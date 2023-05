Les produits de nettoyage suscitent l’inquiétude des experts

Une nouvelle étude avertit que certains produits de nettoyage qui sont devenus très utilisés pendant la pandémie de COVID-19 pourraient faire plus de mal que de bien.

Les chercheurs ont souligné que les produits de nettoyage contenant ce qu’on appelle des composés d’ammonium quaternaire (CAQ) peuvent être liés à l’asthme, à la dermatite et à l’inflammation chez l’homme.

L’étude, publiée lundi dans la revue à comité de lecture Environmental Science & Technology, a examiné la littérature scientifique réalisée à la fois avant et après le début de la pandémie et a révélé que l’utilisation de produits contenant des CAQ a augmenté et manque de réglementation et de recherche.

« Les lingettes désinfectantes contenant des CAQ sont souvent utilisées sur les pupitres d’école des enfants, les tables d’examen des hôpitaux et dans les maisons où elles restent sur ces surfaces et dans l’air », a déclaré Courtney Carignan, co-auteur et professeur adjoint à la Michigan State University. communiqué de presse. «Notre examen de la science suggère que la désinfection avec ces produits chimiques dans de nombreux cas est inutile ou même nocive. Nous recommandons un nettoyage régulier avec de l’eau et du savon et une désinfection uniquement au besoin avec des produits plus sûrs.

Le communiqué de presse de l’étude comprenait une liste de produits de nettoyage plus sûrs évalués par le Toxics Use Reduction Institute avec l’Université du Massachusetts Lowell vers lesquels les consommateurs peuvent se tourner au lieu de produits contenant des CAQ :

DES PRODUITS PLUS SÛRS

Nettoyant antibactérien tout usage – Method Products Inc

Arm and Hammer Essentials – CR Brands Inc.

Nettoyant désinfectant pour salle de bain Comet – The Proctor & Gamble Company

Nettoyant pour salle de bain Lysol® – Reckitt Benckiser LLC

Lysol® Neutra Air® 2 en 1 – Reckitt Benckiser LLC

Désinfectant de surface professionnel Purell – GOJO Industries Inc

Kaboom – Church & Dwight Company Inc

Clorox Commercial Solutions® Clorox® Disinfecting Biostain & Odor Remover – Clorox Professional Products Company

Nettoyants multi-usages Lysol – Reckitt Benckiser LLC

Clorox Pet Solutions Disinfectant anti-taches et anti-odeurs formule avancée – The Clorox Company

Envirocleanse A – Envirocleanse LLC

Cleansmart – Simple Science Limited

Bulles de récurage – SC Johnson & Son Inc

Nettoyant désinfectant Windex – SC Johnson & Son Inc

Capsule d’activateur Force of Nature – HCl Cleaning Products LLC

–

La liste complète, y compris les produits à usage commercial, institutionnel et industriel ainsi que l’usage résidentiel, peut être trouvée ici sur le site Web de TURI.

TURI note que les produits sont inclus dans la liste selon que leur ingrédient actif est considéré comme plus sûr et qu’ils « n’approuvent aucun produit ou fournisseur spécifique ».