Les programmes de dépistage du cancer du col de l’utérus et du poumon se développent et innovent partout au Canada, selon les nouveaux rapports du Partenariat canadien contre le cancer

Des programmes coordonnés améliorent l’accès équitable au dépistage afin que le cancer puisse être détecté et traité plus tôt et que davantage de vies puissent être sauvées.

TORONTO, 16 octobre 2024 /CNW/ – Le Canada fait d’excellents progrès dans l’établissement, l’expansion et l’amélioration des programmes de dépistage du cancer du poumon et du col de l’utérus partout au pays, selon un nouveau rapports d’analyse de l’environnement du Partenariat canadien contre le cancer (le Partenariat). Ceci est essentiel car un dépistage régulier peut contribuer à sauver des vies.

« Des programmes de dépistage plus accessibles à tous, y compris ceux des régions rurales et éloignées, les nouveaux arrivants Canadaet toutes les populations du pays, peuvent conduire à un diagnostic et à un traitement plus précoces », explique le Dr. Craig EarlePDG du Partenariat. « Cela donne aux gens une meilleure chance de survie, et c’est pourquoi le Partenariat continue d’investir dans de nouveaux programmes et approches de dépistage innovants. »

De nouvelles données dressent un portrait complet de quatre programmes de dépistage du cancer dans toutes les provinces et territoires du Canada. Postez ceci

Les données contenues dans les rapports dressent un portrait complet des programmes de dépistage du cancer dans toutes les provinces et tous les territoires. Les principales conclusions comprennent :

Dépistage du cancer du poumon : Six provinces ( Colombie-Britannique , Alberta , Ontario , Québec , Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve & Labrador) fournissent dépistage du cancer du poumon via un programme ou un projet pilote, et quatre autres ( Saskatchewan , Manitoba , Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard ) travaillent activement à la planification et à la mise en œuvre, avec le financement et le soutien du Partenariat. Le cancer du poumon reste la principale cause de décès liés au cancer en Canada et les preuves en faveur du dépistage sont convaincantes. Le cancer du poumon touchera une personne sur 14 en Canada au cours de leur vie et passent souvent inaperçus à ses stades les plus précoces et les plus traitables. Des études montrent que le dépistage des personnes présentant un risque élevé de développer un cancer du poumon peut détecter les cancers du poumon à un stade précoce, lorsqu’ils sont plus faciles à traiter, ce qui réduit considérablement les taux de mortalité.

Six provinces ( , , , , et & Labrador) fournissent dépistage du cancer du poumon via un programme ou un projet pilote, et quatre autres ( , , et ) travaillent activement à la planification et à la mise en œuvre, avec le financement et le soutien du Partenariat. Le cancer du poumon reste la principale cause de décès liés au cancer en et les preuves en faveur du dépistage sont convaincantes. Le cancer du poumon touchera une personne sur 14 en au cours de leur vie et passent souvent inaperçus à ses stades les plus précoces et les plus traitables. Des études montrent que le dépistage des personnes présentant un risque élevé de développer un cancer du poumon peut détecter les cancers du poumon à un stade précoce, lorsqu’ils sont plus faciles à traiter, ce qui réduit considérablement les taux de mortalité. Dépistage du cancer du col de l’utérus : En 2023, on estime que 1 550 personnes au Canada ont reçu un diagnostic de cancer du col de l’utérus et que plus de 400 en sont décédées.[i]. Le Canada s’est engagé à éliminer le cancer du col de l’utérus d’ici 2040, avec le soutien du Plan d’action pour l’élimination du cancer du col de l’utérus. Parce que le cancer du col de l’utérus est lié au virus du papillome humain (VPH), Dépistage primaire du VPH peut détecter un précancer du col de l’utérus plus tôt que le test Pap. Le rapport sur le cancer du col utérin montre que les provinces et les territoires s’orientent vers le dépistage primaire du VPH avec un suivi opportun, équitable et approprié. Le dépistage primaire du VPH a été mis en œuvre ou partiellement mis en œuvre dans Île-du-Prince-Édouard et Colombie-Britannique et est activement planifié dans huit provinces et un territoire. Colombie-Britannique est également la première province à mettre en œuvre l’autodépistage du VPH.

À l’occasion de l’anniversaire de l’objectif de l’Organisation mondiale de la santé d’éliminer le cancer du col de l’utérus (17 novembre) à l’horizon, ainsi que le Mois de sensibilisation au cancer du poumon en novembre, a déclaré le PDG du Partenariat, le Dr. Craig Earle est disponible pour des entretiens afin de discuter des résultats des analyses électroniques, notamment de l’importance et de la raison pour laquelle les programmes de dépistage du cancer sont importants, ainsi que de l’impact d’un dépistage de haute qualité sur les personnes à travers le pays.

À propos des rapports d’analyse de l’environnement

Les rapports 2023-2024 fournissent des données mises à jour et complètes sur cervical, colorectal, poumon et sein programmes de dépistage du cancer à travers Canada. Élaborés en collaboration avec des partenaires provinciaux et territoriaux, les rapports mis à jour se concentrent sur l’alignement avec les cadres internationaux de dépistage du cancer établis par le Organisation Mondiale de la Santé et le Centre international de recherche sur le cancer. Le Partenariat reconnaît également que les programmes de dépistage à travers le pays peuvent varier pour permettre des services de dépistage de haute qualité qui répondent aux besoins uniques de populations spécifiques. Les données du rapport reflètent cette diversité.

À propos du Partenariat canadien contre le cancer

En tant que gestionnaire de la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer (la Stratégie), le Partenariat canadien contre le cancer travaille avec les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé et leurs programmes de lutte contre le cancer, les gouvernements et les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis, les dirigeants et experts du système de santé, ainsi que les citoyens. touchés par le cancer à travers Canada mettre en œuvre la Stratégie visant à améliorer les résultats du cancer pour toutes les personnes Canada. Apprenez-en davantage sur partenariatcontrelecancer.ca.

