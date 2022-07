Les programmes 4-H du comté de McHenry offrent aux adultes et aux enfants un espace pour partager leurs intérêts et leur expertise – Shaw Local

Michele Aavang a une idée pour les familles occupées à la recherche de quelque chose qu’elles peuvent faire ensemble.

Le programme 4-H du comté pourrait être la réponse, a déclaré Aavang, coordinateur du programme de développement des jeunes 4-H du comté de McHenry.

Elle n’essaie pas seulement d’accumuler des chiffres pour le programme jeunesse, qui a connu une baisse des chiffres par rapport à avant la pandémie.

Le programme a également vu moins de bénévoles adultes suite à la COVID-19. Ces bénévoles sont nécessaires pour s’assurer que les jeunes peuvent continuer à apprendre des adultes ayant des connaissances spécialisées.

“Nous devons embrasser et faire participer les gens aux deux niveaux pour que le programme des jeunes continue de prospérer à l’avenir”, a déclaré Aavang.

L’instructeur bénévole Ashley Emmert de Harvard, à gauche, travaille avec Regan Oliver, 10 ans, de Crystal Lake et son chien Grizzly lors d’exercices d’obéissance au parc des expositions du comté de McHenry mercredi soir. (Patrick Kunzer pour Shaw Local)

Heidi Vanderstappen, d’Hébron, est un exemple de la nature générationnelle des 4-H. Elle est co-responsable du club Hebron Helping Hands 4-H qui compte 62 membres. Elle n’a pas grandi dans une ferme, mais elle faisait partie du même club.

Vanderstappen y est responsable bénévole depuis neuf ans, depuis que son fils aîné, aujourd’hui âgé de 17 ans, s’est joint. Comme son plus jeune enfant a 11 ans, elle a prévu sept autres années de leadership de club.

En plus de son travail 4-H, Vanderstappen a un emploi et est également entraîneure de volley-ball et de softball au secondaire, mère bénévole à la cantine du secondaire et conduit ses trois enfants à la pratique sportive.

Les bénévoles peuvent être des dirigeants de club comme Vanderstappen. Ils peuvent également être à temps partiel, en organisant des cliniques d’une journée dans leur domaine d’expertise, a déclaré Aavang.

Elle a dit que les bénévoles qu’ils ont sont incroyables et qu’ils ne voulaient pas minimiser l’importance de leur travail pour les programmes actuels.

Les membres de la McHenry County 4-H Youth Foundation se réunissent dans le stand de concession 4H pour discuter des éléments de menu pour la prochaine foire au parc des expositions du comté de McHenry le 13 juillet 2022. Le stand de concession 4-H présentera des saucisses et des hamburgers favoris de longue date, mais nouveau pour 2022 est un sandwich au fromage grillé. (Patrick Kunzer pour Shaw Local)

Mais en ce moment, ils sont également en baisse d’un bénévole du programme lorsqu’une ancienne personne STEM s’est retirée lorsque la distanciation sociale a fait des réunions du club Zoom la norme.

La pandémie peut également avoir réduit leur nombre global. Il y a actuellement environ 400 jeunes dans les programmes 4-H du comté de McHenry, contre 600 en 2019, a déclaré Aavang.

Une partie de cette baisse provenait d’une importante cohorte d’étudiants vieillissants. À mesure que les enfants vieillissent, leurs parents et grands-parents s’éloignent souvent du programme d’enrichissement des jeunes, a déclaré Aavang.

Ils demandent aux parents et aux adultes qui n’ont peut-être pas d’enfants à la maison de visiter la salle des 4-H pendant qu’ils sont à la foire du comté de McHenry, prévue du 2 au 7 août.

L’instructrice bénévole Emily Chrisos, à droite, guide les propriétaires et leurs chiens tout au long de l’entraînement au parc des expositions du comté de McHenry le 13 juillet 2022. (Patrick Kunzer pour Shaw Local)

Le programme a besoin de bénévoles ayant une expertise dans l’un des 10 domaines généraux du projet. Ces catégories comprennent tout, de l’aérospatiale au travail du bois.

La foire est le “Super Bowl” de la participation des 4-H, a déclaré Aavang. Les meilleurs projets et rubans gagnés seront exposés dans le hall 4-H. Ces projets peuvent donner aux parents une idée de la façon dont leurs compétences peuvent profiter aux jeunes de la communauté et du genre de choses que les enfants peuvent décider d’apprendre, a-t-elle déclaré.

En tant que leader 4-H, Vanderstappen aide les enfants lorsqu’ils rencontrent des problèmes sur leurs projets.

“Il y a un projet pour tout le monde”, a déclaré Vanderstappen.

Mercredi, les 4-H du programme de tir à l’arc ont visé leurs cibles pour mériter leurs rubans équitables. Une autre grange a organisé une exposition canine pour les étudiants et les animaux qui ont passé un an à s’entraîner ensemble.

Une publicité dessinée à la main lance un appel aux bénévoles pour la foire à venir au parc des expositions du comté de McHenry. (Patrick Kunzer pour Shaw Local)

Les membres des 4-H et leurs dirigeants d’autres clubs préparaient les étables pour la foire. Un autre comité du stand de restauration 4-H s’occupait des préparatifs dont il avait besoin pour l’événement d’une semaine.

Tom Linneman, également d’Hébron, dirigeait des adolescents vers lesquels des granges pour animaux étaient prêtes à être nettoyées. Un autre membre 4-H de longue date avant de devenir bénévole, Linneman est maintenant pompier à temps partiel dans deux districts de la région.

Son passage dans les 4-H lui a appris des compétences d’art oratoire et de présentation qui entrent maintenant dans sa vie professionnelle, a déclaré Linneman. Il encourage ses propres enfants à inviter des amis à une réunion de club pour voir ce qu’ils aimeraient essayer.

« ‘Ils peuvent déterminer s’ils sont passionnés par l’agriculture, ou la mise en conserve, ou les chiens, ou les ruches. Voyez s’ils sont intéressés. Ensuite, nous nous attendons à ce que les parents nous suivent », a déclaré Linneman.