Le 3 mai 2023, la Serbie a connu deux fusillades de masse qui ont fait plus de 15 morts. Alors que la Serbie a l’un des taux de possession d’armes à feu les plus élevés au monde, les fusillades de masse y sont rares et les fusillades ont choqué le pays.

En réponse, l’une des grandes choses que le gouvernement serbe a faites a été de mettre en œuvre un programme de remise d’armes. Jusqu’à présent, 26 000 armes non enregistrées, 1,3 million de cartouches et 6 000 explosifs ont été volontairement remis.

Il est trop tôt pour savoir quel impact cela aura sur les taux de possession d’armes à feu en Serbie, mais nous pouvons regarder l’Australie, où, en 1996, ils ont mis en place le plus grand programme de rachat obligatoire au monde. Près de trois décennies plus tard, l’Australie a retiré plus de 640 000 armes à feu des rues. Pour comprendre ce que disent les données sur les effets du programme concernant les décès par arme à feu et les fusillades de masse, consultez notre explicateur ci-dessus.