Les programmes offrent un soutien aux soignants aux familles des anciens combattants – Shaw Local

Le Nouvel An approche à grands pas.

Merci à ceux qui ont servi le pays en temps de guerre et de paix. Pour les soignants, aider les anciens combattants à faire face aux défis de la vie est une entreprise qui dure toute l’année.

C’est là que le ministère des Anciens Combattants et d’autres organismes communautaires, comme la Commission d’aide aux anciens combattants, peuvent aider.

Ce dernier fournit des services à la communauté locale des anciens combattants dans les domaines de l’aide financière, des réclamations et de la défense des anciens combattants et de l’aide aux références. L’objectif du programme d’assistance aux vétérans de secours aux soignants d’ACC est de fournir à l’aidant une pause pour qu’il puisse se rendre à ses propres rendez-vous, obtenir de l’aide pour le nettoyage, etc. Le besoin est déterminé avec l’aide des partenaires de l’avocat principal d’ACC.

De plus, l’AV offre une variété de services conçus pour soutenir ceux qui jouent leur rôle d’aidants familiaux. Le programme d’assistance complète pour les aidants familiaux, par exemple, s’adresse aux anciens combattants éligibles qui ont subi ou aggravé une blessure grave dans l’exercice de leurs fonctions le 7 mai 1975 ou avant ou le 11 septembre 2001 ou après.

Le programme fournit des ressources, une éducation, un soutien, une allocation financière et une assurance maladie (si éligible), un voyage bénéficiaire (si éligible) aux soignants des anciens combattants éligibles, selon l’AV. Le programme de services généraux de soutien aux soignants de l’AV fournit des ressources, une formation et un soutien aux soignants des anciens combattants.

Si vous êtes un aidant naturel ayant besoin d’aide, communiquez avec le CRDV pour voir quels services pourraient vous être offerts.

Commission d’aide aux anciens combattants : 667 Ware Road : Woodstock, IL 60098 : 815.334.4229

Logo de la Commission d’aide aux anciens combattants 2022