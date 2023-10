Les progrès de l’IA révolutionnent la découverte scientifique dévoilés

Une équipe internationale de scientifiques a lancé une nouvelle collaboration de recherche qui exploitera la même technologie que ChatGPT pour créer un outil de découverte scientifique basé sur l’IA.

Alors que ChatGPT traite des mots et des phrases, la nouvelle initiative, appelée Polymathic AI, apprendra des données numériques et des simulations physiques de tous les domaines scientifiques pour aider les scientifiques à tout modéliser, des étoiles supergéantes au climat terrestre.

« Cela va complètement changer la façon dont les gens utilisent l’IA et l’apprentissage automatique dans le domaine scientifique », a déclaré Shirley Ho, chercheuse principale de Polymathic AI, chef de groupe au Center for Computational Astrophysics du Flatiron Institute à New York, aux États-Unis.

L’idée derrière Polymathic AI « est similaire à la façon dont il est plus facile d’apprendre une nouvelle langue quand on connaît déjà cinq langues », a déclaré Ho.

Commencer avec un grand modèle pré-entraîné, appelé modèle de base, peut être à la fois plus rapide et plus précis que de créer un modèle scientifique à partir de zéro.

Cela peut être vrai même si les données d’entraînement ne sont pas pertinentes pour le problème en question.

« L’IA polymathique peut nous montrer des points communs et des liens entre différents domaines qui auraient pu être manqués », a déclaré le co-chercheur Siavash Golkar, chercheur invité au Centre d’astrophysique computationnelle du Flatiron Institute.

L’équipe Polymathic AI comprend des experts en physique, astrophysique, mathématiques, intelligence artificielle et neurosciences.

Le projet de Polymathic AI apprendra en utilisant des données provenant de diverses sources en physique et en astrophysique (et éventuellement dans des domaines tels que la chimie et la génomique, disent ses créateurs) et appliquera ce sens multidisciplinaire à un large éventail de problèmes scientifiques.

ChatGPT présente des limites bien connues en matière de précision.

Le projet de Polymathic AI évitera bon nombre de ces pièges, a déclaré Ho, en traitant les nombres comme de véritables nombres, et pas seulement comme des caractères au même niveau que les lettres et la ponctuation. Les données de formation utiliseront également de véritables ensembles de données scientifiques qui capturent la physique sous-jacente au cosmos.

La transparence et l’ouverture constituent une grande partie du projet, a déclaré Ho. « Nous voulons que tout soit rendu public. Nous voulons démocratiser l’IA pour la science de telle manière que, dans quelques années, nous serons en mesure de proposer à la communauté un modèle pré-entraîné qui pourra contribuer à améliorer les analyses scientifiques dans un large éventail de domaines. variété de problèmes et de domaines.

