Les produits laitiers entiers sont bons pour une alimentation saine pour le cœur

Plus de 145 000 personnes de 21 pays ont participé à l’étude, qui utilise des scores de régime alimentaire sain allant de 0 (le moins sain) à 6 (le plus sain). Le score moyen des participants était de 2,95.

Une version antérieure du régime PURE pénalisait les participants pour des choses comme la viande rouge. Cette fois, cependant, les chercheurs ont déclaré que la viande rouge « non transformée » avait peu d’impact sur les résultats. La viande non transformée en général fait référence aux coupes de viande qui n’ont pas été transformées autrement, comme les steaks, les longes et les côtelettes. La viande transformée comprend le bacon, la saucisse et le jambon.

Au cours d’un suivi moyen de 9,3 ans dans la dernière étude, l’alimentation la plus saine (score de 5 ou plus) était associée à un risque de décès 30 % plus faible, une probabilité de maladie cardiaque 18 % plus faible, un risque de crise cardiaque 14 % plus faible , et un risque d’accident vasculaire cérébral inférieur de 19 % par rapport au régime alimentaire le moins sain (score de 1 ou moins).

Les chercheurs ont également calculé des scores pour des régimes populaires tels que les régimes DASH et méditerranéen. Les liens entre la santé cardiaque et l’alimentation étaient légèrement plus forts pour le score PURE.