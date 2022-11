Les progrès de l’Ukraine menacés par les défis de la météo hivernale

Le temps hivernal de plus en plus glacial a présenté dimanche de nouveaux défis à l’Ukraine alors que la boue remue le champ de bataille et les chutes de neige rendent d’autant plus urgente la tâche du gouvernement de rétablir l’alimentation électrique dévastée par des semaines de bombardements russes.

La compagnie nationale d’énergie, Ukrenergo, a déclaré qu’il y avait suffisamment d’électricité pour couvrir 80% des besoins de consommation du pays car les centrales nucléaires, déconnectées du réseau national par les attaques russes la semaine dernière, avaient été remises en ligne. Mais il a exhorté les Ukrainiens à continuer à utiliser l’électricité avec parcimonie pour éviter de submerger un réseau national qui a été affaibli par des barrages répétés de missiles de croisière et de drones russes.

“Si la consommation augmente le soir, le nombre de pannes peut augmenter”, a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans son discours nocturne samedi soir. “Cela montre une fois de plus à quel point il est important d’économiser l’énergie et de la consommer de manière rationnelle.”

Les plaidoyers ont mis en évidence les inquiétudes croissantes en Ukraine et parmi ses alliés que même si ses forces gagnent du terrain sur le champ de bataille, l’arrivée de l’hiver apportera de nouvelles difficultés. Des conditions boueuses et froides pourraient ralentir la progression des troupes ukrainiennes qui tentent de reprendre le territoire à l’est et au sud, bien qu’elles défieront également les Russes. Dans le même temps, la stratégie de la Russie consistant à attaquer les infrastructures ukrainiennes depuis les airs pourrait rendre la vie misérable aux civils éloignés des lignes de front et ajouter à la pression sur le gouvernement de M. Zelensky.