Les professionnels des Journées de l’Industrie guident les documentaristes | Actualités Al Jazeera

Les histoires centrées sur l’humain provenant de l’Europe du Sud-Est, du Caucase et du Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) ont figuré en bonne place lors de la deuxième édition de Journées de l’industrie qui s’est terminé à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, la semaine dernière.

À la suite d’un appel à candidatures lancé par la chaîne documentaire Al Jazeera, 22 cinéastes présélectionnés ont été invités aux Journées de l’industrie pour présenter leurs travaux en cours aux éditeurs, agents commerciaux et programmateurs de festivals de documentaires.

Pendant trois jours intensifs, des rédacteurs en chef, des organisateurs de festivals de documentaires et des agents commerciaux ont animé des tables rondes, projeté et évalué les travaux en cours et conseillé les cinéastes sur la manière de développer et d’apporter un soutien et de l’argent à la coproduction à leurs projets. Des « décideurs » de Cannes Docs, Sunnyside of the Doc, Arte, POV, Al Jazeera, Sheffield Doc Fest, Doha Film Institute, SBS Australia et bien d’autres ont participé à l’événement.

Organisés conjointement par la chaîne documentaire Al Jazeera et Al Jazeera Balkans, les Industry Days se déroulent parallèlement au Festival du film documentaire d’Al Jazeera Balkans (AJB DOC), un événement annuel qui en est à sa sixième année.

Les Journées de l’industrie visent à sensibiliser et à soutenir les projets basés dans la région MENA, dans les Balkans et dans le Caucase, a déclaré Adel Ksiksi, responsable de l’industrie.

« C’est une opportunité pour les réalisateurs et producteurs talentueux de présenter leurs rêves au sein d’une communauté solidaire et une opportunité importante pour que leur travail soit vu et apprécié par les meilleurs du secteur », a déclaré Ksiksi.

Cette année, les Journées de l’industrie ont accordé des engagements de production et de coproduction totalisant 108 000 $. Les diffuseurs participants des Balkans, de la région MENA et d’Europe occidentale ont obtenu un record 25 récompenses.

Les questions de réfugiés et de personnes déracinées par les conflits figuraient en bonne place dans le programme.

Un film, Jana, suit le voyage ardu d’un an de Leila et Sajjad, un couple ethnique Hazara contraint de fuir après la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans. Leila apprend le jour même qu’elle est enceinte du premier enfant du couple.

Une histoire de persécutions et de massacres qui ont alimenté les craintes d’un génocide contre les communautés Hazara en Afghanistan ont forcé le couple à fuir vers une mosquée au Pakistan voisin – le premier des 11 abris temporaires mis en place un an avant qu’ils n’obtiennent l’asile en Espagne.

« Les journées de l’industrie ont apporté une richesse d’informations à notre projet », a déclaré Maaria Sayed, la productrice de Jana. « Même si notre tournage est presque terminé, il a été extrêmement utile que des professionnels du documentaire nous guident et partagent avec nous leur vision de notre film. Cela nous a donné de nouvelles idées que nous emporterons avec nous lors du tournage final et du montage.

Outre les thèmes de l’asile, les films présélectionnés en cours explorent les problèmes des communautés contraintes de considérer l’extinction des modes de vie traditionnels, les tentatives d’un fils pour comprendre pourquoi sa mère l’a abandonné pour épouser un combattant de l’EIIL, et la quête d’une fille, 30 ans plus tard, pour faire la lumière sur le meurtre de son père lors du génocide de Srebrenica. Et un autre film s’est penché sur l’histoire peu connue d’un groupe de rabbins orthodoxes de Jérusalem et de New York qui soutiennent activement la libération palestinienne.

Le plus grand événement industriel de ce type dans la région, les Industry Days ont, en deux ans seulement, établi leur valeur auprès de la communauté documentaire mondiale et sont devenus une aubaine pour le Festival du film documentaire d’Al Jazeera dans les Balkans (AJB DOC), a déclaré son directeur Edhem Foco. .

«Cela a rehaussé notre visibilité au moins deux ou trois fois – du jour au lendemain», a-t-il déclaré. « Nous étions un festival respecté, mais parmi une mer d’autres festivals. Avec les Industry Days qui en sont à leur deuxième édition et le type de décideurs qui y ont participé, tout le monde nous admire désormais. Il n’y a aucun endroit qui compte ce genre de décideurs, ce genre de récompenses, aucun autre endroit dans cette région – de l’Italie à la Grèce.

« Ainsi, les gens regardent désormais AJB DOC avec des yeux différents, et même la communauté locale comprend que quelque chose se passe, et beaucoup d’entre eux veulent faire des films. Ils ont désormais la possibilité de présenter leurs projets, de rencontrer beaucoup de monde et d’obtenir de l’argent pour réaliser leurs films. »

L’appel à projets de la chaîne documentaire Al Jazeera a attiré 177 candidatures provenant de 52 pays de la région MENA, du Caucase et des Balkans.