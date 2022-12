Les programmes alimentaires de la FDA ont besoin d’un leadership plus fort, selon un panel

Un panel mardi a appelé à des changements au sein de l’agence fédérale qui supervise la majeure partie de l’approvisionnement alimentaire américain, affirmant qu’un leadership remanié, une mission claire et plus d’urgence sont nécessaires pour prévenir les épidémies et promouvoir une bonne santé.

Mais le rapport s’est arrêté avant de recommander des mesures spécifiques à prendre, proposant à la place plusieurs scénarios tels que la création d’une agence alimentaire distincte au sein du département américain de la Santé et des Services sociaux ; mettre le commissaire de la Food and Drug Administration des États-Unis directement en charge du programme alimentaire ; ou la création d’un sous-commissaire à l’alimentation.

Le leadership et la culture doivent également être restructurés pour mieux répondre aux crises de sécurité alimentaire et aux problèmes chroniques de santé publique, selon le rapport de 51 pages de la Fondation Reagan-Udall, un groupe distinct mais étroitement lié à la FDA.

Le “manque d’une seule personne clairement identifiée” pour diriger le programme alimentaire a conduit à une culture de “agitation constante” au sein de l’agence, selon le rapport.

La FDA supervise les médicaments humains et vétérinaires et les dispositifs médicaux. ainsi qu’une grande partie de l’approvisionnement alimentaire américain. Le Département de l’agriculture supervise également certains produits alimentaires.

Les experts ont qualifié le rapport de “première étape” solide pour résoudre les problèmes internes de longue date qui ont contribué à des problèmes tels que la crise mortelle des préparations pour nourrissons contaminées qui a conduit à une pénurie nationale cette année.

“Il s’agit essentiellement de reconnaître qu’il doit y avoir un changement culturel”, a déclaré Brian Ronholm, directeur de la politique alimentaire chez Consumer Reports.

Mais d’autres ont déclaré que l’agence aurait dû indiquer quelle option de restructuration serait la meilleure.

“Ils exposent toutes les options”, a déclaré Bill Marler, un avocat spécialisé dans la sécurité alimentaire qui a témoigné devant le panel qui a mené l’examen. “J’aurais aimé qu’ils en choisissent un.”

Le commissaire de la FDA, le Dr Robert Califf, a déclaré qu’il envisagerait les modifications à apporter après avoir examiné le rapport et consulté des experts à l’intérieur et à l’extérieur de l’agence.

En attendant, Califf a déclaré qu’il superviserait lui-même de près le programme alimentaire jusqu’à ce que des changements soient apportés.

“Je serai pleinement engagé pour faire en sorte que le programme sorte de cette transition”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Califf a appelé à l’examen du côté alimentaire de la FDA en juillet, donnant au panel 60 jours ouvrables pour formuler des recommandations pour le programme alimentaire. La demande ne demandait pas d’évaluation du Centre de médecine vétérinaire ou des programmes qui supervisent les cosmétiques et les compléments alimentaires.

Dès le départ, les critiques craignaient que le délai ne soit trop court, que laisser le centre vétérinaire en dehors de l’examen soit une erreur et que la fondation – dont la mission est de soutenir la FDA – ne soit peut-être pas la bonne entité pour mener une évaluation impartiale. .

La FDA fournira des mises à jour publiques au début de l’année prochaine, a déclaré Califf.

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département des sciences et du groupe des médias éducatifs de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.