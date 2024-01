Les professeurs d’université de l’État de Californie entament la plus grande grève des professeurs d’université aux États-Unis

Dans le cadre de la plus grande grève des professeurs d’université de l’histoire des États-Unis, des milliers de professeurs et de maîtres de conférences dans l’ensemble du système universitaire de l’État de Californie ont débrayé lundi pour exiger une rémunération plus élevée, une manifestation qui devrait entraîner l’annulation de la plupart des cours au début de la période universitaire.

Le Association des professeurs de Californie, qui représente 29 000 professeurs, chargés de cours, bibliothécaires, conseillers et entraîneurs, a entamé une grève de cinq jours qui affectera près de 460 000 étudiants qui fréquentent le plus grand système universitaire public de quatre ans du pays. Des débrayages ont commencé dans les 23 campus de la CSU.

La grève reflète deux tendances nationales dans le monde du travail, a déclaré Ken Jacobs, coprésident du Centre de recherche et d’éducation du travail de l’Université de Californie à Berkeley : une augmentation des grèves à grande échelle, comme celles que les acteurs et écrivains hollywoodiens et les membres du syndicat Les travailleurs unis de l’automobile ont organisé l’année dernière, et en particulier une augmentation des débrayages dans le domaine de l’éducation.

Les employés des écoles de Los Angeles ont organisé un énorme débrayage en mars dernier et les éducateurs d’Oakland se sont mis en grève pendant près de deux semaines en mai. En décembre 2022, des étudiants diplômés et des chercheurs du système de l’Université de Californie, l’autre système universitaire de quatre ans de l’État, ont arrêté de travailler pendant près de six semaines pour protester contre les bas salaires.