Les programmes publics post-George Floyd soulignent le travail des spécialistes de la couleur

Le jour où elle a découvert que George Floyd avait été assassiné, Nadia Brown s’est assise sur sa terrasse et a regardé ses trois enfants jouer. Elle pensa à Floyd appelant sa mère alors que l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin appuyait son genou sur le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes.

«Que puis-je faire pour que je me sente un peu libre?» Brown, professeure agrégée de sciences politiques à l’Université Purdue, s’est interrogée. «Que puis-je faire pour mes filles?»

La réponse de Brown est venue sous la forme d’un programme public, appelé #BlackLivesMatter PGI Syllabus. Un an plus tard, Brown reçoit toujours des courriels d’enseignants, de bibliothécaires et de décideurs qui utilisent ce guide qu’elle a créé.

Les programmes publics commencent souvent par des listes lâches de ressources partagées via les médias sociaux et organisées en guides en ligne. Alors que les tragédies, de la pandémie aux fusillades, ont secoué le pays et laissé les enseignants se démener pour aider les élèves à les comprendre, les programmes publics ont offert un point de départ pour contextualiser les événements actuels.

Les experts affirment que les programmes publics ont permis aux spécialistes de la couleur de montrer la voie dans des espaces académiques qui les ont longtemps exclus et d’explorer les problèmes affectant leurs propres communautés. Mais alors que les mois de protestations mondiales après le meurtre de Floyd ont été un catalyseur pour de nouveaux guides, le modèle de programme public est loin d’être nouveau.

Parmi ces programmes se trouve Justice in June, créé par deux amis, Autumn Gupta et Bryanna Wallace, à la suite du meurtre de Floyd. Justice in June vise à aider les gens à intégrer l’éducation à la justice raciale dans leurs horaires quotidiens en tranches de 10, 25 et 45 minutes.

«J’ai réalisé que je pouvais faire du travail par moi-même pour apprendre et poser mes fondations», a déclaré Gupta, 24 ans, professeur de sciences au collège à Smithville, Missouri. «Et j’ai pensé que je pourrais amener des gens avec moi.»

Rien qu’au cours de la première semaine, le programme a enregistré plus de 1,1 million d’impressions Twitter et 200 000 utilisateurs à la fois.

«Depuis George Floyd, les gens se sentent impuissants et veulent savoir comment nous en sommes arrivés à ce point», a déclaré Brown. «Les programmes publics leur donnent ces réponses.»

Pourquoi les universitaires choisissent-ils les programmes publics?

Avant Justice en juin, la liste des programmes publics est longue. Il existe des programmes sur l’abolition des prisons et la réforme de la protection sociale. Il y a un programme de Tulsa centré sur le massacre de la race Tulsa de 1921 et même le programme de limonade sur le travail de Beyoncé. Plus récemment, des programmes sont en préparation sur la fusillade de masse de mars dans trois spas d’Atlanta qui a fait huit morts, dont six femmes asiatiques.

De nombreux chercheurs citent le programme Ferguson de l’historienne Marcia Chatelain comme modèle pour les programmes publics de crowdsourcing.

Lorsque la fusillade policière de 2014 sur Michael Brown, un adolescent noir, a déclenché des manifestations à Ferguson, Missouri, Chatelain, professeur d’histoire et d’études afro-américaines à l’Université de Georgetown, a réalisé qu’elle pouvait utiliser Twitter pour élaborer des stratégies avec d’autres universitaires sur la façon d’aider les enseignants à encadrer les conversations. .

Un an plus tard, le massacre de l’église de Charleston a fait neuf morts dans l’église épiscopale méthodiste africaine Emanuel. Chad Williams, directeur du département d’études afro-américaines de l’Université Brandeis, et les universitaires Keisha Blain et Kidada Williams ont repensé aux travaux de Chatelain.

Williams voulait entamer une conversation plus historiquement informée car la couverture médiatique traitait souvent la fusillade comme un incident isolé, plutôt que comme faisant partie d’une histoire plus large de violence raciale. Il s’est donc tourné vers Twitter.

Neuf jours après le tournage, #CharlestonSyllabus était tendance sur Twitter avec des milliers de personnes utilisant le hashtag. L’African American Intellectual History Society a publié une version cohérente du programme, et elle a été publiée sous la forme d’un livre intitulé «Charleston Syllabus: Readings on Race, Racism, Racial Violence».

« Il a juste décollé comme une traînée de poudre », a déclaré Williams. « Cela a vraiment commencé comme un tweet frustré, et cela s’est transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. »

« Une tradition critique des érudits de couleur »

Alors que le programme Ferguson est souvent cité comme le premier du genre, Chatelain a déclaré que «le crowdsourcing en tant que pratique et outil d’éducation n’est pas nouveau».

Au lieu de cela, ce type d’éducation publique en dehors des salles de classe formelles a des racines profondes dans les communautés de couleur, en particulier dans la tradition intellectuelle noire, disent les chercheurs. Cette éducation du public a pris la forme de brochures, de séries de conférenciers et même de manifestations dans les droits civiques et d’autres mouvements.

«À certains égards, les programmes publics sont une extension de ce travail», a déclaré Chatelain. «Ils véhiculent une partie de cet esprit de pamphlet politique.»

