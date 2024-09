Les professionnels de santé du Congo, pays en proie à des conflits, luttent pour contenir l’épidémie de variole

Les autorités sanitaires ont du mal à contenir les épidémies de Mpox au Congo, un immense pays d’Afrique centrale où une myriade de problèmes existants rend particulièrement difficile l’endiguement de la propagation.

Le mois dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les épidémies qui ont touché le Congo et une douzaine d’autres pays africains constituaient une urgence sanitaire mondiale. Au Congo, les scientifiques ont identifié une nouvelle souche de Mpox qui pourrait se propager plus facilement.

Elle a atteint des zones où les conflits et le déplacement d’un grand nombre de personnes ont déjà mis les services de santé sous pression.

Au total, le Congo compte plus de 21 000 des 25 093 cas confirmés et suspects de Mpox en Afrique cette année, selon le dernier décompte de l’OMS.

Le Congo est l’un des pays africains où la variole est endémique depuis des décennies.

La variole du singe, autrefois appelée variole du singe, appartient à la même famille de virus que la variole, mais provoque des symptômes plus légers, comme de la fièvre. Les personnes atteintes de cas plus graves peuvent développer des lésions cutanées.

Plus de 720 personnes sont mortes en Afrique lors des dernières épidémies, principalement au Congo.

La variole du mouton est une maladie zoonotique, ce qui signifie qu’elle peut se transmettre à l’homme à partir d’animaux infectés. Lors de l’épidémie mondiale de variole du mouton de 2022, le virus s’est propagé entre les personnes principalement par le biais de rapports sexuels et de contacts physiques étroits.

En septembre 2023, le virus Mpox s’est propagé dans la province orientale du Sud-Kivu, au Congo. Il avait déjà été observé dans le centre et l’extrême ouest. Les scientifiques ont ensuite identifié une nouvelle forme de Mpox au Sud-Kivu, qui pourrait être plus contagieuse.

L’OMS a déclaré qu’à partir de l’épidémie au Sud-Kivu, le virus s’est propagé parmi les populations ailleurs dans le pays, arrivant dans la province voisine du Nord-Kivu.

Des crises qui s’aggravent

Ces deux provinces, situées à quelque 2 000 kilomètres de la capitale Kinshasa, sont confrontées à une escalade de la violence, à une crise humanitaire et à d’autres problèmes. Plus de 120 groupes armés se battent entre eux et contre l’armée congolaise depuis des années dans l’est du pays pour le contrôle des minerais. Cette situation a contraint des millions de personnes à fuir vers des camps de réfugiés ou des villes voisines.

Cela signifie que la variole frappe des établissements de santé déjà surchargés. Le Dr Musole Mulambamunva Robert, directeur médical de l’hôpital de Kavumu, dans l’est du Congo, a déclaré qu’il s’agissait d’un « véritable défi » : traiter parfois jusqu’à quatre fois la capacité d’accueil de l’établissement.

Avec plus de 6 millions de personnes déplacées dans l’est du pays, les autorités et les organisations humanitaires ont déjà du mal à fournir de la nourriture et des soins de santé, tout en luttant contre d’autres maladies comme le choléra. De nombreuses personnes n’ont pas accès au savon, à l’eau potable ou à d’autres produits de première nécessité.

Certaines communautés de l’est du Congo sont hors de portée des centres de santé : les routes ne sont pas fiables et des voyages en bateau risqués de plusieurs heures sont parfois le seul moyen de transport, a déclaré Mercy Muthee Lake de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Les personnes peuvent être plus exposées aux cas graves de Mpox en raison de la malnutrition et du VIH non diagnostiqué, a-t-elle déclaré.

L’Afrique n’a pas la capacité de produire le vaccin Mpox. Environ 250 000 doses sont arrivées au Congo en provenance de l’Union européenne et des États-Unis, et d’autres sont attendues. Les autorités congolaises affirment avoir besoin d’environ 3 millions de vaccins.

Pour l’instant, le vaccin n’est approuvé que pour les adultes, car il n’existe que peu de preuves de son efficacité chez les enfants.