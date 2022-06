Les progrès de Gun Bill reflètent un changement politique, mais le soutien du GOP est fragile

« Si ce que nous faisons est de rendre les choses plus sûres, sans retirer aux gens les droits du deuxième amendement, je pense que nous avons peut-être fait ce qu’il fallait », a déclaré Mme Murkowski.

Le projet de loi doit encore être approuvé au Sénat, où les dirigeants démocrates espèrent le faire adopter d’ici la fin de la semaine, et passer devant la Chambre avant qu’il ne puisse se rendre sur le bureau du président Biden.

La législation, qui a été négociée par un petit groupe de démocrates et de républicains, étendrait les vérifications des antécédents pour donner aux autorités plus de temps pour examiner les dossiers de santé mentale et juvénile des acheteurs potentiels de moins de 21 ans, et pour la première fois inclure des partenaires de rencontres sérieux. dans une loi qui empêche les agresseurs domestiques d’acheter des armes à feu. Cela fournirait de l’argent fédéral aux États pour établir des lois «drapeau rouge», qui permettent de confisquer temporairement les armes à feu aux personnes jugées dangereuses, et d’autres programmes d’intervention et verser des millions de dollars pour soutenir les ressources en santé mentale et renforcer la sécurité scolaire.

« Les opinions sont partagées chez nous, mais dans l’ensemble, la réaction a été positive parce que les gens se rendent compte que nous ne nuisons pas aux propriétaires d’armes à feu respectueux des lois », a déclaré la sénatrice Susan Collins du Maine, l’une des républicaines impliquées dans les discussions.

Le vote de 64 voix contre 34 pour l’adopter a signalé que la mesure bénéficie d’un soutien plus que suffisant pour atteindre le seuil de 60 voix nécessaire pour briser une obstruction républicaine, une barrière qui a bloqué à plusieurs reprises des efforts plus ambitieux pour lutter contre la violence armée. Mais moins d’un tiers de la conférence républicaine, y compris les membres de l’équipe de direction de M. McConnell, étaient prêts à le soutenir mardi. (Le sénateur Patrick J. Toomey, un républicain de Pennsylvanie prenant sa retraite cette année, était absent mais a déclaré dans un communiqué qu’il soutenait la mesure.)