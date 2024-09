Les produits d’IA de Meta sont devenus plus intelligents et plus utiles

Au cours de la dernière année, nous vous avons présenté des expériences d’IA qui vous aident à accomplir des tâches, à apprendre, à créer et à vous connecter avec les choses et les personnes qui comptent pour vous. Depuis, nous avons continué à construire avec sécurité et responsabilité au premier plan. Meta AI est en passe de devenir l’assistant IA le plus utilisé au monde d’ici la fin de cette année. Plus de 400 millions de personnes utilisent Meta AI chaque mois, et 185 millions de personnes l’utilisent chaque semaine dans nos produits. Aujourd’hui chez Connect, nous avons introduit de nouvelles fonctionnalités multimodales grâce à notre Lama 3.2 des modèles qui rendent Meta AI et nos autres produits d’IA plus amusants, utiles et performants.

Meta AI a désormais une voix

Vous pouvez désormais utiliser votre voix pour parler Méta-IA sur Messenger, Facebook, WhatsApp et Instagram DM, et il vous répondra à voix haute. Obtenez des réponses à vos questions, laissez Meta AI expliquer quelque chose qui vous intéresse ou écoutez une blague pour détendre l’ambiance.

Au fur et à mesure que cette fonctionnalité commence à être déployée, vous pourrez également choisir parmi différentes options vocales pour votre assistant, y compris certaines options familières comme les voix IA d’Awkwafina, Dame Judi Dench, John Cena, Keegan Michael Key et Kristen Bell.

Meta AI peut désormais répondre aux questions sur vos photos et les modifier de nouvelles manières

Vous pouvez également désormais partager des photos dans vos discussions avec Meta AI, et Meta AI peut comprendre ce qu’elle regarde et répondre aux questions à ce sujet, vous aidant ainsi à en apprendre davantage sur le monde qui vous entoure. Cela signifie que vous pouvez partager une photo d’une fleur que vous voyez lors d’une randonnée et demander à Meta AI de quel type de fleur il s’agit. Ou vous pouvez partager une photo d’un nouveau plat que vous souhaitez cuisiner et demander à Meta AI des instructions sur la façon de le préparer.

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Besoin d’aide pour retoucher vos photos ? Vous pouvez désormais envoyer une image dans une discussion avec Meta AI et indiquer à Meta AI ce que vous souhaitez ajouter, supprimer ou modifier sur la photo – du changement de tenue au remplacement de l’arrière-plan par un arc-en-ciel.

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Et si vous souhaitez repartager une photo du flux vers votre histoire Instagram, la nouvelle fonctionnalité d’arrière-plan de Meta AI peut jeter un œil à votre photo, comprendre ce qu’il y a dans l’image et générer un arrière-plan amusant pour l’histoire.

Test des traductions Meta AI pour le contenu du créateur

Nous testons un outil de traduction Meta AI qui traduira automatiquement l’audio des Reels, afin que davantage de personnes puissent profiter de votre contenu, même si vous parlez différentes langues. Avec le doublage automatique et la synchronisation labiale, Meta AI simulera la voix de l’orateur dans une autre langue et synchronisera ses lèvres pour qu’elles correspondent. Nous commençons par de petits tests sur Instagram et Facebook, traduisant les vidéos de certains créateurs d’Amérique latine et des États-Unis en anglais et en espagnol, et nous prévoyons d’étendre cela à davantage de créateurs et de langues.

Plus de mises à jour Meta AI sur Facebook, Instagram et Messenger

Nous élargissons les fonctionnalités Imagine de Meta AI, afin que vous puissiez désormais vous imaginer comme un super-héros ou toute autre chose directement dans le fil d’actualité, les histoires et les photos de votre profil Facebook. Vous pouvez ensuite facilement partager vos images générées par l’IA afin que vos amis puissent les voir, y réagir ou les imiter. Meta AI peut également suggérer des légendes pour vos histoires sur Facebook et Instagram.

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Vous pouvez déjà choisir parmi une liste de thèmes de discussion dans les DM Messenger et Instagram qui modifient l’arrière-plan et la couleur de la bulle de texte pour tous les participants au chat. Désormais, vous pouvez créer le thème personnalisé parfait pour vos discussions en utilisant l’IA. Appuyez simplement sur Thèmes dans les détails de votre discussion pour commencer.

Et nous testons le nouveau contenu généré par Meta AI dans vos flux Facebook et Instagram, afin que vous puissiez voir des images de Meta AI créées spécialement pour vous (en fonction de vos intérêts ou des tendances actuelles). Vous pouvez appuyer sur une invite suggérée pour orienter ce contenu dans une nouvelle direction ou faire glisser votre doigt vers Imaginer un nouveau contenu en temps réel.

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Outils d’IA étendus pour les entreprises

Nous étendons nos IA commerciales à des milliers d’entreprises en utilisant des publicités par message clic sur WhatsApp et Messenger en anglais, afin qu’elles puissent rapidement mettre en place des IA commerciales capables de parler à leurs clients, d’offrir une assistance et de faciliter le commerce. Qu’il s’agisse de répondre aux questions courantes des clients, de discuter de produits ou de finaliser un achat, ces IA commerciales peuvent aider les entreprises à interagir avec davantage de clients et à augmenter leurs ventes.

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Nous continuons également de constater une forte adoption de nos outils publicitaires génératifs d’IA, avec plus d’un million d’annonceurs utilisant ces outils et 15 millions d’annonces créées avec eux au cours du mois dernier. En moyenne, les campagnes publicitaires utilisant les fonctionnalités publicitaires d’IA générative de Meta ont généré un taux de clics 11 % plus élevé et un taux de conversion 7,6 % plus élevé que les campagnes qui n’utilisaient pas ces fonctionnalités.

Des fonctionnalités vocales et visuelles aux nouveaux outils pour aider les entreprises à se développer, notre technologie d’IA est désormais plus intelligente, plus amusante et plus utile. Nous continuerons à itérer pour vous offrir les meilleurs outils d’IA pour soutenir votre créativité et vous faciliter la vie.