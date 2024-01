Les professeurs de l’Université d’État de Californie lancent une grève d’une semaine sur 23 campus

SAN FRANCISCO (AP) — Près de 30 000 professeurs, bibliothécaires, entraîneurs et autres travailleurs de la California State University, le plus grand système universitaire public des États-Unis, ont débrayé lundi lors d’une grève d’une semaine pour exiger des salaires plus élevés.

L’arrêt sur les 23 campus de Cal State survient deux semaines après Les responsables de la CSU ont mis fin aux négociations contractuelles avec une offre unilatérale commençant par une augmentation de salaire de 5 % cette année, à compter du 31 janvier, bien en dessous de l’augmentation de 12 % recherchée par le syndicat.

Avec le nouveau semestre commençant lundi, les cours d’un grand nombre des 450 000 étudiants du système pourraient être annulés, à moins que les professeurs ne décident individuellement de franchir les lignes de piquetage.

Victoria Wilson, professeur de sciences politiques à temps partiel qui a manifesté sous la pluie à Cal State Northridge à Los Angeles, a déclaré qu’elle faisait grève pour un salaire plus élevé. Elle a déclaré que son salaire fluctue d’un semestre à l’autre, ce qui entrave ses objectifs financiers à long terme.

“Nous espérons simplement un meilleur contrat pour garantir de meilleurs salaires ainsi que de meilleures conditions de travail ici sur le campus”, a déclaré Wilson.

La California Professor Association représente environ 29 000 travailleurs. 1 100 autres plombiers, électriciens et autres travailleurs qualifiés de la CSU représentés par la section locale 2010 des Teamsters devaient se joindre à la grève, mais sont parvenus à un accord avec l’université vendredi soir.

La chancelière de l’État de Californie, Mildred Garcia, a déclaré vendredi lors d’un appel vidéo avec des journalistes que le système universitaire avait cherché à éviter une grève, mais que les revendications salariales du syndicat n’étaient tout simplement pas viables.

« Nous devons travailler dans le cadre de notre réalité financière », a-t-elle déclaré.

En décembre, les membres du CFA ont organisé débrayages d’une journée sur quatre campus à Los Angeles, Pomona, Sacramento et San Francisco pour faire pression en faveur de salaires plus élevés, de charges de travail plus gérables et d’un congé parental accru.

Le syndicat affirme que l’université a de l’argent dans ses « comptes de réserve » et qu’elle pourrait se permettre les augmentations de salaire avec les fonds provenant des excédents de trésorerie d’exploitation et les 766 millions de dollars dont dispose la CSU dans ses réserves d’urgence.

Leora Freedman, vice-chancelière de la CSU chargée des ressources humaines, a déclaré vendredi que ces fonds de réserve ne pouvaient pas être utilisés pour des augmentations de salaires, car ils étaient destinés à des périodes d’incertitude économique ou d’urgence, notamment des incendies de forêt ou des tremblements de terre.

« Nous avons fait plusieurs offres avec mouvement, et plus récemment une augmentation de 15 % qui serait versée sur trois ans, offrant aux professeurs une augmentation de 5 % chaque année. Mais le syndicat des professeurs n’a jamais renoncé à sa demande de 12 % depuis un an seulement », a-t-elle déclaré.

L’augmentation demandée par le syndicat coûterait au système 380 millions de dollars en nouvelles dépenses récurrentes, ce que l’université ne peut pas se permettre, a déclaré Freedman.

Katerina Navarro, étudiante à Cal State à Los Angeles, a déclaré qu’elle soutenait la grève. Lundi était le premier jour de cours de son programme de sciences infirmières, et elle était surprise que ses cours ne soient pas annulés.

« Il faut investir davantage d’argent dans les salaires et les ressources éducatives, car les personnes qui travaillent dans l’éducation sont gravement sous-payées pour le travail qu’elles accomplissent », a déclaré Navarro, qui a souligné qu’elle était sous-payée lorsqu’elle travaillait comme enseignante à l’étranger. Sa mère et sa sœur sont enseignantes.

L’année dernière a été marquée par une forte activité de main-d’œuvre dans le pays, professionnels de la santé, Acteurs et écrivains hollywoodiens et les travailleurs de l’automobile ont manifesté pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail.

En Californie, de nouvelles lois accordent aux travailleurs plus de congés de maladie payés ainsi qu’une augmentation des salaires pour soins de santé et travailleurs de la restauration rapide.

En 2022, les assistants d’enseignement et les étudiants stagiaires diplômés du Système de l’Université de Californie a fait grève pendant un mois, perturbant les cours à la fin du semestre d’automne.

Cette histoire a été corrigée pour montrer que la section locale des Teamsters était prête à se joindre à la grève, mais qu’elle est parvenue à une entente vendredi.

L’écrivain d’Associated Press, John Antczak, à Los Angeles, a contribué à cette histoire.