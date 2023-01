Les produits technologiques les plus excitants à venir en 2023 et au-delà

Le CES 2023 a ramené le plus grand salon de l’électronique grand public de la planète sous une forme assez en forme, nous rappelant les événements d’antan. Nous avons vu un Voiture volante à 800 000 $un fou énorme télévision sans fil (plus sur celui-ci ci-dessous) et oui, un capteur de pipi pour vos toilettes à la maison (certainement plus sur celui-ci ci-dessous).

Le salon de cette année marque le retour du CES complet en personne. On pense qu’il a attiré plus de 100 000 personnes et plus de 2 200 entreprises ont parlé de ce qu’elles pensent être les prochaines grandes choses. Cette année – et pour la première fois en trois ans – les éditeurs de CNET ont parcouru les étages pour voir les nouveaux produits et services exposés.

Avant de plonger dans notre liste des meilleurs du CES 2023, voici les critères que nous avons utilisés. Nous avons essayé de maintenir le nombre de ceux qui remportent notre Best of Show Award entre cinq et sept. Tous sur cette liste répondent à au moins un des critères suivants.

Le produit comprend un concept ou une idée jamais vu auparavant.

Le produit tente de résoudre un problème de consommation majeur.

Le produit est une refonte ou une approche différente d’un produit existant d’une manière qui établit une nouvelle barre en termes de performances ou de qualité.

Enfin, pour éviter de récompenser des produits qui ne verront peut-être jamais le jour, nous avons accordé plus de poids à ceux qui ont au moins une fenêtre ou un calendrier de sortie d’une année civile, par opposition aux produits sans date de sortie prévue ou plus nébuleux.

Téléviseur OLED sans fil LG série M3 de 97 pouces

James Martin/Crumpe



Les Téléviseur OLED sans fil LG série M3 de 97 pouces est un mastodonte qui ne lésine pas sur les fonctionnalités TV haut de gamme normales. Cette bête gargantuesque d’un téléviseur combine une technologie d’image fantastique avec sa taille énorme pour être l’un des téléviseurs les plus excitants de mémoire récente. Ce qui le dépasse vraiment, cependant, c’est qu’il est entièrement sans fil.

Ouais, plus besoin de s’embêter avec un tas de fils derrière votre centre de divertissement pour qu’ils donnent l’impression qu’ils n’y sont pas. Avec ce téléviseur, ils ne le sont pas.

LG dit que le 97 pouces devrait sortir en 2023 avec une version 83 et 77 pouces. Ne vous attendez pas à ce qu’il soit bon marché, cependant. La version filaire du téléviseur 97 pouces de LG coûte 25 000 $, tandis que son OLED 77 pouces ne coûte que 2 900 $. Juste pour définir les attentes.

Withings U Scan

Withing



Avez-vous déjà imaginé que vous pourriez obtenir des données de santé sur place à la maison, simplement en devenant le numéro un ? Vous pourrez bientôt avec le Withings U Scan (pipi) capteur. L’appareil se trouve à l’avant de vos toilettes. Lorsque vous faites pipi – et apparemment, il est préférable de s’asseoir lorsque vous le faites pour obtenir un échantillon précis – il recueille l’urine, l’analyse et envoie ensuite les résultats à votre téléphone via Wi-Fi.

Quel type de résultats, pourriez-vous demander? Eh bien, pour commencer, il peut surveiller les niveaux quotidiens de cétones et de vitamine C et tester le niveau de pH de votre urine, ce qui peut indiquer la santé générale des reins. Utilisez une cartouche différente et les femmes peuvent l’utiliser pour suivre leurs cycles menstruels.

Nous avons vu des bandelettes de test d’urine à domicile qui vous obligent à être pratique pour obtenir des résultats de test, mais le U-Scan est conçu pour être une expérience transparente. Faites juste votre affaire et passez à autre chose. Le fait que vous puissiez effectuer ces tests quotidiennement sans même vraiment y penser et que les résultats vous soient envoyés immédiatement est ce qui distingue vraiment le U-Scan.

HTC Vive XR Élite

HTC



Les HTC Vive XR Élite est la dernière version du casque VR/AR de HTC et, d’après le temps passé avec lui, pourrait être le meilleur Vive à ce jour lorsqu’il sortira fin février pour 1 099 $.

Oui, nous avons déjà vu des casques VR, alors qu’est-ce qui rend celui-ci spécial ? La principale raison pour laquelle il figure sur cette liste est sa taille. HTC a réduit le casque VR à une taille de lunettes presque normale et à moins de la moitié du poids du Casque de réalité virtuelle Quest Pro.

Si vous portez des lunettes normalement, vous n’aurez pas besoin de les porter pendant l’utilisation. Les cadrans de réglage, ou dioptries, peuvent modifier la prescription de la lentille en temps réel, ce qui signifie que l’utilisateur n’a pas du tout besoin de porter de lunettes. C’est une fonctionnalité vraiment utile si elle fonctionne aussi bien que prévu. En tant que personne qui porte des lunettes, mais qui s’est dégradée sur la réalité virtuelle au cours des dernières années, la combinaison du petit châssis léger du XR Elite et de l’exigence sans lunettes fait de la réalité virtuelle une perspective beaucoup plus attrayante pour moi.

Je ne suis pas sur le point de me précipiter et d’acheter un casque VR, mais la technologie ici semble être exceptionnelle, alors espérons qu’elle se propagera.

