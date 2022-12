Les produits du comté de Bureau à la poursuite des championnats – Shaw Local

Trois personnes ayant des liens avec le comté de Bureau sont à la recherche de championnats de football.

Blair Hubbard, diplômé du Princeton High School en 1987, a ramené les Broomfield Eagles au match de championnat de l’État du Colorado 4A. Broomfield (13-0) rencontrera les Loveland Red Wolves (12-1) à 11 h, heure des Rocheuses, samedi au Empower Field du Mile High Stadium de Denver.

Broomfield a battu Erie 36-32 en demi-finale la semaine dernière.

Blair Hubbard ramène les Broomfield Eagles au championnat de l’État du Colorado 4A. (Photo avec l’aimable autorisation de Blair Hubbard)

Hubbard, qui n’a joué au football que lors de sa première année à PHS, est l’un des entraîneurs les plus accomplis de l’histoire du lycée du Colorado. Il a remporté plus de 200 matchs en 20 ans de carrière et a dirigé trois programmes différents jusqu’aux éliminatoires de l’État, dont six matchs de championnat d’État, trois titres d’État et une demi-finale.

James Mautino, diplômé de Hall, et les Spartans de l’Université Aurora (11-1) se dirigent vers les quarts de finale de la division III de la NCAA pour la première fois de l’histoire du programme. Les Spartans ont battu Alma College 48-26 le week-end dernier pour décrocher leur billet pour les quarts de finale de samedi au Wartburg College (12-0) à Waverly, Iowa pour un coup d’envoi à midi.

James Mautino

Il s’agit de la première rencontre entre Aurora et Wartburg depuis 1993, lorsque Wartburg a battu Aurora 27-7 au UNI Dome de Cedar Falls, Iowa. Aurora détient un avantage de 3-1 dans une série remontant à 1933.

Mautino, un senior de Spring Valley et ancien co-joueur de l’année de la BCR, a quatre réceptions de touché et deux retours de dégagement pour les scores.

Grant Foes, diplômé de Princeton High School en 2021, fait également l’histoire de l’école à l’Indiana Wesleyan University. Les Wildcats classés n ° 5 profitent au maximum de leur première apparition dans les séries éliminatoires du NAIA FCS en atteignant les demi-finales au n ° 3 Northwestern (11-1).

L’équipe IWU a dépassé la sortie 56 de Princeton jeudi sur le chemin de Davenport, Iowa avant de terminer le voyage à Orange City, Iowa.

Accorder des ennemis

Indiana Wesleyan a battu la bénédictine n ° 6 24-13 en quarts de finale la semaine dernière à domicile à Marian, Ind.

Foes, un joueur de deuxième ligne, est un ancien co-joueur de l’année BCR.