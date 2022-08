Les programmes de formation syndicaux et en milieu de travail poussent à une plus grande inclusion dans l’industrie automobile «à la traîne»

Un élément de la nouvelle politique automobile d’Unifor indique que le syndicat national prend des mesures pour créer des lieux de travail plus équitables et inclusifs. Et un programme de formation en milieu de travail de Windsor dit qu’il essaie d’aider l’industrie à le faire.

« Le secteur de l’automobile continue d’être à la traîne en matière de représentation diversifiée de la main-d’œuvre », lit-on dans la nouvelle politique de l’automobile d’Unifor.

Selon Unifor, les femmes représentent le quart des travailleurs de l’industrie automobile canadienne, ce qui est inférieur au nombre de l’ensemble du secteur manufacturier canadien.

Le syndicat affirme que les travailleurs autochtones représentent environ 4 % de la main-d’œuvre canadienne, mais qu’ils sont 1,5 % inférieurs à ceux de l’industrie automobile.

Les femmes noires et les femmes de couleur, quant à elles, représentent 11 % de la main-d’œuvre de l’industrie automobile, soit 1 % de plus que leur part moyenne dans l’ensemble de la main-d’œuvre canadienne. Mais la politique indique que seulement 4% de ces travailleurs occupent des «emplois d’assemblage à salaire plus élevé» dans l’industrie automobile.

La politique du syndicat, qui a été présentée lors de son congrès constitutionnel à Toronto cette semaine, appelle les gouvernements à légiférer sur l’équité en matière d’emploi et à soutenir les employeurs et les organisations communautaires qui “s’engagent à embaucher, former et retenir les travailleurs dans les communautés sous-représentées”.

« Je pense qu’il est essentiel que nos lieux de travail façonnent et façonnent nos communautés. C’est le genre de conversation que nous aurons à l’avenir », a déclaré Lana Payne, la présidente nouvellement élue d’Unifor.

Lana Payne a été élue présidente nationale d’Unifor cette semaine. (Twitter/Unifor)

La nouvelle politique souligne les pratiques d’équité entre les sexes à l’usine GM redémarrée à Oshawa, où 50 % des travailleurs sont des femmes. Ceci, ainsi que les accords de garde d’enfants à 10 $ par jour entre les gouvernements fédéral et provincial, sont des étapes fondamentales vers la création d’un milieu de travail plus inclusif, indique la politique.

« Encourager une plus grande diversité dans le secteur de l’automobile au Canada dans tous les groupes sous-représentés doit être un objectif des employeurs, des gouvernements et des syndicats », peut-on lire.

Pas encore là

« Si nous cherchons à refléter le visage du Canada, le secteur de l’automobile n’en est pas encore là », a déclaré Bonnie Douglas, gestionnaire de projet à la Coalition canadienne des femmes en génie, sciences, métiers et technologie, à CBC Windsor.

Elle a déclaré que les entreprises recherchent une meilleure représentation en ce qui concerne les femmes et tous les groupes actuellement sous-représentés dans la fabrication automobile.

Si nous cherchons à refléter le visage du Canada, le secteur automobile n’en est pas encore là.​​​​​ -Bonnie Douglas

“Cela demande du travail. C’est pourquoi nous avons développé notre programme pour aider les employeurs à acquérir des compétences pour simplement faire mieux.”

La Women’s Enterprise Skills Training of Windsor Inc., ou WEST of Windsor, aide les syndicats locaux à cet égard, y compris la section locale 444 d’Unifor. Elle offre des programmes de formation qui aident les femmes à vouloir se lancer dans les métiers spécialisés.

Gurpreet Chana de WEST affirme que les accords syndicaux avec les entreprises peuvent causer des problèmes lorsqu’il s’agit d’embaucher des femmes. (Nouvelles de Radio-Canada)

Un défi, a déclaré la directrice exécutive Rose Anguiano Hurst, est de faire connaître leurs programmes à diverses communautés.

“En plus d’offrir ces opportunités de formation aux femmes, nous allons certainement essayer de garantir une représentation diversifiée dans chacun de nos programmes”, a déclaré Hurst.

“Faire passer le mot, s’assurer que les efforts de recrutement sont là où ils doivent être … c’est principalement comme le gros obstacle, s’assurer que les gens entendent parler du programme.”

Lorsqu’on lui a demandé si des messages comme ceux de la conférence d’Unifor étaient soutenus par des actions, Hurst a dit qu’elle devait croire qu’il ne s’agissait pas seulement de déclarations politiques.

“Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que nous continuons à avoir leur engagement”, a-t-elle déclaré.

Rose Anguiano Hurst est la directrice exécutive de Women’s Enterprise Skills Training of Windsor Inc. (OUEST)

WEST of Windsor a des programmes de formation pour les femmes qui cherchent à entrer dans les métiers spécialisés, y compris des emplois dans l’industrie automobile.

Langage problématique

Gurpreet Chana, responsable de programme chez WEST, affirme que les accords syndicaux avec les entreprises peuvent parfois causer des problèmes.

“Nos partis n’ont peut-être pas autant d’ancienneté pour être référés à une entreprise syndiquée, ils doivent donc attendre plus longtemps que leurs homologues masculins”, a-t-elle déclaré.

Douglas a ajouté que la terminologie dans les conventions collectives peut causer des problèmes, en particulier en ce qui concerne les titres sexistes ou biaisés tels que «contremaître» ou «compagnon» – même si elle dit que le changement est en cours.

“C’est étape par étape”, a déclaré Douglas. “Cela prend un peu de temps et il faudra plus d’une fois pour le mentionner.”