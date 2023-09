Les professeurs et le personnel de certaines universités britanniques organisent une nouvelle série de grèves au début du nouveau mandat

LONDRES (AP) — Des professeurs et d’autres membres du personnel d’une quarantaine d’universités britanniques ont organisé lundi une nouvelle série de grèves dans le cadre d’un conflit de longue date sur les salaires et les conditions de travail, perturbant les étudiants alors que beaucoup se présentaient sur le campus pour la « semaine des étudiants de première année ». » ou leur première semaine à l’université.

Le Syndicat des universités et collèges, qui représente des milliers de membres du personnel universitaire, a déclaré qu’une grève se déroulerait jusqu’à vendredi dans de nombreux établissements.

Le syndicat a déclaré que les membres de 140 universités devaient prendre part aux débrayages, mais l’action est désormais à une échelle beaucoup plus petite et ne cible que « les pires employeurs » après que des accords ont été conclus avec de nombreux collèges.

Les institutions concernées cette semaine comprennent l’Université de Liverpool, l’Université d’Oxford, l’Université de Manchester et le Royal College of Art.

Les syndiqués affirment que leurs salaires en termes réels ont baissé et n’ont pas rattrapé la montée de l’inflation. Ils réclament également plus de sécurité de l’emploi et la fin des contrats à court terme.

Des milliers d’étudiants ont déjà été touchés cet été par un boycott marqué par des enseignants de dizaines d’universités.

Les universitaires ont refusé de noter les épreuves d’examen et les cours dans le cadre d’une action revendicative croissante, laissant de nombreux étudiants de dernière année incapables d’obtenir leur diplôme ou laissés dans l’incertitude avec des retards indéfinis dans l’obtention de leurs notes finales.

The Associated Press