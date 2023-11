Les professeurs de Brown appellent à un cessez-le-feu en Israël-Palestine et à la protection de la liberté académique et de l’activisme étudiant

Note de l’éditeur : la lettre ci-dessous a été diffusée pour la première fois en interne auprès des professeurs le 2 novembre 2023. Cette lettre a été envoyée à la présidente Christina Paxson P’19 P’MD’20 avec d’autres signataires qui ont choisi de ne pas rendre leurs noms publics.

Nous, professeurs soussignés de l’Université Brown, sommes profondément attristés par les événements catastrophiques qui se déroulent en Israël et en Palestine, en particulier, mais sans s’y limiter, à Gaza. Nous condamnons sans équivoque toute attaque contre des civils, y compris les horribles attaques du Hamas le 7 octobre qui ont tué jusqu’à 1 400 Israéliens, dont des enfants, et nous appelons à la libération immédiate de tous les otages. De la même manière, condamnons-nous le siège épouvantable et le bombardement de Gaza par l’armée israélienne qui, en grande partie avec des armes de fabrication américaine, a tué plus de 8 500 Palestiniens, dont 67% de femmes et d’enfantset déplacé plus d’un million de Palestiniens depuis le 7 octobre.

À l’heure où les pertes civiles et les destructions à Gaza sont si stupéfiantes, et qui coïncide avec des campagnes nationales et médiatiques sans précédent visant à faire taire ou à stigmatiser les voix en faveur des droits humains des Palestiniens, nous appelons nos collègues et l’administration à tirer leur force du noyau valeurs de Brown et utiliser leur pouvoir pour :

1. Joignez-vous aux appels internationaux en faveur d’un cessez-le-feu immédiat et de la fin du siège de Gaza par Israël afin que la nourriture, l’eau et les médicaments vitaux puissent parvenir aux civils palestiniens.

2. Affirmer et plaider pour la protection et la capacité de nos étudiants, de notre personnel et de nos professeurs à défendre les droits humains des Palestiniens sans censure ni intimidation.

Dans cet environnement national tendu, nous comprenons que les universités subissent des pressions pour faire taire les critiques à l’égard des actions du gouvernement israélien et de l’activisme en faveur des droits humains des Palestiniens en assimilant ces discours et cet activisme à de l’antisémitisme. Pourtant, c’est précisément en ces temps de crise, de peur et de désinformation que nous universitaires, professeurs et dirigeants d’universités doit exiger une cohérence morale, y compris la protection de toutes les vies civiles. C’est précisément maintenant que nous devons affirmer les principes de liberté académique et de liberté d’expression pour tous sur notre campus, parallèlement au rejet des discours de haine, notamment l’antisémitisme, l’islamophobie et le racisme anti-arabe. Et c’est précisément maintenant que nous devons permettre des discussions ouvertes, éclairées et fondées sur des preuves afin que les arguments les plus rigoureux, scrupuleux et convaincants sur les questions contestées puissent être avancés.

En ce moment historique crucial, nous appelons respectueusement le président de notre université à : (1) Exhorter les sénateurs du Rhode Island à soutenir la législation exigeant un cessez-le-feu, la fin du siège israélien et une résolution politique de ce conflit basée sur la justice et l’égalité ; (2) publier une lettre publique dénonçant les récentes menaces à la liberté d’expression et d’enquête sur les États-Unis campusqui ont cherché à intimider ceux qui abordent le contexte et les causes profondes de la violence continue en Israël-Palestine et (3) envoyer une lettre à notre communauté universitaire affirmant que – comme pour tout autre sujet – l’administration de l’université ne tolérera pas les efforts visant à intimider, censurer ou punir les étudiants bruns, le personnel et les professeurs pour exercer leur droit constitutionnel à la liberté d’expression, à l’activisme et à l’érudition lorsqu’il s’agit d’Israël-Palestine. Il ne doit pas y avoir de “Exception palestinienne” pour libérer la parole chez Brown.

Quant au cessez-le-feu, certains diront peut-être que ce n’est pas le rôle des dirigeants universitaires de s’immiscer dans les questions épineuses de politique étrangère. Ce qui se passe à Gaza va bien au-delà de cela. Le 29 octobre, Save the Children a rapporté 3 195 enfants palestiniens ont été tués à Gaza par les frappes aériennes et les opérations auxiliaires d’Israël pendant trois semaines – dépassant le nombre annuel d’enfants tués dans les zones de conflit du monde (plus de 20 pays) depuis 2019. Compte tenu du rôle critique des munitions américaines et du soutien politique à l’armée israélienne en cours opérations à Gaza, nous croyons fermement qu’il s’agit d’une préoccupation morale qui implique tous les Américains, sans distinction d’origine ethnique, de religion ou d’opinion politique. C’est la même préoccupation morale qui, bien avant le 7 octobre 2023, a inspiré la célèbre juriste et militante des droits civiques Michelle Alexander (auteur de « The New Jim Crow », Brown Première lecture pour 2015), pour déclarer que les dirigeants civiques américains ne doivent plus garder le silence sur « l’un des grands défis moraux de notre époque : la crise en Israël-Palestine.

