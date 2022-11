Les produits ménagers essentiels sont-ils moins chers sur Amazon ? Nous faisons le calcul

Combien de fois avez-vous remarqué que vous manquiez d’un article ménager, comme des sacs poubelles ou du déodorant, et que vous venez de le commander sur Amazon au lieu de courir au magasin ? J’ai souvent jeté un de ces articles dans mon panier avec une nouvelle chemise, un livre et tout ce que je pourrais commander sur Amazon, et quelques jours plus tard, il arrive à ma porte (merci, Adhésion principale).

Commander des articles sur Amazon est facile et les prix du géant de la vente au détail semblent souvent moins chers que ceux de votre Walmart ou de votre épicerie à proximité. Vous pourriez vous dire que vous économisez de l’argent en commandant des articles ménagers sur Amazon, mais est-ce vraiment vrai ? Et si c’est le cas, combien ?

J’ai fait le calcul en comparant le coût de 25 articles ménagers achetés sur Amazon, Walmart et la chaîne d’épicerie Kroger. Et tandis qu’Amazon a été moins cher que Walmart, il s’avère que vous pouvez économiser le plus d’argent en achetant vos articles ménagers chez Kroger avec le reste de vos courses. Voici une ventilation complète des prix. (Pour plus de comparaisons de prix, consultez combien vous pouvez économiser en achetant chez Trader Joes, s’il est moins cher d’acheter des kits repas que de faire l’épicerie et si faire ses courses en ligne est moins cher qu’en magasin.)

Amazon contre Walmart contre Kroger

Articles de salle de bain Papier toilette Angel Soft (8 rouleaux) 7,30 $ 19,98 $ 7 $ Kroger Dentifrice Colgate Total (pack de 4) 13,34 $ $20.84 14,98 $ (2 paquets de 2) Amazone Savon Chaud Vanille et Lait de Coco 2,48 $ 2,48 $ 3 $ Cravate : Amazon/Walmart Gel hydroalcoolique purell 9 $ 3,47 $ 4 $ Walmart Tampax Pearl Régulier (50 unités) $9.04 $9.04 11,49 $ Cravate : Amazon/Walmart U by Kotex (40 unités) 9,27 $ 9,27 $ $11.08 Cravate : Amazon/Walmart Manche de rasoir Gillette Fusion 5 et recharges de 2 lames 12,97 $ 12,97 $ 13 $ Cravate : Amazon/Walmart Déodorant Old Spice 4 $ 3,47 $ 3,69 $ Walmart Colombe invisible solide (lot de 2) 11,88 $ 6,88 $ 6,88 $ Cravate : Walmart/Kroger Crème à raser Barbasol (4 unités) 19 $ 7,36 $ 6,76 $ Kroger Nettoyant pour le corps Lait et Miel Suave 2,19 $ 1,88 $ 2 $ Walmart Shampooing et revitalisant TRESemmé Rich Moisture 10,79 $ 9,98 $ 10,49 $ Walmart Articles de cuisine Essuie-tout Bounty (6 rouleaux) 28 $ 11,77 $ 11 $ Kroger Cascade Platinum ActionPacs (62 unités) 19,67 $ 19,94 $ 22 $ Amazone Savon à vaisselle liquide Dawn Platinum 3,49 $ 3,24 $ 3,59 $ Walmart Éponges bleues Scotch-Brite (6 pièces) 5,79 $ $6.06 6,79 $ Amazone Filtres à café Melitta (200 unités) 13,93 $ 9,75 $ 3,49 $ Kroger Sacs poubelles de cuisine Glad ForceFlex Tall, 13 gallons $9.72 $9.72 10 $ Cravate : Amazon/Walmart Sacs à sandwich et à collation Ziploc (90 unités) 4,89 $ 13,40 $ 5,49 $ Amazone Autres produits ménagers Eau de javel désinfectante régulière formule concentrée Clorox 6,39 $ 5,58 $ 6 $ Walmart Nettoyant pour vitres d’origine Windex 3,48 $ 3,48 $ 4 $ Cravate : Amazon/Walmart Désodorisant Glade Cashmere Woods 1 $ 0,97 $ 1,19 $ Walmart Lingettes désinfectantes Lysol (80 unités) 4,16 $ 4,16 $ 4,37 $ Cravate : Amazon/Walmart Spray désinfectant Lysol (pack de 2) 11,97 $ 11,97 $ 14 $ Cravate : Amazon/Walmart Tide Pods avec OXI (61 unités) $21.24 33,55 $ 21,49 $ Amazone Assouplissant textile Gain (240 unités) 9,94 $ 19,98 $ 11 $ Amazone

Comment j’ai fait le calcul

Pour déterminer où se situe Amazon dans l’échelle des prix, j’ai sélectionné 25 produits essentiels dont un ménage de deux personnes pourrait avoir besoin à un moment donné. J’ai regardé les articles que ma femme et moi avons autour de notre maison que nous achetons régulièrement pour garder notre maison en bon état de marche. Je suis venu avec une liste de ces éléments, puis les choses se sont compliquées.

