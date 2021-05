Les produits Google ont un problème d’image

Disons les faits. Les produits Google, allant du matériel aux services numériques, ont un problème d’image. Qu’est-ce qui a causé cela? Google lui-même. Ce n’est pas une nouvelle prise de conscience pour moi, mais c’est une prise de conscience avec laquelle je commence à accepter, car je vois de plus en plus de personnes en public et sur les réseaux sociaux hésiter à adopter dans l’écosystème de produits de Google. La blague courante semble être que si Google publie un produit, il sera arrêté ou interrompu un an plus tard. C’est un peu exagéré, mais n’y a-t-il pas un dicton selon lequel chaque blague a au moins un grain de vérité? La blague existe pour une raison et Google n’a personne d’autre à blâmer que lui-même.

Prenez la messagerie, par exemple, sur l’incapacité de Google à offrir une expérience simplifiée qui bénéficiera d’un soutien dans les années à venir. Les utilisateurs d’Android peuvent envoyer des messages et se parler via les services de Google. Vous disposez de l’application Messages standard, Duo, Chat, Google Voice, Hangouts et probablement plus. Cette liste incluait également Allo et Google+, mais vous savez, Google. Le point pour la messagerie que j’essaie de faire est, au lieu de simplement mordre la balle et de prendre le temps et les ressources pour créer un service unique pour la messagerie, similaire à ce qu’Apple a pour iMessage, les utilisateurs de Google sont obligés de passer d’une application à l’autre. app pour faire avancer les choses. Kellen et moi avons récemment complètement quitté le navire et sommes allés chez Telegram pour nos besoins de messagerie. Nous ne regardons pas en arrière. Ce problème va bien au-delà de la messagerie, mais c’est certainement l’un des problèmes auxquels nous sommes confrontés le plus longtemps.

Un produit plus récent que je mentionnerais est Stadia. Je ne veux pas être méchant avec ses fans, mais Stadia ne sera probablement pas là trop longtemps – même si je serais heureux de me tromper dans ce cas parce que j’aime le concept. Nous avons vu des rapports sur les numéros d’utilisateurs de Stadia et ils sont en fait atroces, manquant la cible par centaines de milliers. Non seulement cela, mais Stadia est perdre du personnel, trop. En règle générale, les entreprises comme Google ne conservent pas de produits qui perdent de l’argent. Ils ont des actionnaires auxquels réfléchir après tout. Je ne pense pas que ce serait exagéré de penser que Google annonce un arrêt de Stadia d’ici un an environ.

Wear OS est une autre chose sur laquelle je dois insister très vite, même si Kellen a littéralement passé sa matinée à le saccager aussi. Personne ne devrait acheter une montre Wear OS pour le moment. Toutes les montres lancées sont livrées avec du silicium bien dépassé, les OEM refusant apparemment d’adopter la plate-forme Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm. Nous ne savons pas pourquoi, mais les entreprises lancent toujours des montres et nous devons continuer à dire aux gens de ne même pas les considérer. Cela doit être l’une des pires choses que vous puissiez faire pour une gamme de produits. La prise en charge logicielle de Google pour Wear OS a tellement manqué que je suis choqué qu’ils ne l’aient pas simplement arrêté et aient annoncé qu’il se concentrerait uniquement sur son activité Fitbit relativement récemment acquise.

Au cas où vous ne le sauriez pas, il y a eu un site dédié à tout Tué par Google. C’est vraiment déprimant de faire défiler les pages car je me souviens de bon nombre de ces produits que j’ai vraiment aimés. Il y avait des appareils Google Play Edition, Google Play Music, Inbox et bien plus encore. Je recommande de jeter un coup d’œil au site, même pour le triste défilement dans la mémoire.

Pour faire court, j’aimerais voir Google se recentrer un peu sur les services et les produits proposés. Lorsque l’entreprise pousse continuellement de nouvelles choses et tue de vieilles choses, les utilisateurs sont ballottés et ce n’est pas toujours une expérience agréable. Prenons l’exemple de la mort de Play Music et du transfert vers YouTube Music. De quoi s’agissait-il? Cela a pris des années et YouTube Music n’est toujours pas près d’être un substitut solide à Play Music, du moins dans mon livre.

Quelle est votre opinion? Avez-vous récemment évité les produits Google, sachant qu’ils pourraient être fermés ou interrompus peu de temps après leur adoption? Je sais que je ne peux pas être le seul.