Chatelain a déclaré que les universitaires de couleur se sont tournés vers cette éducation publique parce que la plupart des salles de classe ont longtemps ignoré leurs expériences et parce qu’ils considèrent leur travail comme lié à l’activisme dans leurs communautés.

« C’est une tradition critique des spécialistes de la couleur », a déclaré Chatelain. « Et c’est parce que nous connaissons le prix à payer pour rester silencieux. »

En plus du crowdsourcing, un facteur qui distingue les programmes publics est qu’ils sont en libre accès, contrairement à la plupart des programmes utilisés dans les salles de classe des collèges.

«Cet accès ouvert a rendu le programme public beaucoup plus démocratique et détenu le programme de ses racines académiques très étroites et même élitistes», a déclaré Williams. «Il n’y avait pas que les étudiants universitaires ou l’élite éduquée qui y auraient accès. … C’étaient des ressources créées par le public et pour le public.

La controverse sur le Trump Syllabus, créé par la Chronique de l’enseignement supérieur, montre l’intérêt du crowdsourcing, a déclaré Laura Ciolkowski, créatrice du Rape Culture Syllabus.

Le programme initial a été critiqué pour son manque de voix diverses, de sorte que deux historiens de la couleur ont indépendamment créé un nouveau programme public crowdsourcing appelé Trump Syllabus 2.0. Grâce au crowdsourcing, Ciolkowski a déclaré que Trump Syllabus 2.0 était en mesure d’inclure des travaux de chercheurs d’horizons divers.

«Autant de personnes que vous pouvez inviter à participer à la conversation, mieux c’est», a déclaré Ciolkowski.

Lors de la création de programmes publics, les chercheurs s’engagent non seulement avec le public, mais aussi avec les militants en première ligne des mouvements.

Alors que des militants se réunissaient en 2016 pour protester contre la construction du pipeline d’accès du Dakota, Jaskiran Dhillon, professeur agrégé d’études mondiales et d’anthropologie, a contribué à la création du programme Standing Rock. Dhillon a travaillé en étroite collaboration avec les historiens du Lakota et du Dakota. Par la suite, ils ont envoyé des copies du programme aux camps de résistance de première ligne et à une école organisée par des protecteurs de l’eau.

«Il n’a pas été développé indépendamment du mouvement de défense des eaux et des terres de première ligne», a-t-elle déclaré. «Il a été développé en phase avec le mouvement. C’est quelque chose que vous n’obtenez généralement pas dans un programme typique. »

Dhillon a déclaré que cette approche centrée sur la communauté permet aux chercheurs de sensibiliser le public de manière à investir davantage.

Mais les programmes publics ont également une place dans les salles de classe formelles des collèges, a déclaré Hilary Green, professeur agrégé d’histoire à l’Université de l’Alabama qui a utilisé le programme de Charleston dans ses cours d’introduction depuis le tournage de 2015.

Dans l’un de ses cours de deuxième cycle, Green a demandé à ses étudiants de créer leurs propres programmes publics en crowdsourcing pour contextualiser le film de 2016 «Naissance d’une nation». Des années plus tard, elle reçoit toujours des courriels d’enseignants et de parents d’écoles à la maison souhaitant utiliser le programme.

«Mes étudiants se sont vus dans cette conversation immédiate et dans le cadre d’un projet plus vaste qu’ils faisaient du crowdsourcing», a-t-elle déclaré. «Ils ont senti qu’ils faisaient partie d’un mouvement.»

« C’est une façon pour nous … de faire ce travail selon nos propres conditions »

De nombreux érudits de couleur disent que les programmes publics sont libérés, ce qui leur permet de travailler au-delà des limites des universités ou de la soi-disant tour d’ivoire.

Selon le National Center for Educational Statistics, 75% de tous les professeurs à temps plein des établissements d’enseignement postsecondaire délivrant des diplômes aux États-Unis à l’automne 2018 étaient blancs. Une étude de 2019 du Hispanic Journal of Law and Policy a révélé qu’il y avait eu peu de croissance du nombre de professeurs de couleur dans les collèges et universités américains entre 2013 et 2017.

Williams a déclaré que les programmes publics ont offert un moyen de créer une communauté avec d’autres spécialistes de la couleur et de se sentir moins seuls.

«L’université et le monde universitaire n’ont toujours pas été un lieu accueillant pour les spécialistes de la couleur. Souvent, c’est un espace très hostile », a déclaré Williams. «Il a donc toujours été nécessaire de créer des formes de communauté alternatives pour les spécialistes de la couleur.»

Brown a déclaré que les programmes exposaient les limites des universités, où, selon elle, la race et le sexe étaient souvent considérés comme une réflexion après coup. Cependant, les programmes de production participative «mettent en évidence le travail qui est souvent marginalisé par le courant dominant» et centrent les voix des communautés marginalisées, a-t-elle déclaré.

«Cela donne un pouvoir et une voix aux chercheurs qui ont l’impression qu’ils n’ont pas d’importance ou que leur bourse n’a pas d’importance», a-t-elle déclaré. «C’est une façon pour nous de contrer, de sortir de l’institution, de pouvoir faire ce travail à nos propres conditions.»

