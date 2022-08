Les produits Peloton sont maintenant disponibles sur Amazon

Peloton s’est associé à Amazon pour vendre une sélection de ses produits – y compris son vélo populaire – via le détaillant en ligne, a annoncé la société mercredi. Il marque le première fois que Peloton fait ses marchandises disponibles en dehors de sa propre plate-forme en ligne et de sa salle d’exposition.

Le lancement est la dernière initiative de la société visant à étendre sa portée et ses ventes dans un contexte de baisse des revenus. Le directeur commercial de Peloton, Kevin Cornils, a désigné Amazon comme une destination de magasinage populaire. “L’expansion de nos canaux de distribution via Amazon est une extension naturelle de notre activité et une manière organique d’augmenter l’accès à notre marque”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Nous voulons rencontrer les consommateurs là où ils se trouvent, et ils achètent sur Amazon.”

Les clients aux États-Unis peuvent acheter le vélo Peloton original pour 1 445 $, ainsi que son gadget de musculation à 295 $, le Guide du peloton. Bien que le Bike Plus et le tapis de course ne soient pas en vente sur Amazon, vous trouverez des haltères, des chaussures de cyclisme, des blocs de yoga, des vêtements de fitness et une gamme d’accessoires. En plus de la livraison gratuite, Amazon proposera son service de montage à domicile sans frais supplémentaires. Accédez à Peloton page du magasin pour voir tous les produits disponibles au lancement.

En juillet, la société a annoncé qu’elle commencerait à externaliser la production de ses véloset début août, il fait grimper le prix de ses produits Bike Plus et Tread. La nouvelle est également venue avec une série de suppressions d’emplois et la fermeture de salles d’exposition à travers le pays. Pour l’instant, le prix de l’Original Bike et du Guide restera le même.