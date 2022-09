Les produits des magasins à un dollar sont généralement testés positifs pour les produits chimiques toxiques, selon une analyse

Le Canada a besoin de plus de transparence et d’une meilleure application de la loi pour protéger les Canadiens contre une exposition illimitée à des produits chimiques toxiques comme le plomb et le cadmium, selon une analyse d’Environmental Defence mercredi.

L’organisation a rendu compte de tests effectués sur des dizaines de produits achetés dans des magasins à un dollar canadiens populaires. Un produit sur quatre testés était positif pour les substances gérées en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Bon nombre des résultats se situaient dans les limites autorisées, mais le rapport indique que ces limites ne sont pas assez strictes.

L’anneau extérieur d’un ensemble d’écouteurs stéréo contenait 24 fois la limite légale de plomb et cinq fois la limite légale de cadmium.

La soudure à l’intérieur du même casque avait 170 fois ce qui est considéré comme sûr sur les parties extérieures du casque. La soudure sur un ensemble séparé d’écouteurs de style oreillette contenait 3 000 fois la quantité de plomb autorisée sur les parties accessibles.

Mais la soudure n’est pas couverte par la réglementation, une lacune dont Environmental Defence insiste pour qu’elle soit comblée.

Cassie Barker, responsable des produits toxiques pour Environmental Defence, a déclaré que le plomb interne peut toujours être exposé si les produits se cassent ou s’usent.

“La façon dont les enfants utilisent les produits, et vous savez qu’ils cassent des choses et donc qu’en interne [lead] devient rapidement un prospect externe », a-t-elle déclaré.

Les méfaits toxiques de l’empoisonnement au plomb sont documentés depuis plus de 50 ans. Il peut entraîner des retards cognitifs et de développement importants chez les jeunes enfants fortement exposés et peut créer des risques d’hypertension artérielle et de lésions rénales chez les adultes. Son utilisation dans l’essence, les boîtes de conserve et les peintures a été interdite.

Le cadmium, souvent présent dans les batteries, les revêtements et les stabilisateurs plastiques, est un cancérogène connu.

Barker a déclaré que les écouteurs, qui dépassaient les limites autorisées pour les deux métaux, sont la preuve que la surveillance et l’application des réglementations sur les substances toxiques doivent être renforcées.

“De toute évidence, les détaillants ne devraient pas se soustraire à leur responsabilité d’avoir des produits sûrs sur leurs étagères”, a-t-elle déclaré, mais les régulateurs laissent de “grandes échappatoires” aux magasins à un dollar.

La loi sur la protection de l’environnement en cours de mise à jour

Environmental Defence a fourni son rapport aux entreprises dont il a visité les magasins, notamment Dollar Tree et Dollarama. Une déclaration de Dollar Tree a déclaré qu’une étude similaire aux États-Unis il y a deux ans l’avait incité à retirer 17 produits chimiques de ses produits. (Jon Hernandez/CBC)

Les autres produits qui ont soulevé des inquiétudes pour Environmental Defense étaient les boîtes de conserve doublées de bisphénol A, communément appelé BPA. Le produit chimique, qui contribue à rendre les plastiques plus durs, a été ajouté à la liste des substances toxiques au Canada en 2010 après que des études l’aient lié aux maladies de la prostate, au cancer du sein, à l’infertilité et aux problèmes de comportement chez les enfants. Il a été banni des biberons et autres produits en plastique pour bébés la même année.

Mais il est toujours autorisé dans des produits tels que les boîtes de conserve, a déclaré Barker. Certaines entreprises ont abandonné l’utilisation de la substance par elles-mêmes, mais 60 % des canettes testées par l’organisation en contenaient.

Le rapport demande à Environnement Canada d’obliger les entreprises à étiqueter tous les ingrédients dangereux des produits, y compris ceux qui sont cachés à l’intérieur des appareils électroniques ou utilisés dans l’emballage. Il recommande également une application plus stricte de la réglementation et des tests de produits afin que les produits nocifs puissent être identifiés avant qu’ils n’atteignent les rayons des magasins.

Barker a déclaré que les tests ont été effectués sur des articles provenant de magasins à un dollar, car ces magasins sont souvent la seule option pour les personnes à faible revenu ou dans les communautés marginalisées.

Environmental Defence a fourni son rapport aux entreprises dont il a visité les magasins, notamment Dollar Tree et Dollarama. Une déclaration de Dollar Tree a déclaré qu’une étude similaire aux États-Unis il y a deux ans l’avait incité à retirer 17 produits chimiques de ses produits.

Une déclaration de Dollarama a déclaré: “La sécurité des produits de consommation est notre priorité absolue, et nous avons mis en place des processus et des contrôles stricts pour surveiller la sécurité et la qualité des produits. Les quatre catégories de produits Dollarama identifiées dans le rapport (casque stéréo, oreillette, étui à crayons et activité tracker) sont conformes aux réglementations canadiennes applicables aux produits et peuvent être utilisés en toute sécurité aux fins prévues. »

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement, qui régit les produits chimiques toxiques au Canada, est en cours de mise à jour.

Une législation qui consacrerait le droit à un environnement sain dans la loi pour la première fois adoptée au Sénat au printemps, bien que la loi ne définisse pas ce que signifie un «environnement sain».

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a déclaré en entrevue qu’il était ouvert à d’autres changements au projet de loi, qui devrait être débattu à la Chambre des communes cet automne.

Guilbeault a déclaré qu’il n’avait pas encore lu le rapport Environmental Defence et qu’il ne pouvait pas commenter ses conclusions spécifiques.