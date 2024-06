Les programmes de perte de poids comme Ozempic et Wegovy réduisent de moitié le risque de cancer de l’intestin

Par Kate Pickles, rédactrice en chef de la santé pour le Daily Mail de Chicago









Les mesures de perte de poids pourraient déclencher une « révolution » dans les soins contre le cancer – réduisant considérablement les cas et les décès, suggèrent des experts de renommée mondiale.

Des sociétés comme Ozempic et Wegovy peuvent réduire d’un cinquième le risque de cancers liés à l’obésité et de moitié le risque de cancer de l’intestin, selon une recherche révolutionnaire.

Les résultats des essais présentés lors de la plus grande conférence mondiale sur le cancer ont révélé que les patientes atteintes d’un cancer du sein qui prenaient cette classe de médicaments avaient un tiers moins de risques de mourir cinq ans plus tard.

Les médecins affirment que ce serait la « cerise sur le gâteau » si les médicaments, dont il a été démontré qu’ils réduisent les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, avaient un effet comparable sur le cancer.

De manière significative, ils pensent qu’il existe « de multiples façons » de contribuer à réduire les risques de cancer, en plus de la perte de poids pour laquelle ils sont réputés.

Ci-dessus, un package de Wegovy. Pris sous forme d’injections hebdomadaires, il est en pénurie aux États-Unis en raison de son potentiel pour aider à perdre du poids.

Des injections révolutionnaires pour perdre du poids telles que Wegovy et Ozempic pourraient réduire le risque de certains des cancers les plus courants et les plus mortels (Image de stock)

Wegovy et Ozempic agissent en incitant le corps à produire une hormone appelée GLP-1 qui est libérée naturellement par les intestins après les repas.

Les médicaments agonistes du GLP-1, une nouvelle classe de médicaments comprenant Ozempic et Wegovy, ont fait l’objet de plusieurs recherches présentées lors de la plus grande conférence mondiale sur le cancer.

Des scientifiques de l’Université Case Western Reserve (CWRU) aux États-Unis ont étudié les données de plus de 34 000 patients obèses et ont découvert que les médicaments pouvaient « retarder ou prévenir » le cancer.

Les chercheurs ont examiné 13 types de cancer différents ayant des liens avérés avec l’obésité, notamment le cancer du sein, de l’intestin et du foie.

Ils ont découvert que les taux de cancer liés à l’obésité étaient 19 pour cent inférieurs chez ceux qui prenaient ces médicaments pendant au moins un an par rapport à ceux qui ne le prenaient pas.

Lorsque d’autres avantages pour la santé étaient pris en compte, ces patients étaient deux fois moins susceptibles de mourir au cours de la période de 15 ans, selon la recherche.

Les co-auteurs, le Dr Cindy Lin et le Dr Benjamin Liu, ont déclaré : « À notre connaissance, il s’agit de la première étude de ce type à étudier le risque comparatif de cancers liés à l’obésité avec les PR GLP-1 par rapport à la chirurgie bariatrique.

«Nos résultats sont significatifs dans la mesure où ils pourraient changer le paradigme de la gestion de l’obésité en suggérant qu’une intervention précoce avec les PR GLP-1 pourrait retarder ou prévenir le développement du cancer lié à l’obésité.»

Les résultats étaient comparables à ceux qui ont perdu plus de poids grâce à la chirurgie, ce qui suggère que les effets pourraient être le résultat d’autres facteurs en jeu, tels qu’une réduction de l’inflammation.

S’exprimant à Chicago, le Dr Mitchell Lazar, directeur de l’Institut pour le diabète, l’obésité et le métabolisme de Penn Medicine, a déclaré : « L’obésité est un facteur de risque pour presque tous les cancers, tant chez les hommes que chez les femmes.

«Ainsi, la révolution dans le traitement médical de l’obésité présente un énorme potentiel pour prévenir de nouveaux cancers, réduire la gravité et le taux de croissance des tumeurs existantes et créer une synergie avec de nouvelles thérapies spécifiques au cancer.»

Une autre étude de l’Université Harvard présentée lors de la conférence a porté sur 1 448 femmes atteintes d’un cancer du sein et de diabète de type 2, dont la moitié prenaient ces médicaments.

Tous suivaient des thérapies hormonales pour contrôler leur maladie qui peut entraîner une prise de poids, la moitié recevant également du GLP-1.

Il a été constaté qu’il réduisait le nombre de décès d’un tiers (33 pour cent), cinq ans plus tard, les crises cardiaques totales et les accidents vasculaires cérébraux étaient également réduits de 41 pour cent.

Cela survient après que les scientifiques du CWRU ont découvert que les médicaments réduisaient de moitié le risque de cancer de l’intestin chez les patients atteints de diabète de type 2.

Les chercheurs ont examiné plus de 1,2 million de patients commençant un traitement contre le diabète et ont découvert que ceux qui étaient en surpoids ou obèses et qui utilisaient les injections de GLP-1, initialement autorisées pour traiter le diabète, étaient 50 % moins susceptibles de développer un cancer de l’intestin que les patients sous insuline.

Bien que la perte de poids soit connue pour contribuer à réduire le risque, les scientifiques ont également observé une réduction de 44 % chez tous les patients diabétiques utilisant les vaccins, quel que soit leur poids.

Julie Gralow, médecin en chef de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), a déclaré que la recherche en était encore à ses balbutiements mais qu’elle montrait un potentiel pour l’avenir.

Elle a déclaré: «Je pense que ces médicaments présentent tellement d’avantages potentiels et déjà prouvés pour la santé que ce serait la cerise sur le gâteau si nous voyions qu’ils réduisent également les cancers.»

« Donc, pour la bonne population, j’ai bon espoir d’une amélioration globale de la santé grâce à cette classe de médicaments. »

Le clinicien en chef de Cancer Research UK, le professeur Charles Swanton, a déclaré : « Bien que les AR GLP1 soient des médicaments efficaces pour gérer la perte de poids, nous en sommes encore à nos débuts dans notre compréhension de ces médicaments et dans notre capacité à réduire le risque de cancer.

Il a ajouté : « Des essais prospectifs bien conçus avec des données randomisées fourniront plus de clarté sur le potentiel et la sécurité des médicaments amaigrissants pour réduire le risque de cancer. »