Les professeurs de l’Université de Virginie occidentale expriment une défiance symbolique envers le président E. Gordon Gee

CHARLESTON, Virginie-Occidentale (AP) — Les professeurs de l’Université de Virginie occidentale ont approuvé mercredi une motion symbolique exprimant leur défiance envers le président E. Gordon Gee alors que l’université comble un déficit budgétaire de 45 millions de dollars.

L’université est aux prises avec le fardeau financier de la diminution des inscriptions, de la perte de revenus pendant la pandémie de COVID-19 et d’un endettement croissant pour les nouveaux projets de construction. Le déficit budgétaire devrait atteindre 75 millions de dollars d’ici cinq ans.

La résolution de la faculté sur Gee indique que la mauvaise planification, la mauvaise prise de décision et la mauvaise gestion financière de son administration ont contribué de manière significative à la crise. Cela remettait en question la « capacité de Gee à diriger, faciliter et participer de manière responsable, honnête et efficace à la prise de décision ».

« Je dois dire que si j’avais fait toutes ces choses, je voterais probablement moi-même la défiance », a déclaré Gee à la faculté avant le vote.

Les votes, qui constituent un geste symbolique pour exprimer les pensées collectives de la faculté, ont eu lieu un mois après que le Conseil des gouverneurs de l’université a accordé à Gee une prolongation de contrat d’un an. Gee a annoncé une semaine plus tard qu’il prévoyait de démissionner après l’expiration de son contrat en juin 2025.

L’assemblée des professeurs de l’université votait également une deuxième motion appelant la WVU à geler les programmes académiques en cours et les réductions de personnel enseignant.

L’université propose de supprimer 32 programmes – 9 % des spécialisations proposées sur son campus de Morgantown – y compris l’ensemble de son département de langues, littératures et linguistique du monde, ainsi que les diplômes d’études supérieures et de doctorat en mathématiques, musique, anglais et plus encore. Le Conseil des gouverneurs procédera à un vote final sur les réductions la semaine prochaine.

Alors que l’université recommandait d’éliminer 7 % du total des professeurs à Morgantown, les critiques ont déclaré que cette estimation approchait les 16 %.

Des centaines d’étudiants ont manifesté le mois dernier tandis que la Fédération américaine des enseignants a qualifié les coupes budgétaires de « draconiennes et catastrophiques ».

Gee a exercé deux mandats en tant que président de WVU. Après avoir pris ses fonctions en 2014, sa promesse d’augmenter les inscriptions à 40 000 étudiants d’ici 2020 ne s’est jamais concrétisée. Au lieu de cela, la population étudiante a chuté de 10 % depuis 2015, tandis que l’expansion sur les campus s’est poursuivie.

WVU a dépensé des millions de dollars dans des projets de construction ces dernières années, notamment un nouveau logement de 100 millions de dollars pour l’école de commerce de l’université, une rénovation de 35 millions de dollars d’une salle de classe vieille de 70 ans et 41 millions de dollars pour deux phases de modernisation des locaux de l’équipe de football. bâtiment.

