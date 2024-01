Les professeurs et le personnel de Harvard forment le groupe « Justice en Palestine »

Lisez cet article gratuitement ! De plus, bénéficiez d’un accès illimité à des milliers d’articles, de vidéos et bien plus encore avec votre compte gratuit ! S’il vous plaît, mettez une adresse email valide. En saisissant votre adresse e-mail, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. Pour accéder au contenu, vérifiez votre courrier électronique et suivez les instructions fournies.

Alors que l’Université Harvard continue de repousser les accusations d’antisémitisme, plus de 65 professeurs et membres du personnel ont formé un groupe de défense pro-palestinien qui a dénoncé « le génocide en cours à Gaza ».

Dans un communiqué publié le 6 janvier, un groupe de 67 professeurs et membres du personnel de Harvard ont annoncé la création d’une section du réseau national des Facultés de Justice en Palestine. Le groupe nouvellement formé a appelé Harvard à retirer ses investissements de l’État d’Israël « et des entreprises qui soutiennent l’apartheid israélien, le colonialisme de peuplement et les violations systémiques des droits de l’homme contre les Palestiniens ».

« Le génocide en cours à Gaza ne peut être dissocié de plus de 75 ans de dépossession violente du peuple palestinien. Le gouvernement américain, les médias et d’autres institutions de production de connaissances ont depuis longtemps fourni une couverture financière, militaire, morale et politique à l’occupation israélienne et sa violence coloniale et raciale », ont déclaré des membres de la faculté et du personnel de Harvard pour la justice en Palestine (FSJP).

“Nos universités jouent un rôle essentiel dans ces structures de violence. En plus d’investir dans des entreprises qui maintiennent l’occupation, beaucoup – y compris Harvard – censurent, surveillent et disciplinent méthodiquement les étudiants, les professeurs et le personnel pour l’enseignement et les discours critiques à l’égard de ces structures. l’État d’Israël. »

Un groupe militant dirigé par des étudiants, Étudiants pour la justice en Palestine, a organisé des manifestations anti-israéliennes sur le campus à la suite de l’attaque terroriste du 7 octobre menée par le Hamas, au cours de laquelle 1 200 Israéliens ont été brutalement massacrés. L’activisme anti-israélien au sein de l’école et l’hésitation initiale de l’université à condamner le Hamas ont conduit à des accusations selon lesquelles Harvard est devenue tolérante à l’égard de l’antisémitisme.

Plusieurs étudiants juifs ont depuis intenté une action en justice contre l’Université Harvard, affirmant que « le cancer de l’antisémitisme » se développe sur le campus » et que l’établissement a embauché « des professeurs qui soutiennent la violence anti-juive ».

Dans un exemple, le procès cite : « Sawsan Abdulrahim, chercheur invité au Harvard FXB Center… a tweeté un graphique glorifiant un parapente terroriste du Hamas un jour après Le massacre du Hamas et qui continue de tweeter des messages glorifiant l’Intifada.”

Abdulrahim est signataire de la déclaration du FSJP.

Le groupe a fermement condamné la réponse de Harvard aux manifestations pro-palestiniennes sur le campus, affirmant que les étudiants « ont été soumis à une campagne concertée et croissante de harcèlement, d’intimidation et de discours de haine raciste en raison de leur plaidoyer en faveur des droits des Palestiniens ».

Le FSJP a souligné des cas d’étudiants de premier cycle ayant été sanctionnés pour avoir participé à des manifestations et l’invitation de Harvard à la police de Cambridge et au FBI d’enquêter sur les activités pro-palestiniennes à l’école.

Le groupe a également appelé Harvard à abandonner tout lien financier avec Israël et a soutenu le mouvement anti-israélien de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) dans le contexte de la guerre en cours entre Israël et le Hamas.

Des milliers de personnes ont été tuées des deux côtés pendant la guerre – pour la plupart des civils – et le Hamas détient toujours plus de 100 otages, selon Israël.

“Nous rejetons catégoriquement les accusations selon lesquelles la critique de l’État israélien serait antisémite”, a déclaré le FSJP. “Nous appelons à l’émancipation de tous les peuples, avec un avenir libéré pour les Palestiniens et les Israéliens. Puisque les systèmes d’oppression sont profondément interconnectés, nous nous engageons en outre à combattre toutes les formes de discrimination et de racisme à Harvard et en dehors de ses murs, y compris le racisme anti-palestinien. , le racisme anti-musulman, le racisme anti-autochtones, anti-noirceur, la suprématie blanche et l’antisémitisme.

Les signataires comprennent des membres de la Faculté des arts et des sciences de Harvard, de la Harvard Law School, de la Harvard Divinity School et près de la moitié font partie du personnel de la Harvard Medical School.

Le président par intérim de Harvard, Alan Garber, a annoncé vendredi la création de deux groupes de travail pour lutter contre l’antisémitisme et l’islamophobie sur le campus de Harvard.

Il a déclaré que les groupes de travail examineraient les récents incidents de partialité, identifieraient leurs causes profondes et recommanderaient des moyens de les atténuer.

Brie Stimson et Hannah Grossman de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.