Nous encourageons les efforts continus de l’administration de notre université pour cultiver une communauté sur le campus dans laquelle tous les étudiants, le personnel et les professeurs – en particulier ceux dont les proches sont directement touchés par le conflit – sont soutenus et entendus. Cependant, nous ne pouvons et ne devons pas soutenir l’idée d’attiser les flammes de la guerre en infligeant une punition collective à des civils palestiniens innocents avec des armes et des technologies américaines. Et personne ne devrait être autorisé à restreindre le droit de nos étudiants, de notre personnel ou de nos professeurs de soulever ces points haut et fort.

Sincèrement,

Membres signataires de la faculté de l’Université Brown par ordre alphabétique au 7 novembre 2023 :



Aliyyah je. Abdur-rahman, Départements d’études américaines et d’anglais

Faiz Ahmed, Département d’histoire

Nadje Al-Ali, Département d’anthropologie, Centre d’études sur le Moyen-Orient et Watson Institute for International and Public Affairs

Leticia Alvarado, Département d’études américaines

Elsa Amanatidou, Département des Classiques

Amanda Anderson, Institut Cogut pour les sciences humaines et Département d’anglais

Peter Andreas, Département de sciences politiques et Watson Institute for International and Public Affairs

Ariella Aïsha Azoulay, Départements de Culture Moderne et Médias et Littérature Comparée

Saleem Ashkar, Département de musique

Joshua Babcock, Département d’anthropologie

Muhammad Baig, Faculté de médecine Warren Alpert

Tiraana Bains, Département d’histoire

Richard Baldoz, Département d’études américaines

Omer Bartov, Département d’histoire

Laura Bass, Département d’études hispaniques

Reda Bensmaia, émérite, Départements d’études françaises et francophones et de littérature comparée

Susan Bernstein, Départements de littérature comparée et d’études allemandes

Timothy Bewes, Département d’anglais

John Bodel, Départements de lettres classiques et d’histoire

Recevez quotidiennement le Herald dans votre boîte de réception.

Anthony Bogues, Centre Simmons pour l’étude de l’esclavage et de la justice, Départements d’études africaines et d’histoire de l’art et de l’architecture

Sheila Bonde, Département d’histoire de l’art et de l’architecture, Institut Joukowsky d’archéologie et du monde antique

Leslie Bostrom, Département des arts visuels

Cynthia Brokaw, Départements d’histoire et d’études sur l’Asie de l’Est

Mari Jo Buhle, émérite, Départements d’études américaines et d’histoire

Stuart Burrows, Département d’anglais

Stephen Bush, Département d’études religieuses

Vangelis Calotychos, Département des Classiques

Prudence Carter, Département de sociologie

Holly Case, Département d’histoire

John Cayley, Département des arts littéraires

Melody Chan, Département de mathématiques

Silvia Chiang, Département de pédiatrie, Faculté de médecine Warren Alpert

Tamara Chin, Département de littérature comparée

Mahasan Chaney, ministère de l’Éducation

Kenneth Chay, Département d’économie

Mark Cladis, Département d’études religieuses

Michelle Clayton, Départements d’études hispaniques et de littérature comparée

Alexandra Collins, Département d’épidémiologie, École de santé publique

Ruth Colwill, Sciences cognitives, linguistiques et psychologiques

Hal Cook, Département d’histoire

Joan Copjec, Département de la culture moderne et des médias

Denise Davis, Programme d’études sur le genre et la sexualité, Centre Pembroke

Bathsheba Demuth, Département d’histoire et Institut de Brown pour l’environnement et la société

Lisa Di Carlo, Département de sociologie

Fulvio Domini, Département des sciences cognitives, linguistiques et psychologiques

Beshara Doumani, Département d’histoire

Carolina Ebeid, Département des arts littéraires

Miled Faiza, Centre d’études linguistiques

Paja Faudree, Département d’anthropologie et programme de linguistique

Linford Fisher, Département d’histoire

James L. Fitzgerald, émérite, Département des classiques

Lina M. Fruzzetti, Département d’anthropologie

Leela Gandhi, Institut Cogut pour les sciences humaines et Département d’anglais

Eva Gómez García, Département d’études hispaniques

Macarena Gómez-Barris, Département de la culture moderne et des médias et Brown Arts Institute

Matthew Guterl, Départements d’études africaines et d’études américaines

Matthew Gutmann, émérite, Département d’anthropologie

Yannis Hamilakis, Institut Joukowsky d’archéologie et du monde antique et Département des classiques

Françoise Hamlin, Départements d’études africaines et d’histoire

Jae Han, Département d’études religieuses

Susan Harvey, Département d’études religieuses

Alla Hassan, Centre d’études linguistiques

Patrick Heller, Département de sociologie et Watson Institute for International and Public Affairs

Alani Hicks-Bartlett, Départements de littérature comparée, d’études françaises et francophones et d’études hispaniques

Bonnie Honig, Départements de culture moderne, de médias et de sciences politiques

Evelyn Hu-DeHart, Départements d’histoire et d’études américaines/études ethniques

Laird Hunt, Département des arts littéraires

José Itzigsohn, Département de sociologie

Nancy J. Jacobs, Département d’histoire

Julia Jancho, Département des arts du théâtre et des études de performance

Lynne Joyrich, Département de la culture moderne et des médias

Ieva Jusionyte, Département d’anthropologie et Watson Institute for International and Public Affairs

Coppélia Kahn, émérite, Département d’anglais

William Keach, émérite, Département d’anglais

Adrienne Keene, Département d’études américaines

Nancy Khalek, Départements d’études religieuses et d’histoire

Michael D. Kennedy, Département de sociologie et Watson Institute for…