Les programmes basés sur la pleine conscience peuvent conduire à des états de conscience modifiés jusqu’à un an plus tard, selon une étude

Une étude récente a examiné les effets des programmes basés sur la pleine conscience sur des personnes atteintes de troubles mentaux graves. Elle a révélé que les participants ayant suivi ces programmes étaient plus susceptibles de vivre des expériences spirituelles, de béatitude et d’unité, de perspicacité, de désincarnation et de changement de sens jusqu’à un an plus tard. L’article a été publié dans PLOS ONE.

Les programmes basés sur la pleine conscience sont conçus pour soutenir la santé mentale en encourageant la conscience du moment présent et en favorisant une attitude sans jugement envers les pensées et les émotions. Il a été démontré à maintes reprises que ces programmes réduisent les symptômes d’anxiété, de dépression et de stress. En apprenant aux individus à observer leurs expériences intérieures sans réagir de manière impulsive, la pleine conscience renforce la résilience émotionnelle et aide les gens à réagir plus efficacement au stress. Les recherches suggèrent que la pratique régulière de la pleine conscience peut accroître la conscience de soi et améliorer le bien-être général.

Les programmes de pleine conscience ont gagné en popularité dans le monde entier, et une part importante de la population y participe. Des enquêtes suggèrent qu’environ 15 % des adultes au Royaume-Uni et environ 20 % en Australie ont participé à une forme de formation à la pleine conscience. Cependant, ces enquêtes révèlent également que la pratique de la pleine conscience peut évoquer un large éventail d’expériences, dont certaines ne sont pas nécessairement agréables. Dans certains cas, les personnes ont signalé des expériences intenses ou désorientantes, y compris celles qui peuvent temporairement altérer leur capacité à fonctionner.

Au vu de ces résultats variés, Julieta Galante, auteure de l’étude, et ses collègues ont cherché à déterminer si les programmes basés sur la pleine conscience pouvaient conduire à des états de conscience modifiés, c’est-à-dire des expériences qui modifient la perception de soi et de l’environnement. Ils ont émis l’hypothèse que les personnes pratiquant la pleine conscience pourraient vivre davantage de ces états modifiés, mais ils ne s’attendaient pas à ce qu’ils soient très désagréables ou handicapants, comme une terreur extrême ou une paralysie. Au contraire, ils ont prédit que les participants feraient état d’une gamme de ces états et que les états modifiés positifs pourraient réduire la détresse psychologique, tandis que les états négatifs pourraient l’accroître.

Un état de conscience altéré désigne « une déviation marquée et de courte durée de l’expérience subjective ou du fonctionnement psychologique d’un individu normal par rapport à sa conscience habituelle à l’état de veille ». Ces états peuvent inclure une variété d’expériences, telles qu’une dissolution du sens de soi (dissolution de l’ego), une désincarnation (le sentiment d’être détaché de son corps), des changements sensoriels, une altération de la fonction cognitive, des émotions intenses ou des changements dans la façon dont on interprète son environnement (modification des significations). De tels états peuvent survenir pendant la méditation, la relaxation profonde ou même pendant des activités banales.

Les participants à l’étude étaient des étudiants de l’Université de Cambridge qui ne souffraient d’aucun problème grave de santé mentale ou physique. Ils ont été divisés en deux cohortes : 342 étudiants en octobre 2015 et 274 étudiants en janvier 2016. Sur ces 616 participants, seuls 205 étudiants ont rempli les questionnaires de suivi utilisés dans cette analyse spécifique.

L’étude a réparti les étudiants de manière aléatoire en deux groupes. Le premier groupe a participé à un programme de pleine conscience de huit semaines intitulé Mindfulness Skills for Students, qui a été spécialement adapté au contexte universitaire. Le programme comprenait des séances hebdomadaires d’une durée de 75 à 90 minutes, dispensées par un professeur de pleine conscience qualifié en petits groupes de 30 étudiants maximum. L’autre groupe d’étudiants a reçu le soutien en santé mentale habituel disponible à l’université, mais n’a pas participé au cours de pleine conscience.

Les données de cette étude proviennent de questionnaires remplis par les étudiants un an après leur traitement initial. Ces questionnaires comprenaient l’échelle d’évaluation des états de conscience modifiés, qui posait des questions sur des expériences telles que la désincarnation et l’unité. De plus, les étudiants ont rempli des évaluations de détresse psychologique avant le programme et un an plus tard. Tout au long de la période de suivi, les participants ont également été invités à rendre compte de leurs pratiques de pleine conscience à la maison, y compris la méditation formelle (comme la méditation assise) et la pleine conscience informelle (comme la marche ou l’alimentation conscientes).

Les résultats ont montré que les étudiants qui ont participé au programme basé sur la pleine conscience ont rapporté des expériences d’unité plus fréquentes et plus intenses, où ils ont ressenti un sentiment d’unité avec leur environnement. Ces étudiants étaient également plus susceptibles de ressentir une sensation de désincarnation, un sentiment de détachement du corps physique, par rapport aux étudiants qui n’avaient reçu qu’un soutien de santé mentale standard.

Des analyses plus poussées ont révélé que la pratique formelle de la pleine conscience (exercices de méditation structurés) était associée à une probabilité plus élevée de vivre des états spirituels, de béatitude et d’unité, ainsi qu’à une perspicacité, à une désincarnation et à une altération du sens des perceptions. En revanche, la pratique informelle de la pleine conscience, comme l’intégration de la pleine conscience dans les activités quotidiennes, était spécifiquement liée à des sentiments d’unité et de béatitude.

Ces résultats suggèrent une relation causale potentielle entre la pratique de la pleine conscience et les états de conscience altérés. Comme l’ont noté les auteurs de l’étude, « les résultats suggèrent de nouveaux liens de cause à effet entre la pratique de la pleine conscience et des états de conscience altérés spécifiques. Pour optimiser leur impact, les praticiens et les enseignants doivent les anticiper et les gérer de manière appropriée. »

L’étude met en lumière les effets de l’entraînement à la pleine conscience sur les états de conscience altérés. Cependant, les données reposent entièrement sur des expériences autodéclarées, ce qui signifie que les souvenirs des participants ou les interprétations de leurs expériences peuvent avoir influencé les résultats. De plus, seuls 205 des 616 étudiants initialement inscrits à l’étude ont rempli le questionnaire sur les états de conscience altérés, ce qui pourrait introduire un biais si les étudiants qui n’ont pas rempli le questionnaire ont eu des expériences différentes de ceux qui l’ont fait.

De plus, bien que l’étude ait établi des liens entre la pratique de la pleine conscience et les états altérés, elle n’a pas exploré les mécanismes sous-jacents qui pourraient expliquer pourquoi ces expériences se produisent. Des recherches futures pourraient examiner comment la pleine conscience affecte l’activité cérébrale et la conscience afin de mieux comprendre les voies par lesquelles les états altérés apparaissent.

Le journal, «États de conscience altérés causés par un programme basé sur la pleine conscience jusqu’à un an plus tard : résultats d’un essai contrôlé randomisé, » a été écrit par Julieta Galante, Jesus Montero-Marin, Maris VainreI, Geraldine Dufour, Javier Garcı´a-Campayo et Peter B. Jones.