Certaines marques et quantités ne sont pas vendues dans les trois magasins. La recherche de “papier toilette” sur Amazon vous donnera des dizaines de pages de résultats. Vous verrez Scott, Charmin et le papier hygiénique de la marque Whole Foods 365 dans différentes tailles. Faites cette même expérience pour Walmart et Kroger et vous constaterez peut-être qu’un magasin propose Scott mais pas Charmin et vice versa, et chaque magasin a également sa propre marque de papier toilette. Si tous les trois ont la même marque de papier toilette, les quantités peuvent être différentes entre chaque magasin.

J’ai essayé de trouver les mêmes articles avec les mêmes quantités sur le site Web de chaque magasin pour que cela soit aussi juste que possible. Il y a eu un cas (dentifrice Colgate) pour un magasin (Kroger) où j’ai dû additionner le prix de deux packs pour que les quantités soient égales pour les trois magasins. Sinon, j’ai trouvé chaque article dans chaque boutique en ligne. (Une mise en garde : j’ai consulté tous ces prix le même jour en novembre, mais il est possible qu’ils fluctuent dans le temps.)

Pourquoi comparer Amazon, Walmart et Kroger ?

Amazon, Walmart et Kroger dominent le marché de l’épicerie en ligne aux États-Unis, selon Statistique. Walmart représente près de 28 % des ventes du commerce électronique d’épicerie, Amazon environ 21 % et Kroger environ 10 %. Kroger a également proposé une fusion avec la chaîne d’épicerie Albertsonsce qui aiderait à renforcer les ventes en ligne de Kroger si cela se concrétisait.

Verdict : vous pouvez économiser davantage chez Kroger même si vous n’avez pas les prix les plus bas sur la plupart des articles

Le total global de ces 25 articles chez Kroger était de 218,78 $. Le total chez Amazon était de 254,86 $ et le total chez Walmart était de 261,19 $.

Il y avait beaucoup d’articles moins chers sur Amazon et Walmart, et les deux étaient à égalité pour le prix le plus bas d’un article huit fois. Kroger, en comparaison, n’était que l’option la moins chère pour quatre articles, mais Kroger maintenait des prix compétitifs pour presque tous les autres articles. Là où Kroger était l’option la plus chère pour un article donné, ce n’était pas beaucoup plus cher – et vous a finalement sauvé lorsque vous avez tout additionné.

Les prix de certains articles Amazon et Walmart, en revanche, étaient considérablement plus élevés. Un paquet de six serviettes en papier Bounty, par exemple, coûte 28 $ sur Amazon, contre 11,77 $ chez Walmart et 11 $ chez Kroger. De même, huit rouleaux de papier toilette Angel Soft coûtent 19,98 $ chez Walmart, contre 7,30 $ chez Amazon et 7 $ chez Kroger.

Qu’en est-il du coût des programmes d’adhésion?

Je n’ai pas inclus le coût des programmes d’adhésion ci-dessus, car vous n’en avez pas besoin pour commander ces articles dans les trois magasins en ligne. Cependant, ces abonnements offrent une expédition rapide, et si vous achetez tous vos articles dans une seule boutique en ligne, cela pourrait vous faire économiser de l’argent sur l’expédition au fil du temps.

Si nous incluons le coût d’Amazon Prime, Walmart Plus et Kroger Boost, Kroger reste le moins cher, mais Walmart prend la deuxième place et Amazon devient l’option la plus chère.

Adhésion annuelle 139 $ 98 $ 100 $ Walmart Total général + cotisation annuelle 393,86 $ 359,19 $ 318,78 $ Kroger

Si vous achetez tous vos articles ménagers essentiels au même endroit, vous économiserez le plus en les achetant via Kroger. Même en incluant le coût des programmes d’adhésion, Kroger reste le moins cher.

Pour en savoir plus, consultez si Costco est vraiment moins cher qu’une épicerie et combien vous pouvez économiser avec les services de streaming par rapport au câble.