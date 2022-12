Les professeurs frappent à notre porte quand mon fils ne va pas à l’école – je ne peux rien faire s’il ne veut pas se lever

Une ÉCOLE envoie des enseignants frapper aux portes lorsque les enfants ne se présentent pas en classe.

Le personnel de l’école communautaire de Cumberland rend visite quotidiennement à toute personne sans raison légitime de dormir.

Rima Sommers et son fils Jay, dont l’école a commencé à frapper aux portes des élèves qui ne se présentent pas Crédit : fourni

Rima a dit que son fils était juste paresseux alors qu’il ne voulait pas aller à l’école Crédit : fourni

La directrice adjointe Amy Brown et le directeur Ekhlas Rahman dans le « bus de combat » 1 crédit

Maman Rima Sommers, 51 ans, d’East Ham a un fils à l’école secondaire d’East London.

Jay, 13 ans, refusait de sortir du lit jusqu’à ce que Miss Gardiner se présente à sa porte, a déclaré maman.

Elle a déclaré: «J’ai été choquée lorsque l’école m’a dit que sa fréquentation était d’environ 57%. Il a manqué sept mardis de suite.

“J’avais essayé de le sortir du lit mais il disait juste qu’il avait un rhume ou quelque chose comme ça. Ensuite, il serait au lit toute la journée ou sur son ordinateur.

“Quand l’école m’a téléphoné, j’ai été totalement honnête. J’ai dit, je ne peux pas faire grand-chose s’il ne veut pas se lever.

“J’étais très inquiet parce que je savais que ne pas aller à l’école allait avoir un impact sur son avenir à long terme.

«Lorsque l’école est arrivée, ils étaient excellents. Je ne peux rien leur reprocher. Mlle Gardiner allait droit au but. Elle lui a dit : “le bus scolaire est dehors, prépare-toi, tu vas à l’école”.

«Il n’y avait pas de pets autour. Il lui a donné un peu d’attitude mais elle était là pour lui demander ce qu’il avait dit et il s’est vite calmé.

«Il lui a quand même donné un peu d’attitude, mais elle ne l’a pas pris et il est allé à l’école, pas de problème. Maintenant il entre tous les jours

« Je ne pense pas qu’il pensait qu’ils le feraient, viendraient à la maison. Il pensait qu’il y aurait une lettre et c’est tout. Quand ils sont arrivés, il a été choqué.

“Quand il m’a appelé ce jour-là après l’école, c’était comme parler à un autre enfant. Il était poli, l’attitude avait disparu. Tout cela à cause de la façon dont il a été traité.

«Parfois, en tant que parent, vous avez besoin de ce soutien supplémentaire de la part de l’école. Dans ma situation, cela a très bien fonctionné.

“C’était mon fils qui était paresseux et qui ne voulait pas aller à l’école, mais c’est son avenir et il doit être à l’école. Il a été tué tôt dans l’œuf.

“Je sais qu’il y a peut-être d’autres parents qui ne l’apprécieraient pas, mais en fin de compte, si vous vous souciez de l’éducation de votre enfant et qu’il y a un problème que vous ne pouvez pas résoudre par vous-même, c’est génial d’avoir une école comme celle-ci. .”

Chaque matin après l’inscription, qu’il pleuve ou qu’il vente, qu’il neige ou qu’il neige, le personnel est sorti dans le minibus de l’école, surnommé le Battle Bus, frappant aux portes des enfants absents.

Même s’ils ont une note d’un parent, l’école frappera toujours à la porte si l’enfant est régulièrement malade.

Si l’école frappe et que personne ne répond, un enseignant affiche une note à travers la porte.

Si les parents ne fournissent pas de raison d’absence, l’enseignant revient pour une visite plus tard dans la matinée.

La politique, introduite par le Community Schools Trust qui gère l’école communautaire de Cumberland, consiste également à vérifier si la famille a besoin de soutien, a déclaré le directeur.

L’approche radicale a vu l’école passer de l’une des moins performantes à la meilleure du pays pour les résultats du GCSE.

La Cumberland Community School est réputée pour avoir aidé les étudiants à gagner 2 millions de livres sterling de bourses d’études dans des écoles payantes, notamment Eton College.

Le directeur Ekhlas Rahman a déclaré: “La réalité est que la non-scolarisation peut avoir un impact dévastateur sur l’éducation d’un enfant et ses chances dans la vie.

“Lorsque les enfants ne sont pas à l’école, ils passent à côté d’apprentissages cruciaux pour leur développement futur.

“Ils prennent du retard sur leurs pairs, ils sont de plus en plus susceptibles d’échouer à leurs examens et sont donc moins susceptibles de passer à l’étape suivante de leur éducation.

“Au fil des ans, l’école s’est habituée à l’excuse la plus scandaleuse pour ne pas être à l’école. Franchement, ce n’est pas assez bon.

“Pour que cela fonctionne, nous allons frapper à la porte le matin pour sortir les élèves du lit.

“Ces visites donnent également à nos enseignants la chance de parler aux familles de manière personnelle pour découvrir quels sont les obstacles à la scolarisation de leurs enfants.”

Le gouvernement a annoncé une répression contre la faible fréquentation scolaire, mais le conseil local a déclaré qu’il n’avait pas la capacité de répondre à la demande d’agents de fréquentation scolaire.

L’automne dernier, 23,5% des élèves ont manqué plus de 10% des séances, contre 13,1% en 2019 avant la pandémie, a rapporté Schools Week.

Dame Rachel de Souza, la commissaire à l’enfance, a également mis en garde contre entre 80 000 et 100 000 élèves déposant des listes scolaires.

Le PDG de Community Schools Trust, Simon Elliott : « Vous n’avez pas besoin d’être un chirurgien du cerveau pour savoir si vous n’allez pas à l’école, cela aura un impact négatif sur votre apprentissage.

“Cela est particulièrement important dans des zones comme Newham où il existe de nombreux problèmes sociaux associés à la pauvreté et à la privation du centre-ville.

“Lorsque les enfants ne sont pas à l’école, ils se mettent souvent dans des situations qui pourraient être dangereuses ou préjudiciables.

“Ces conversations à domicile sont cruciales pour nous assurer que nous offrons le bon type de soutien aux familles.”