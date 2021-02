Les responsables de la santé publique à travers le pays se préparent à une éventuelle augmentation des cas de coronavirus si les Américains ne tiennent pas compte des avertissements de ne pas se rassembler pour les soirées du Super Bowl dimanche.

Le match lui-même se déroulera devant 22 000 supporters masqués, dont beaucoup sont des agents de santé vaccinés, au stade des Buccaneers de Tampa Bay. Des experts des Centers for Disease Control and Prevention font partie des nombreux responsables de la santé qui ont averti les Américains de se rassembler avec des amis autour de Zoom, et non sur des bols de guacamole dans leur salon, de peur que les fêtes ne deviennent des événements plus répandus à travers le pays.

« Je m’inquiète pour le Super Bowl dimanche, très honnêtement. Les gens se rassemblent, ils regardent les matchs ensemble. Nous avons déjà vu des épidémies de parties de football », a déclaré le Dr Rochelle Walensky, chef des Centers for Disease Control and Prevention. « Donc je pense vraiment que nous devons regarder ça et faire attention. »

Les chefs d’État étaient également en alerte.

« Regarder le Big Game aujourd’hui? » a tweeté le gouverneur de New York, Andrew Cuomo. « Célébrez intelligemment et soyez en sécurité. Nous voyons notre positivité et nos hospitalisations diminuer grâce au dévouement de tous les NY. Nous ne pouvons pas annuler ces progrès. »

Le COVID-19 a tué plus de 462 000 Américains et les infections ont continué à augmenter malgré l'introduction d'une paire de vaccins à la fin de 2020.

Ça vaut la peine d’être lu: Frank Martinez et sa femme, Masako, étaient «inséparables» jusqu’à ce qu’ils contractent tous les deux le COVID-19. Ils étaient traités dans des chambres d’hôpital séparées, mais deux infirmières les ont réunis pour un rendez-vous amoureux.

Dans les gros titres:

►Deux jours après qu’une décision de la Cour suprême américaine a levé l’interdiction des services intérieurs pendant la pandémie de coronavirus, certaines églises de Californie ont ouvert leurs portes aux fidèles dimanche. Selon la décision, l’État peut limiter la fréquentation à 25% de la capacité d’un bâtiment et restreindre les chants et les chants à l’intérieur pour freiner la transmission du virus.

►Le chanteur Engelbert Humperdinck pleure sa femme de 56 ans, Patricia Healey, décédée jeudi à 85 ans après avoir contracté le COVID-19. Humperdinck, 84 ans, a annoncé dans un message sur les réseaux sociaux que sa famille était «navrée par la perte de ma femme chérie».

►Les détenus d’une prison de Saint-Louis ont incendié, brisé des fenêtres et jeté des objets par les fenêtres du quatrième étage samedi lors des dernières perturbations liées aux préoccupations et aux restrictions liées aux coronavirus qui ont limité les visites et bloqué les procédures judiciaires, ont déclaré des responsables.

►Les nouveaux cas de coronavirus sont en baisse aux États-Unis après des pics impressionnants après les vacances le mois dernier, mais les experts disent qu’il est trop tôt pour que les nouveaux vaccins COVID-19 aient un impact.

📈 Todales nombres de y: Les États-Unis comptent plus de 26,9 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 462000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 105,9 millions de cas et 2,3 millions de décès. Plus de 59,3 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 39 millions ont été administrées, selon les CDC.

📘 Ce que nous lisons: Couper, corrompre, voler: certaines personnes se font vacciner contre le COVID-19 avant que ce soit leur tour.

Chicago a un accord de principe pour la réouverture des écoles

Le troisième plus grand district scolaire du pays semble plus proche de la réouverture des salles de classe.

La mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, a déclaré dimanche que « nos enfants retourneront à l’apprentissage en personne cette semaine » après qu’un accord de principe a été conclu avec le syndicat des enseignants sur les protocoles de sécurité COVID-19, évitant potentiellement une grève.

Dans le cadre de l’accord possible, qui nécessite toujours l’approbation du Chicago Teachers Union, les programmes pré-K et d’éducation spéciale reviendraient jeudi et d’autres groupes seraient échelonnés. Les élèves de la maternelle à la cinquième année retourneraient à l’école le 1er mars et les collégiens une semaine plus tard. Aucune date de retour n’a été fixée pour les lycéens.

Le syndicat et le district se disputent depuis des mois sur un plan de réouverture progressive du district d’environ 340 000 étudiants, et les pourparlers ont échoué ces derniers jours. Les principaux problèmes comprenaient des vaccinations généralisées pour les enseignants, des mesures pour évaluer les infections scolaires et des aménagements pour les enseignants qui ont une personne dans leur ménage qui est plus sensible au coronavirus.

Les enseignants de San Francisco disent qu’ils ont accepté de retourner en classe

Les syndicats qui représentent les travailleurs du district scolaire de San Francisco ont déclaré dimanche qu’ils avaient provisoirement accepté un accord qui permettrait aux écoles publiques de rouvrir, a rapporté le San Francisco Chronicle.

L’accord appelle les enseignants du district et le personnel de soutien à retourner dans les écoles s’ils sont vaccinés contre le coronavirus et que la ville passe de sa position actuelle dans le niveau de réouverture le plus restrictif de l’État au niveau inférieur. Les travailleurs seraient également disposés à revenir même s’ils n’étaient pas vaccinés une fois que San Francisco serait passé au troisième niveau le moins restrictif.

La pression croissante exercée sur les enseignants des écoles publiques de San Francisco pour qu’ils retournent dans les salles de classe a été augmentée mercredi lorsque le procureur de la ville a poursuivi le district de 53000 élèves et le conseil scolaire, affirmant qu’ils n’avaient pas produit de plan mandaté par l’État pour rouvrir les écoles.

