Les professeurs de l’État de Californie concluent un accord de principe pour mettre fin à la grève

Le système universitaire de l’État de Californie et le syndicat représentant des milliers de professeurs et de chargés de cours sont parvenus lundi à un accord de principe visant à augmenter les salaires, mettant ainsi fin à ce qui était la plus grande grève des professeurs d’université de l’histoire des États-Unis.

L’accord, annoncé par les deux parties lundi soir, est intervenu quelques heures seulement après que la California Professor Association, le syndicat qui représente 29 000 professeurs, conférenciers, bibliothécaires, conseillers et coachs, ait entamé ce qui était prévu comme une grève de cinq jours sur les 23 campus de la CSU. , qui accueille près de 460 000 étudiants.

L’accord de principe signifie que les professeurs du plus grand système universitaire public de quatre ans du pays reprendront le travail mardi, ont indiqué des responsables syndicaux.

“Cet accord historique a été obtenu grâce à la solidarité des membres, à l’action collective, au courage et à l’amour les uns envers les autres et envers nos étudiants”, a déclaré Antonio Gallo, vice-président associé des professeurs pour la région sud de l’État, dans un communiqué. « Cet accord améliore considérablement les conditions de travail des professeurs et renforce les conditions d’apprentissage des étudiants. »