À la fin du mois dernier, la Cour d’appel américaine du 6e circuit a décidé de se ranger du côté d’un professeur qui avait délibérément méprisé son étudiant. Pendant un semestre entier, le professeur Nicholas K. Meriwether de l’Université Shawnee State a refusé d’utiliser des titres et des pronoms féminins, bien que l’étudiante lui ait dit que c’était ainsi qu’elle devait être abordée. Le tribunal a expliqué que la loi exige le respect des libertés du professeur: liberté académique, liberté d’expression et liberté de religion. Cela, a précisé le tribunal, implique de permettre au professeur d’exprimer sa conviction que «Dieu a créé les êtres humains en tant qu’homme ou femme» et que le sexe ne peut pas être changé.

Ensuite, le ministère de la Justice a publié une déclaration disant que la loi interdit toute discrimination contre les étudiants en raison de leur identité de genre. Le DOJ a conclu que «la meilleure lecture de l’interdiction du titre IX de la discrimination« sur la base du sexe »est qu’elle inclut la discrimination sur la base de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle.»

Les arguments de liberté ont des limites

Il est difficile de concilier ces représentations contradictoires des devoirs juridiques que nous devons à nos étudiants LGBTQ. En tant que professeur et juriste, je pense qu’il en est ainsi parce que la déclaration du DOJ reflète mieux la loi, tandis que la décision du 6e Circuit ne parvient pas à limiter la portée des arguments de liberté mal placés. Il s’agit ici de la dignité de nos étudiants et non des libertés de leurs professeurs.

Les étudiants ont une variété d’identités de genre, que cela plaise ou non aux professeurs. Leur présence dans nos salles de classe, réelle ou virtuelle, est la réalité et non, comme la cour l’a formulée, «une question très controversée» ou «une question d’intérêt public». La question juridique (et morale) est de savoir comment nous devons les résoudre.

Pour beaucoup d’entre nous, la réponse est évidente: notre comportement correspond à la perception que nos élèves ont d’eux-mêmes. Nous nous engageons pleinement à découvrir comment ils les identifient et les traitent en conséquence. Nous le faisons volontairement et sans effort, non seulement en raison du commandement légal du Titre IX ou en raison de notre rôle d’éducateurs, mais aussi, peut-être plus encore, puisque nous les respectons profondément en tant que semblables.

Ce n’est cependant pas ainsi que le professeur Meriwether voit le problème. Parce qu’il se définit comme un «chrétien pieux», il avait refusé de s’adresser à son élève en tant que femme.Malgré ses pétitions, Meriwether a continué à «enseigner» tout en la trompant, niant sciemment et publiquement son identité à maintes reprises, abusant de son pouvoir dans la classe. Et il a fait tout cela pour exprimer sa désapprobation religieuse de toute identité de genre qui diffère du sexe attribué à la naissance.

Lorsque son université le pressa d’arrêter de se tromper, comme l’exige sa politique, le professeur Meriwether fit deux propositions. L’une consistait à s’adresser à l’élève uniquement par son nom de famille tout en continuant à utiliser des titres et des pronoms pour le reste de la classe. L’autre était de s’adresser à l’étudiant de manière adéquate mais d’ajouter une déclaration à son programme, «notant qu’il le faisait sous la contrainte et exposant ses croyances personnelles et religieuses sur l’identité de genre.

Humilier quelqu’un n’est pas « gagnant-gagnant »

Il est difficile de dire quelle proposition est la plus insultante pour les étudiants transgenres, celle qui les singularise verbalement dans chaque classe ou dans l’autre, qui nie leur dignité en écrivant sur le programme officiel. Le tribunal, cependant, a complètement ignoré cet effet dégradant. Au lieu de cela, il a présenté les deux idées comme des efforts de «compromis», notant que celui que Meriwether a choisi d’utiliser tout au long du semestre, traitant régulièrement l’étudiant différemment, «semblait être un gagnant-gagnant».

Pire encore, le 6e circuit a rejeté la suggestion de l’université de tenir compte des croyances de Meriwether en l’encourageant à traiter tout le monde de manière égale tout en évitant les titres et les pronoms. Le tribunal a déclaré qu’une telle politique était «impossible à respecter». Pourtant, sur la base de décennies d’enseignement, je ne suis pas d’accord.

Si les professeurs ne peuvent pas pleinement soutenir et responsabiliser leurs étudiants, ils devraient au moins éviter de les humilier intentionnellement en s’adressant à chacun d’eux par leur prénom. Ils peuvent dire, par exemple, « Ann, pouvez-vous répondre à cette question? » ou commencez par « comme Ben vient de le dire » ou demandez: « Êtes-vous tous d’accord avec Sky? » De cette manière, les professeurs peuvent honorer leurs étudiants sans porter de jugement sur leur identité de genre ou dénaturer leurs propres croyances.

À l’inverse, en violant délibérément et continuellement l’identité de genre des étudiants, les professeurs se livrent à des actes d’humiliation, reconnus par les chercheurs comme entraînant «les émotions humaines les plus intenses», des complications de santé mentale et même des suicides. Avec tout le respect que je dois aux croyances religieuses et à la liberté de les exprimer, celles-ci ne peuvent légalement justifier de blesser autrui. Cela est particulièrement vrai en classe – où les étudiants sont les plus vulnérables aux pressions de leurs professeurs et de leurs pairs.

Le Dr Hila Keren (elle / elle) est le doyen associé pour la recherche, la Chaire Paul E. Treusch et professeur de droit à la Southwestern Law School de Los Angeles. Elle écrit sur la justice sociale, l’égalité et l’interaction entre le droit et les émotions. Elle peut être jointe à hkeren@swlaw.edu