Fauci: pas assez de temps pour étudier l’impact du report de la deuxième dose

Le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays a déclaré dimanche qu’il ne serait pas prudent de retarder les secondes doses de vaccins COVID car il faudrait trop de temps pour étudier l’impact. D’un « point de vue théorique », il serait bon de connaître la durabilité d’une dose, a-t-il déclaré. Mais les vaccins Pfizer et Moderna ont été minutieusement testés pour une deuxième dose en trois semaines et quatre semaines respectivement, a-t-il déclaré.

« Le temps que cela prendra, le nombre de personnes que vous devrez mettre dans l’étude – à ce moment-là, nous serons déjà dans l’arène d’avoir suffisamment de vaccins pour circuler de toute façon », a déclaré Fauci sur NBC News ‘ Rencontrer la presse. « Ce que nous avons en ce moment, et ce avec quoi nous devons aller, ce sont les données scientifiques que nous avons accumulées, et elles sont vraiment très solides. »

La pression monte pour rouvrir les écoles, mais de nombreux enseignants ne sont pas convaincus

Les parents à travers le pays, dont beaucoup comptaient sur les écoles pour s’occuper de leurs enfants pendant qu’ils travaillaient, sont frustrés et en colère que l’enseignement à distance dure depuis si longtemps. Les législateurs se joignent de plus en plus à leurs appels pour amener les enfants dans les salles de classe, invoquant la perte de productivité des travailleurs et les préoccupations des parents concernant les effets émotionnels et scolaires sur les enfants. Le président Joe Biden s’est engagé à ouvrir la plupart des écoles dans les 100 premiers jours de son mandat – si le Congrès fournit un financement et si les États et les villes adoptent des mesures de sécurité. Mais de nombreux enseignants ne sont pas convaincus qu’il est sûr.En savoir plus ici.

Malade en phase terminale choisissant de mourir à la maison

De plus en plus de patients en phase terminale – à la fois atteints du COVID-19 et d’autres maladies – choisissent de mourir à domicile plutôt que de faire face au scénario terrifiant de dire adieu à leurs proches derrière une vitre ou lors d’appels vidéo. Les organisations nationales de soins palliatifs signalent que les établissements enregistrent des pourcentages d’augmentation à deux chiffres du nombre de patients pris en charge à domicile.

«Ce que nous constatons avec le COVID, c’est certainement que les patients veulent rester à la maison», a déclaré Judi Lund Person, vice-président de la conformité réglementaire à l’Organisation nationale des soins palliatifs et des soins palliatifs. «Ils ne veulent pas aller à l’hôpital. Ils ne veulent pas aller dans une maison de retraite.

Le calendrier du recensement pourrait sauver New York d’un siège à la Chambre malgré 44000 décès COVID

Les décès par virus ne seront pas reflétés dans le recensement de 2020, une étape qui aura un impact sur la répartition des sièges au Congrès, selon les experts. La date de référence importante pour répondre aux questions du recensement était le 1er avril, peu après le début des décès aux États-Unis. L’État de New York, qui a connu environ 44000 décès, devrait perdre un siège à la Chambre en raison des changements de population, mais il aurait pu en perdre deux si la date du recensement était plus tardive, a déclaré Kimball Brace, un expert en redécoupage chez Election Data Services. Le Bureau du recensement publie les chiffres de répartition avant le 30 avril.

Exigences du masque de levage du gouverneur de l’Iowa en vigueur dimanche

La gouverneure de l’Iowa, Kim Reynolds, lèvera dimanche l’exigence de masque limité de l’État, ainsi que la distance sociale et d’autres limitations qu’elle avait mises en place pour les entreprises et les rassemblements sociaux.

Sa dernière proclamation d’urgence contre les coronavirus, publiée vendredi après-midi et effective à minuit 1 dimanche, « encourage vivement les Iowans, les entreprises et les organisations à prendre des mesures de santé publique raisonnables conformément aux directives du département de la santé publique de l’Iowa », a déclaré le porte-parole de Reynolds, Pat Garrett .

Depuis la mi-novembre, Reynolds, un républicain, a obligé les Iowans de deux ans et plus à porter des masques s’ils se trouvaient à l’intérieur et passaient 15 minutes ou plus à moins de 6 pieds d’une personne ne faisant pas partie de leur foyer. La règle comportait plusieurs exceptions. Sa précédente proclamation exigeait également une distanciation sociale entre les groupes dans les bars, restaurants, casinos, centres de fitness et autres établissements, ainsi que lors de rassemblements sociaux et d’événements sportifs.

– Ian Richardson, registre Des Moines

La Californie ajoute des sites de vaccination de masse malgré une offre insuffisante

La Californie ajoute des sites d’inoculation de masse alors même que la pénurie de vaccin contre le coronavirus oblige les autorités locales à restreindre les personnes qui se font vacciner, le comté de Los Angeles affirmant qu’il limitera les nouvelles vaccinations pour s’assurer que les deuxièmes doses sont disponibles pour ceux qui sont déjà en ligne pour eux.

Le comté de Santa Clara et les 49ers de San Francisco ont annoncé vendredi qu’ils ouvriraient le plus grand site de vaccination de Californie au Levi’s Stadium au début de la semaine prochaine. Il sera à terme capable d’injecter jusqu’à 15 000 personnes par jour.

Le Pentagone, quant à lui, a annoncé que des troupes commenceraient à arriver dans un peu plus d’une semaine pour gérer un nouveau site à la California State University, Los Angeles, qui ouvrira le 16 février. D’autres employés fédéraux se dirigeront vers un deuxième site de 6 000 coups par jour. au Colisée d’Oakland-Alameda.

Contribuer: The Associated Press