Les produits fabriqués en Chine se heurtent à de nouveaux problèmes logistiques

Un navire quitte un port à conteneurs dans la soirée à Lianyungang, dans la province du Jiangsu (est de la Chine), le jeudi 22 juillet 2021. En vedette Chine | Barcroft Médias | Getty Images

PÉKIN — Les entreprises chinoises qui souhaitent se mondialiser rencontrent des problèmes d’expédition. L’accès à la fabrication bon marché dans le pays a donné aux entreprises chinoises un avantage à l’étranger. Mais cela devient maintenant un inconvénient, car la pandémie et les tensions commerciales perturbent les canaux d’approvisionnement internationaux. De nombreux produits ne peuvent pas être expédiés, a déclaré Fang Xueyu, vice-président du marketing international et directeur général pour l’Asie-Pacifique de la société chinoise d’électroménager Hisense. Le coût des conteneurs d’expédition a quintuplé, passant d’environ 3 000 $ à 15 000 $ chacun, alors qu’il leur faut environ une semaine de plus pour se rendre en Europe, a-t-elle déclaré dans une interview en mandarin le mois dernier. De la congestion du canal de Suez en mars à la réémergence des cas de Covid autour d’un important pôle d’exportation chinois à Guangzhou en juin, les perturbations logistiques ont frappé le commerce mondial les unes après les autres. « Ce que vous avez en Europe, ce que vous avez dans le monde, je n’appellerais pas cela du chaos, mais beaucoup de perturbations dans le système logistique », a déclaré Alexander Klose, vice-président exécutif des opérations à l’étranger de la start-up chinoise de voitures électriques. Toujours. « Nous avons donc dû reprogrammer des équipes, nous avons dû retarder des équipes, car aucun navire n’était disponible, aucun conteneur n’était disponible. Cela nous a définitivement affecté », a-t-il déclaré à CNBC dans une interview en juin.

Pour l’entreprise, qui fabrique ses voitures en Chine et les vend en Europe, Klose a déclaré que les perturbations « ont retardé certaines expéditions de deux, trois mois simplement parce que les voitures se trouvaient dans un port et n’étaient pas transportées ». La demande étrangère pour les produits fabriqués en Chine est restée forte, à la fois selon les comptes des entreprises et les données officielles. L’agence des douanes a déclaré qu’au premier semestre de l’année, les exportations vers l’Union européenne ont augmenté de 35,9% par rapport à il y a un an pour atteindre 233 milliards de dollars, tandis que celles vers les États-Unis ont augmenté de 42,6% pour atteindre 252,86 milliards de dollars. Hisense reste désireux de se développer à l’étranger et a réalisé 7,93 milliards de dollars sur les marchés internationaux pendant la pandémie l’année dernière. D’ici 2025, la société a déclaré qu’elle visait à tripler la contribution des marchés étrangers au chiffre d’affaires total à 23,5 milliards de dollars.

Les multinationales chinoises redécouvrent probablement ce qu’elles ont connu de longue date. Leurs meilleures opportunités de croissance sont juste devant eux.

Mais les retards d’expédition marquent le dernier défi auquel les entreprises chinoises sont confrontées pour tenter d’atteindre les marchés internationaux. Sur environ 3 400 entreprises chinoises opérant à l’international, seules environ 200 réalisent plus d’un milliard de dollars de ventes à l’étranger, a déclaré James Root, partenaire de la société de conseil en gestion Bain. « Quand vous le parcourez, les premiers pionniers – les Lenovo, les Haier et les Huawei – me ressemblent plus à de véritables exceptions qu’à (l’avant-garde) qui ouvrent la voie à de nombreuses multinationales chinoises. de les suivre à l’étranger », a déclaré Root, faisant référence à trois marques chinoises bien connues à l’échelle internationale. Ces entreprises ont tendance à « utiliser davantage un modèle d’exportation pour leurs activités internationales », a-t-il déclaré. « Les multinationales chinoises redécouvrent probablement ce qu’elles ont connu depuis longtemps. Leurs meilleures opportunités de croissance sont devant elles. La Chine est la deuxième économie mondiale et de nombreux économistes prédisent qu’elle dépassera les États-Unis pour devenir la plus grande au cours des prochaines années.

Interdictions d’Amazon, taxes et autres risques

D’autres entreprises chinoises vendant à l’étranger ont récemment rencontré des difficultés d’un répression des faux avis par Amazon. « Nous comprenons que le comportement de certains vendeurs a été considéré comme une violation du ‘Code de conduite des vendeurs’ d’Amazon et d’autres conditions, (causant) des restrictions sur les opérations », a déclaré Li Xinggan, directeur du département du commerce extérieur au ministère du Commerce. un point de presse plus tôt ce mois-ci. C’est selon une traduction CNBC de ses remarques en mandarin. Il a ajouté : « Nous avons toujours exigé des entreprises qu’elles respectent les lois et réglementations de chaque pays, qu’elles respectent les coutumes et habitudes locales et qu’elles développent leurs activités conformément à la loi. Les commerçants chinois peuvent également faire face à des coûts plus élevés du fait de la Mise en œuvre par l’UE d’une nouvelle politique fiscale pour les marchandises exportées dans la région.

« Les défis politiques, économiques, de conformité, logistiques et de personnel auxquels les entreprises chinoises sont confrontées lorsqu’elles se rendent à l’étranger ont considérablement augmenté », a déclaré le Quotidien du Peuple, le journal officiel du Parti communiste chinois, dit dans un article fin juin à propos de la dernière publication d’un rapport d’une association d’affaires sur les risques pour les entreprises chinoises d’aller à l’étranger. « Ces dernières années, l’identification inadéquate des risques et la prévention sont devenues un problème important pour les entreprises chinoises » (capacité) à » sortir « », a déclaré l’article, selon une traduction CNBC du texte chinois.

L’avantage du fret aérien d’Alibaba

Pour Alibaba, un acteur majeur sur le marché intérieur du commerce électronique en Chine, sa stratégie d’aller à l’étranger a inclus l’investissement dans son unité logistique, Cainiao. Grâce aux partenariats de Cainiao avec les charters de fret aérien de différentes sociétés, « nous avons un approvisionnement stable en expédition aérienne vers les pays européens », a déclaré William Wang, directeur général de l’Espagne, de la France et de l’Italie pour AliExpress, l’activité de commerce électronique internationale d’Alibaba. Il a affirmé qu’en conséquence, les vendeurs sur AliExpress ont pu livrer leurs produits aux clients sans frais ni retards supplémentaires. Cependant, le fret aérien coûte généralement beaucoup plus cher que le transport de fret, ce qui le rend peu pratique pour l’exportation de voitures ou de gros appareils ménagers.

Plus d’entrepôts et d’acquisitions à l’étranger