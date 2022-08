Les produits locaux aident la chaîne de magasins de poterie d’Okanagan à se remettre sur pied malgré les déboires syndicaux

Kelowna, viens chercher ta kush.

Une chaîne populaire de détaillants de cannabis revient au personnel et aux heures à temps plein, un peu plus de deux semaines après avoir dû réduire considérablement ses opérations en raison de l’échec des pourparlers pour signer un nouveau contrat pour le BC General Employees Union (BCGEU).

Les magasins d’alcools et de pots de toute la province ont été durement touchés le 15 août lorsque le plus grand syndicat de la Colombie-Britannique a formé un piquet de grève, provoquant d’importantes pénuries dans les centres de distribution de produits.

Flora Cannabis, avec des magasins à Kelowna, West Kelowna, Vernon et Prince George, était l’une des entreprises qui a été obligée de réduire ses heures sans pouvoir accepter les commandes des clients grossistes.

Cependant, le jour même de l’annonce de la grève, BC Cannabis Wholesale a annoncé un nouveau programme de livraison directe qui a permis à Flora de s’approvisionner en une plus grande variété de produits locaux, ce qui a permis aux employés de retourner au travail.

«Nous avons informé notre personnel aujourd’hui (31 août) qu’ils retournaient au travail et nous attendons de nombreux amis souriants dans les magasins jeudi (1er septembre), a déclaré Tania Robinson, responsable des personnes et de la culture de Flora.

“Remettre nos employés au travail était notre priorité numéro un depuis l’annonce des licenciements jeudi dernier et nous sommes très reconnaissants que ces licenciements aient été de courte durée.”

Flora reviendra à des heures à temps plein.

Le programme de livraison directe a permis à Flora et à d’autres détaillants de cannabis de la province de contourner les centres de distribution centraux de la Régie de distribution des alcools.

La responsable des opérations, Cassandra Wardrop, a déclaré que Flora était enthousiasmée par ce système « depuis très longtemps.

“Nous avons cultivé des relations avec des micro-cultivateurs et des transformateurs locaux au cours de l’année écoulée en prévision de ce programme et il n’aurait pas pu se mettre en place à un meilleur moment.”

La grève du BCGEU a été interrompue le 30 août pour reprendre les pourparlers et travailler sur un contrat, bien que l’on ne sache toujours pas quand la distribution de cannabis dans les entrepôts reprendra.

