Les produits de spa et les traitements peuvent rendre les vacances lumineuses pour la famille et les amis – Shaw Local

Lorsque le temps extérieur est épouvantable, une journée au spa ou de nouveaux produits de soin de la peau peuvent être si agréables.

Pour les personnes difficiles à acheter dans votre vie, envisagez un certificat-cadeau pour Eterna MedSpa & Laser Vein Center.

“C’est un favori de beaucoup à trouver sous l’arbre”, a déclaré Kathe Malinowski, esthéticienne en chef et directrice du marketing pour Eterna MedSpa & Laser Vein Center.

Cette année, ceux qui achètent un chèque-cadeau d’une valeur de 150 $ ou plus chez Eterna sont inscrits à un tirage pour un traitement gratuit au stylo pour la peau.

“Nous avons de nombreux produits que votre être cher aimerait trouver sous l’arbre, comme le stimulateur de croissance des cils Latisse”, a déclaré Malinowski. « Qui ne veut pas de longs cils magnifiques ?

Offrir en cadeau de bons soins de la peau est également un plaisir merveilleux. Un membre de notre personnel peut vous aider à choisir un nettoyant et une crème hydratante à donner. »

Ou que diriez-vous d’un service du bout des lèvres? Eterna propose le baume à lèvres Avène Cold Cream qui peut aider à apaiser les lèvres sèches et gercées.

“Cela fait un excellent cadeau de Noël”, a déclaré Malinowski.

De plus, les produits Obagi seront à 15% de réduction pour le mois de décembre.

“Les Daily Hydro-Drops d’Obagi sont le sérum hyaluronique préféré de tous et un cadeau parfait pour tout le monde cet hiver”, a déclaré Malinowski.

Vous pouvez également offrir à vos proches le cadeau de la détente et de la guérison avec un certificat-cadeau pour un service tel qu’un enveloppement corporel ou un soin du visage. Plusieurs variétés de soins du visage sont disponibles chez Eterna, et ils font d’excellents cadeaux pour les femmes et les hommes de votre vie.

C’est la saison pour répandre la joie et la tranquillité. Arrêtez-vous chez Eterna MedSpa aujourd’hui pour vos chèques-cadeaux.

Eterna MedSpa & Laser Vein Center : 217 Boulevard Vertin, Shorewood, 60404 : 815.254.8888 : https://www.eternalaser.com/