Les programmes de garde d’enfants viennent de perdre des milliers de dollars fédéraux. Les familles et les prestataires se démènent pour faire face

WILLIAMSON, W.Va. (AP) – Kaitlyn Adkins étudie le droit pour aider les familles de sa communauté touchées par l’épidémie d’opioïdes au cœur de la région charbonnière de Virginie-Occidentale.

Mais pour ce faire, elle a besoin de quelqu’un pour l’aider à s’occuper de ses trois bambins. Cette diplômée universitaire de première génération a déclaré qu’elle ne pourrait pas terminer ses études de droit sans avoir accès à une garderie fiable.

Les prestataires affirment que des millions d’enfants et leurs familles risquent désormais de perdre ce service vital. Après deux ans de réception subventions fédérales, 220 000 programmes de garde d’enfants à travers le pays ont été privés de financement samedi. Il s’agit du plus gros investissement dans la garde d’enfants de l’histoire des États-Unis, les paiements mensuels variaient entre des centaines et des dizaines de milliers de dollars et ont stabilisé l’industrie pendant la pandémie de COVID-19.

« On a l’impression qu’ils préparent tout le monde à l’échec », a déclaré Adkins en déposant ses jumeaux de 2 et 1 an à la garderie un matin récent avant une heure et demie de route pour se rendre en classe. .

Depuis des années, les prestataires tirent la sonnette d’alarme sur un modèle économique non durable qui impose des coûts élevés aux familles et laisse les centres avec des marges bénéficiaires extrêmement minces – des problèmes qui ne font qu’être exacerbés par l’inflation et une importante pénurie de main-d’œuvre.

Désormais, les fournisseurs affirment que sans investissements supplémentaires, ils risquent une fermeture. La Century Foundation, un groupe de réflexion progressiste de Washington, DC, a analysé une enquête auprès des prestataires et des données gouvernementales, et a conclu que dans six États – Arkansas, Montana, Utah, Virginie, Virginie occidentale, ainsi que Washington, DC – jusqu’à la moitié des tous les fournisseurs pourraient être contraints de fermer.

De nombreuses familles et prestataires font appel Le Congrès va créer une solution de financement permanente à la crise, mettant en garde contre les effets d’entraînement sur l’économie du pays. UN La proposition démocrate a échoué le mois dernier sans aucun soutien républicain. Il aurait continué à accorder des subventions pendant cinq ans, avec 16 milliards de dollars alloués chaque année.

Les prestataires les plus à risque sont ceux des communautés rurales qui servent principalement les familles à faible revenu. En Virginie occidentale, où un quart des enfants vivent dans la pauvreté, la situation est particulièrement désastreuse.

Adkins amène ses enfants dans un centre affilié à une église de Williamson, en Virginie occidentale, où près de 90 % des familles ont droit à une aide fédérale pour aider à couvrir les frais de garde d’enfants. Pour une famille de quatre personnes, cela signifie gagner moins de 45 000 $ par an. Williamson est le siège du comté de Mingo, où un habitant sur trois vit en dessous du seuil de pauvreté, et plus de 75 % des enfants du système scolaire du comté sont élevés par quelqu’un d’autre que leurs parents, souvent leurs grands-parents.

La plupart des matins, Adkins se réveille à 5 h 30 pour transporter ses enfants à la garderie Living Water. Elle rentre généralement tard à la maison, joue avec ses enfants et leur donne le bain avant d’étudier jusqu’au petit matin.

Fière fille d’un ancien mineur de charbon, Adkins a déclaré qu’elle avait été témoin de la perte d’emplois dans le secteur du charbon et du afflux d’opioïdes dans l’État avec le taux de surdoses le plus élevé. Elle a déclaré que les contribuables finiront par payer davantage à long terme pour les programmes d’aide sociale si le gouvernement n’investit pas maintenant dans les services de garde d’enfants.

« Nous voyons nos enfants vraiment souffrir – et c’est un gros problème », a déclaré Adkins, qui souhaite exercer le droit en se concentrant sur la maltraitance et la négligence envers les enfants. « S’ils n’ont ni structure ni orientation, nous allons continuer à répéter des cycles. .»

À partir d’octobre 2021, l’American Rescue Plan Act des démocrates a versé 24 milliards de dollars en paiements aux prestataires à travers le pays, avec un financement varié en fonction de la taille du programme et de l’évaluation de sa qualité. En Virginie occidentale, les centres recevaient en moyenne entre 5 000 et 27 000 dollars par mois et les prestataires familiaux entre 750 et 3 200 dollars. La législation prévoyait également 15 milliards de dollars pour étendre le programme de subventions globales qui subventionne le coût de la garde d’enfants pour les familles à faible revenu, même si ce programme devrait expirer en septembre 2024.

Chez Living Water, une subvention mensuelle de 7 000 $ a été consacrée à l’achat d’un nouveau programme et à l’avancement des certifications des employés, selon le directeur Jackie Branch. L’investissement a porté ses fruits : en avril, le centre a grimpé d’un niveau dans sa cote de qualité d’État, augmentant son financement mensuel de stabilisation à 11 000 $.

