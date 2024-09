Les professeurs s’inquiètent de l’ingérence politique dans l’enseignement supérieur, selon une enquête menée dans les États du Sud

Bibliothèque William T. Young de l’Université du Kentucky à Lexington. (Mark Cornelison | Photo du Royaume-Uni)

Les professeurs du Sud sont de plus en plus inquiets de l’ingérence politique dans l’enseignement supérieur, selon une nouvelle enquête publiée par les sections du Sud de l’Association américaine des professeurs d’université.

L’enquête, qui a recueilli les réponses de près de 3 000 professeurs, a révélé qu’environ 70 % des personnes interrogées se sont déclarées insatisfaites du climat politique qui règne dans l’enseignement supérieur et l’ont qualifié de « médiocre ou très médiocre ». En outre, environ 55 % des personnes interrogées ont déclaré être déçues par l’administration de leur établissement, qui « ne défend pas suffisamment la liberté académique et la titularisation ».

Selon un communiqué de presse, 109 personnes ont répondu à l’enquête dans le Kentucky. Les sections de l’AAUP qui ont participé à l’enquête étaient le Kentucky, la Virginie, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Géorgie, la Floride, le Tennessee, l’Alabama, le Mississippi, la Louisiane, le Texas et l’Arkansas.

Les résultats de l’enquête font suite aux initiatives en matière de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) qui ont suscité la critique des républicains dans le Kentucky et dans tout le pays. Ces dernières semaines, Université du Kentucky et Université du nord du Kentucky ont annoncé leur intention de fermer leurs bureaux de diversité sous la pression des législateurs républicains.

Deux Projets de loi anti-DEI ont été débattus par les législateurs du Kentucky lors de la session de 2024, mais sont morts sans avoir été approuvés. Cependant, un changement de politique a été adopté dans le cadre de un projet de loi sur le financement de l’enseignement postsecondaireElle a modifié la formule de financement des universités basée sur les performances en interdisant l’utilisation de « mesures ou d’objectifs basés sur la race ».

Un autre Mesure soutenue par le GOP Dans le Kentucky, une proposition qui aurait permis aux universités de licencier des professeurs qui ne répondaient pas à certaines « exigences de productivité » n’a pas été présentée par la commission de l’éducation de la Chambre lors de la dernière session. Certains critiques y ont vu une voie vers la fin de la titularisation dans le Kentucky.

Parmi les résultats globaux de l’enquête, les sections de l’AAUP ont constaté que 60 % des répondants ne recommanderaient pas leur État « comme un lieu de travail souhaitable pour leurs collègues ». Environ 28 % des répondants ont déclaré avoir postulé à des emplois universitaires dans un autre État depuis 2022, et 28 % supplémentaires prévoient de le faire l’année prochaine. Parmi ceux qui ont postulé dans un autre État, les cinq principales destinations étaient la Californie, New York, le Massachusetts, la Caroline du Nord et l’Illinois.

Plus de 27 % des répondants ont indiqué qu’ils n’envisageaient pas de rester dans le milieu universitaire à long terme.

Les répondants pouvaient énumérer plusieurs raisons pour lesquelles ils cherchaient un emploi ailleurs. Le principal problème était le salaire (56,5 %), suivi du climat politique de l’État (53,3 %) et de la liberté académique (49,6 %). Les questions de DEI et de gouvernance partagée ont été mentionnées par environ 30 % des répondants.

Au cours de l’été, le conseil d’administration du Royaume-Uni a donné son approbation finale à une nouvelle gouvernance partagée modèle qui a dépouillé le corps enseignant de son pouvoir sur les décisions académiques en démantelant le Sénat de l’Université et en instaurant un Sénat de professeurs plus faible.

L’enquête a été menée lors des conférences de l’AAUP du 12 au 30 août, via les réseaux sociaux et par courrier électronique. Environ 17 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’étaient pas blanches et 51 % étaient des femmes. Plus de 60 % ont déclaré occuper un poste permanent.