BMW i Vision Dee



BMW



Oui le BMW i Vision Dee est un concept-car, donc ma première réaction a été de prendre chaque fonctionnalité ici avec un grain de sel, mais BMW a confirmé que la fonctionnalité la plus cool et la plus utile, l’affichage tête haute, arrivera sur les voitures de série en 2025.

Au lieu d’un écran de tableau de bord traditionnel, le Dee utilise à la place tout le pare-brise comme HUD. Il s’agit d’un écran AR qui utilise toute la largeur du pare-brise et comprend cinq niveaux d’immersion. Le niveau 1 vous donne l’essentiel – compteur de vitesse, quelques informations de navigation, etc. Les niveaux 2 à 4 augmentent les informations à l’écran et éventuellement superposent les informations de navigation sur la route.

Le niveau 5 peut afficher un environnement entièrement virtuel et n’est pas destiné à la conduite. Ou plutôt n’est pas destiné lorsque vous conduisez et est plutôt destiné au moment où une voiture vous conduit. C’est l’un de ceux qui fonctionnent le mieux en mouvement, alors regardez la vidéo de la BMW i Vision Dee pour la voir en action.

Le concept-car a également une couverture E Ink sur son châssis qui peut changer de couleur en fonction de votre propre désir, et lors de la conférence de presse de BWM, les présentateurs ont donné l’impression qu’il pouvait entretenir une conversation avec vous, à la KITT, mais BMW l’a admis utilisé une actrice dans les coulisses pour montrer ce qu’il veut faire à l’avenir. Encore une fois, seul le HUD est confirmé pour venir sur les voitures à l’avenir, c’était donc la chose la plus utile sur laquelle se concentrer.

Téléviseur Samsung S95C 77 pouces QD-OLED

Samsung



Les Samsung S95C est le premier téléviseur 77 pouces de la société utilisant sa technologie QD-OLED. Il améliore le modèle de l’année précédente avec une meilleure technologie antireflet et des images plus lumineuses. La couleur en particulier a semblé impressionner le plus notre expert en télévision, David Katzmaier; cependant, la finition de l’écran est un peu plus grise que celle de LG, ce qui a tendance à délaver quelque peu l’image.

Pourtant, la principale raison pour laquelle il figure sur cette liste, au-delà de sa haute qualité, est le potentiel qu’il a de donner à LG une course pour son argent sur le marché des téléviseurs haut de gamme de 77 pouces, ce qui pourrait éventuellement faire baisser les prix dans tous les domaines. Excellente nouvelle pour ceux d’entre nous qui cherchent à acheter un grand téléviseur haut de gamme dans le futur.

Système Schneider Smart Home

Schneider Electric



Le système de maison intelligente de Schneider n’est pas quelque chose que j’avais jamais envisagé de posséder jusqu’à ce que j’emménage dans une nouvelle maison plus grande en 2020. Disons simplement que je fais pousser au moins quelques cheveux gris de plus lorsqu’une nouvelle facture arrive. Le système permettra aux utilisateurs d’économiser de l’argent en programmant le moment où certaines prises consomment de l’énergie en contrôlant les disjoncteurs, les commutateurs et les prises pour empêcher les vampires énergétiques comme les téléviseurs et les chargeurs de puiser de l’énergie lorsque nous n’en avons pas besoin.

Pour les utilisateurs de véhicules électriques, il peut programmer le moment où votre véhicule se charge, en le programmant pour ne le charger que lorsque les tarifs sont les plus bas ou, si possible, uniquement à l’aide de panneaux solaires.

À mesure que les tarifs de l’électricité domestique augmentent – là où je vis, ils l’ont certainement fait – et avec plus d’appareils qui exigent plus de charge dans nos maisons, avoir ce type de contrôle détaillé, sans avoir à débrancher un tas de choses chaque fois que vous quittez la maison ou partez en vacances, est en effet un remède bienvenu.

Son embarqué Dolby Atmos dans une Maybach

Crumpe



Dolby Atmos est une technologie sonore – pensez au son surround 2.0 – qui tente de vous immerger complètement dans tout ce que vous écoutez. Atmos existe depuis un certain temps dans les salles de cinéma et les cinémas maison, mais la Mercedes-Maybach est l’une des premières voitures à l’utiliser.

Alors, c’est bon? L’expérience est difficile à expliquer, mais je laisserai Bridget Carey, rédactrice en chef de CNET, faire de son mieux. Elle dit : “La musique avait l’impression de flotter dans l’espace autour de moi – je ne pouvais pas dire où se trouvaient les haut-parleurs – créait un son surréaliste. En écoutant Queen’s Bohemian Rhapsody, c’était comme si Freddie Mercury flottait juste devant de moi.”

Regardez la vidéo pour avoir une meilleure idée de ce que Bridget a vécu dans la Maybach à 185 000 $. Pour ceux d’entre nous qui n’ont pas ce genre d’argent, Dolby dit que nous pourrions voir Atmos utilisé dans des voitures plus abordables. L’équipe travaille sur l’adaptation de la technologie à une configuration traditionnelle à six haut-parleurs, mais on ne sait pas encore exactement quand.

Le CES 2023 est revenu avec une technologie potentiellement utile. Quelques nouveautés, quelques améliorations, mais à tout le moins tentent de résoudre un problème de consommation connu. Il y en avait beaucoup d’autres qui figuraient presque sur la liste. Ce ne sont que les vrais vedettes. Assurez-vous de jeter un coup d’œil au reste de la couverture CES de CNET pour tout le reste.