Les professionnels de santé locaux sont invités à se tenir au courant des vaccins

À l’approche de la saison des maladies respiratoires, les pharmaciens locaux rappellent aux habitants de Windsor-Essex et de Chatham-Kent de rester en sécurité et d’éviter les visites inutiles à l’hôpital en se tenant au courant de leurs vaccinations.

Le propriétaire et pharmacien de Brady’s Drug Store, Tim Brady, a déclaré qu’il est recommandé à tout le monde de se faire vacciner contre la grippe et le COVID-19 dès qu’ils sont disponibles, même si vous êtes généralement une personne en bonne santé.

« Commencez à le planifier parce que c’est vraiment important », a déclaré Brady. « Vous avez peut-être des parents âgés. Vous avez peut-être des personnes immunodéprimées dans votre vie et vous ne voulez pas être la personne qui les rend malades. Ainsi, lorsque vous vous faites vacciner, vous espérez vraiment que cela continue eux aussi en bonne santé, ou il y a ces gens qui ne peuvent tout simplement pas se faire vacciner. Alors, vous essayez de protéger tout le monde.

À partir du début octobre, les vaccins contre la grippe seront disponibles pour les populations les plus vulnérables et les plus prioritaires, notamment les personnes hospitalisées, le personnel hospitalier, les résidents et le personnel des foyers de soins de longue durée. Viennent ensuite les personnes vivant dans des maisons de retraite et autres lieux de rassemblement et les personnes de 65 ans et plus.

Selon le ministère de la Santé de l’Ontario, des vaccins gratuits contre la grippe pour le public âgé de six mois et plus seront disponibles à partir du 28 octobre dans les cabinets de médecins et d’infirmières praticiennes, dans les pharmacies participantes et dans certains bureaux de santé publique.

« Vous allez probablement regarder le premier novembre lorsque vous commencerez à recevoir des vaccins », a expliqué Brady. « Donc, il ne sera pas trop tard. Vous pouvez appeler, certains magasins prendront des listes d’attente, d’autres non. Nous avons en quelque sorte attendu cette année parce que nous ne savons pas combien nous allons en attendre. obtenir.

De plus, les nouvelles variantes du COVID vont apparaître, vous pourrez donc recevoir les deux injections en même temps. »

Selon Brady, le nombre annuel de personnes se faisant vacciner contre la grippe a augmenté depuis le début de la pandémie de COVID-19, en particulier chez les personnes de 65 ans et plus.

« Ce sont les jeunes que nous voulons vraiment attirer. Je sais que si vous attrapez la grippe, vous serez absent pendant un jour ou deux. Vous risquez de manquer de travail, mais ce sont vraiment les gens de votre entourage. la vie que vous essayez de protéger. Alors, si vous le pouvez, procurez-vous-en une. »

Cependant, Brady a déclaré que les personnes allergiques aux œufs ou celles qui luttent actuellement contre un rhume devraient éviter de se faire vacciner contre la grippe.

« Si vous avez une allergie aux œufs, c’est une de ces situations étranges », a expliqué Brady. « Mais pour la plupart des autres personnes, c’est généralement assez sûr. Si vous avez un rhume à ce moment-là, nous vous demandons généralement d’attendre, car si votre corps combat un rhume, vous ne serez pas autant immunisé contre celui-ci. Une fois que vous aurez enlève ce costume d’Halloween, viens te faire tirer dessus. »

Pour en savoir plus sur le vaccin contre la grippe cet automne, visitez le site Web de l’Ontario. Ontario.ca/grippe

Entre-temps, Essex-Windsor EMS réfléchit également à ce qui peut être fait pour répondre à la demande accrue de services ambulatoires au cours de la prochaine saison grippale.

La saison de la grippe commence généralement en octobre et entraîne des pressions supplémentaires sur les ressources des ambulances terrestres et des hôpitaux en raison de l’augmentation des appels de service.

Selon Justin Lammers, chef des services médicaux d’urgence d’Essex-Windsor, les responsables tentent de renforcer leurs effectifs là où ils le peuvent et de garder un œil sur les opérations pour répondre à la demande, car leurs volumes d’appels augmentent historiquement pendant la saison de la grippe.

« Les individus de la communauté souffrant de maladies respiratoires, en particulier les très jeunes et les personnes âgées. La demande de services est la plus élevée chez les personnes de 75 ans et plus. Ce sont ces individus qui seront les plus durement touchés et nécessiteront une hospitalisation », a-t-il déclaré.

Lammers a déclaré qu’il demandait au public de jouer un rôle en se lavant correctement et régulièrement les mains, en restant à la maison si vous êtes malade et en garantissant une utilisation appropriée des services d’urgence afin de ne pas mettre à rude épreuve le système.

Il a dit qu’ils demandent à la communauté que si elle appelle le 911, c’est pour des urgences médicales qui nécessitent des soins immédiats de la part des ambulanciers paramédicaux.

« Des douleurs thoraciques, un essoufflement, des choses qui mettent la vie en danger », a-t-il déclaré. « Maladie respiratoire légère, vous devez absolument vous assurer que vous prenez soin de vous, mais demandez-vous : un ambulancier paramédical est-il la ressource dont j’ai besoin en ce moment, ou cela peut-il être servi par d’autres prestataires de soins de santé dans la région ? »

Lammers a poursuivi : « Soyez simplement patients avec nous et les prestataires de soins de santé. Tout le monde fait de son mieux pour s’en sortir. »

Lammers a noté qu’il est important que les gens parlent avec leur médecin de soins primaires ou envisagent des cliniques sans rendez-vous pour des problèmes qui ne nécessitent pas une visite aux urgences afin de réduire la pression sur le système d’ambulance terrestre.

Il a ajouté qu’ils ne diraient jamais à quelqu’un de ne pas appeler le 911 et que s’il le faisait, EMS répondrait. Mais ils veulent que les gens se demandent si leur situation pourrait être traitée par d’autres prestataires de soins de santé.



– Avec des fichiers d’AM800 News/Rusty Thomson