Lorsque le personnel a réalisé que de nombreux enfants ne pouvaient pas jouer dehors à la maison, ils ont installé une aire de jeux en caoutchouc et des parasols colorés.

Les enfants d’âge scolaire peuvent enfin faire leurs devoirs dans le cadre du programme parascolaire grâce à des ordinateurs récemment achetés.

Comme la plupart des prestataires de l’État, Living Water a également pu offrir des primes à son personnel.

En mai 2022, le salaire médian d’une éducatrice aux États-Unis était de 13,71 dollars, contre 10,47 dollars en Virginie occidentale, selon le Bureau du travail des États-Unis. La croissance des salaires dans l’industrie a pris du retard par rapport aux autres professions à bas salaires.

Au fil des ans, Goldie Huff, serveuse dans un steakhouse à Williamson, s’est occupée de plus de deux douzaines d’enfants placés en famille d’accueil. Il n’y a que deux garderies dans tout le comté, et la communauté ne peut pas se permettre de perdre l’une ou l’autre, a-t-elle déclaré.

« Ce serait horrible », a-t-elle déclaré si Living Waters fermait ses portes. Tous ses enfants adoptifs ont fréquenté Living Water, ainsi que leurs enfants, petits-enfants et autres membres de la famille. L’État compte le plus grand nombre de jeunes placés en famille d’accueil dans le pays.

Elle a déclaré que beaucoup d’enfants dont elle s’occupait se remettent d’expériences traumatisantes de l’enfance et ont besoin d’une structure. « Combien d’enfants connaissez-vous qui ne se réveillent pas au petit-déjeuner ? Ils ne savent pas d’où viennent les repas. Ils n’ont pas pris de bain. Ils n’ont jamais eu de beaux vêtements. »

Le centre sert trois repas par jour, ainsi que des collations. Ils distribuent également des dons tels que des vêtements et des fournitures scolaires.

Branch a déclaré qu’il serait difficile de trouver d’autres subventions pour compenser les fonds perdus.

Les décideurs politiques ne devraient pas seulement s’inquiéter de la fermeture des centres, mais aussi de la qualité des soins et de l’éducation disponibles avec des ressources aussi limitées, a déclaré Melissa Colagrosso, PDG du centre pour enfants A Place To Grow, à Fayetteville, en Virginie occidentale. Depuis leur ouverture il y a 28 ans, le nombre de centres accrédités dans l’État a été réduit de moitié.

« Dès le début, c’est notre opportunité de vraiment changer le cerveau et de changer l’avenir d’un enfant », a-t-elle déclaré. « Vous investissez dans la petite enfance, puis vous investissez moins dans les prisons. »

Le ministère de la Santé et des Ressources humaines de Virginie occidentale a annoncé la semaine dernière qu’il enverrait aux prestataires un dernier paiement de bonus à la fin du mois de septembre, mais que les fonds avaient été exploités. L’agence a également alloué 24 millions de dollars en fonds TANF pour rembourser les prestataires pour les enfants dont les coûts sont subventionnés en fonction de l’inscription plutôt que de la fréquentation pendant une année supplémentaire.

Mais les prestataires affirment qu’ils ont plutôt besoin d’une solution de financement permanente et à long terme.

Si la Virginie occidentale veut développer son économie, les services de garde d’enfants font partie de l’infrastructure nécessaire pour y parvenir, a déclaré Tiffany Gale. Elle n’est pas elle-même parent, mais quelques mois seulement avant le début de la pandémie, elle a commencé à s’occuper de six enfants dans sa maison située dans le nord de la Virginie occidentale.

En seulement trois ans, elle a grimpé d’un niveau dans le classement de qualité de l’État et s’est développée dans un espace commercial vide au centre-ville. Elle a cinq membres du personnel et 18 enfants – 24 répartis entre les deux sites – qui autrement auraient été sur liste d’attente. Les trois quarts d’entre eux sont considérés comme à faible revenu et peuvent bénéficier de soins subventionnés par le gouvernement.

Grâce aux subventions fédérales, Gale a pu acheter les deux logements voisins. Mais maintenant que le soutien apporté pendant la pandémie prend fin, Gale ne sait pas si elle sera en mesure de rester en affaires.

Les décideurs politiques se sont appuyés sur la passion des prestataires de services de garde d’enfants – qui sont pour la plupart des femmes – pour trouver un moyen de joindre les deux bouts sans les ressources et le soutien dont ils ont réellement besoin, a déclaré Gale.

« Ils continueront à le faire, qu’ils vivent dans la pauvreté et qu’ils doivent ou non aller à la banque alimentaire chaque semaine », a-t-elle déclaré à propos de l’engagement des éducatrices en garderie à travailler. « Je pense que nous en profitons vraiment au lieu de les élever, d’élever les enfants et d’élever nos communautés. »