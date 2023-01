Les programmes d’auto-IRA gérés par l’État continuent de croître à mesure que de nouvelles options sont lancées

Sturti | E+ | Getty Images

L’accès à un plan de retraite par le travail dépend de plus en plus, au moins en partie, de l’endroit où vous vivez. Au cours de la dernière décennie, 16 législatures d’État ont adopté des programmes d’épargne-retraite ciblant les travailleurs dont les employeurs n’offrent pas de plan 401(k) ou une option similaire. Certains programmes sont opérationnels, tandis que d’autres en sont au stade de la planification. Certains sont également volontaires pour les entreprises. Mais la plupart exigent que les entreprises proposent leur propre 401 (k) ou facilitent l’inscription automatique de leurs travailleurs – qui peuvent se retirer – dans des comptes de retraite individuels via le soi-disant programme auto-IRA de l’État. En savoir plus sur les finances personnelles :

La meilleure façon de rembourser une dette de carte de crédit à taux d’intérêt élevé “En moyenne, nous avons vu un à deux nouveaux programmes d’État promulgués chaque année et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive en 2023”, a déclaré Angela Antonelli, directrice exécutive du Center for Retirement Initiatives de l’Université de Georgetown. “Nous devrions voir les actifs du programme dépasser bientôt 1 milliard de dollars et plus d’un million de comptes d’épargne bientôt en 2023, puis continuer à croître plus rapidement à mesure que d’autres États s’ouvrent”, a déclaré Antonelli.

Voici ce qui est dans le pipeline

L’année dernière, le Maryland et le Connecticut ont lancé leurs programmes auto-IRA, rejoignant l’Oregon, la Californie et l’Illinois. Le Colorado et la Virginie devraient le faire cette année. D’autres, dont le Delaware, le New Jersey et New York, sont encore en phase de planification. Dans l’ensemble, 46 États ont pris des mesures depuis 2012 pour mettre en œuvre un programme pour les travailleurs non couverts, envisager une législation pour en lancer un ou étudier leurs options, selon l’organisation d’Antonelli.

Bien qu’il existe certaines différences entre les programmes, ils impliquent généralement l’inscription automatique des travailleurs dans un Roth IRA par le biais d’une retenue sur salaire commençant autour de 3% ou 5%, à moins que le travailleur ne se retire (environ 28% à 30% le font, a déclaré Antonelli). Il n’y a aucun frais pour les employeurs et les comptes sont gérés par une société d’investissement. Les contributions aux comptes Roth ne sont pas déductibles d’impôt, comme c’est le cas avec les plans 401 (k) ou des options similaires sur le lieu de travail. Les IRA traditionnels, dont les contributions peuvent être déductibles d’impôt, sont une alternative dans certains États, selon les spécificités du programme. Parmi les programmes auto-IRA actuels, les travailleurs ont amassé plus de 630 millions de dollars sur 610 000 comptes via 138 000 employeurs, selon le centre.

Environ 57 millions de personnes n’ont pas accès à un plan de travail

Bien sûr, il reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre l’ensemble des 57 millions de travailleurs estimés qui n’ont pas accès à un compte de retraite d’employeur. Bien que vous puissiez mettre en place un IRA en dehors de l’emploi, les gens sont 15 fois plus susceptibles d’économiser s’ils peuvent le faire via un plan de travail, selon l’AARP. Les grandes entreprises sont plus susceptibles d’offrir des plans 401 (k). Parmi les employeurs de 500 employés ou plus, 90 % proposent un plan, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Cela se compare à 56% dans les entreprises de moins de 100 travailleurs.

Les programmes auto-IRA remédient à cette disparité : toutes les entreprises, sauf les plus petites – disons, moins de 10 travailleurs ou celles qui n’utilisent pas de système de paie automatisé – ont pour mandat de participer ou d’offrir leur propre plan.

Certaines entreprises choisissent 401(k) plutôt que le programme d’État

Il semble que certaines entreprises choisissent plutôt un 401 (k) : dans l’année qui a suivi le lancement des trois premiers programmes auto-IRA – Oregon (2017), Illinois (2018) et Californie (2019) – le taux de croissance a été de 35 % plus élevé. parmi les nouveaux plans 401 (k) des entreprises privées de ces États par rapport à d’autres États, selon recherche récente de Pew Charitable Trusts. “Nous avons constaté une croissance des nouveaux plans 401 (k) dans les États qui ont adopté les auto-IRA”, a déclaré John Scott, directeur du projet d’épargne-retraite de Pew. “Beaucoup d’employeurs disent qu’ils préféreraient avoir un 401 (k), donc à bien des égards, je pense que les programmes d’État poussent les employeurs à proposer des plans 401 (k).”

Les règles fédérales encouragent les entreprises à proposer des 401 (k)

Les changements au niveau fédéral, promulgués dans le cadre de la Secure Act de 2019, visent également à aider les petites entreprises à proposer des plans 401 (k). Au lieu de parrainer leur propre plan et d’assumer les responsabilités administratives et fiduciaires qui vont avec, ils peuvent adhérer à un soi-disant plan d’employeur commun avec d’autres entreprises – une sorte de 401(k) partagé. Législation dite Secure 2.0, qui a été promulguée le mois dernier, comprend des dispositions visant à renforcer encore l’attrait d’un régime collectif. “L’idée est d’essayer de remplir le [access] lacunes autant que possible », a déclaré Scott.

Alors que le Congrès a semblé réticent jusqu’à présent à obliger les entreprises à proposer un 401 (k), les législateurs ont inclus un mandat dans Secure 2.0 : les plans 401 (k) devront inscrire automatiquement leurs employés. Cependant, il exclut les régimes existants, les entreprises de 10 travailleurs ou moins et les entreprises de moins de trois ans.

Limitations aux programmes de l’État

Il y a des limites aux programmes d’État. Par exemple, ils ne fournissent pas de contribution de contrepartie comme le font de nombreux plans 401(k). Les plafonds de cotisation sont également inférieurs à ceux des régimes 401(k). Vous pouvez mettre jusqu’à 6 500 $ dans un Roth IRA en 2023, bien que les hauts revenus sont limités dans ce qu’ils peuvent apporter, voire pas du tout. De plus, toute personne âgée de 50 ans ou plus a droit à une contribution de « rattrapage » supplémentaire de 1 000 $.