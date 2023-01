Les produits de la pêche camerounais interdits dans l’UE, selon la commission

Commentez cette histoire Commentaire

LAGOS, Nigeria – La Commission européenne a interdit jeudi les importations de fruits de mer pêchés dans les eaux camerounaises ou capturés par des navires battant pavillon de ce pays, et a qualifié le pays d’Afrique de l’Ouest de “non coopérant” dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. La commission a donné au Cameroun un soi-disant «carton rouge» et a déclaré que les États membres de l’UE refuseraient les expéditions de fruits de mer du Cameroun même s’il avait des certificats de capture validés par les autorités nationales.

Le Cameroun est l’un des quatre pays non membres de l’UE qui figurent actuellement sur la liste des « cartons rouges » de la commission, aux côtés de Saint-Vincent-et-les Grenadines, des Comores et du Cambodge. Le pays est devenu ces dernières années l’un des nombreux pays qui offrent des «pavillons de complaisance» où les entreprises peuvent – ​​moyennant des frais – immatriculer leurs navires dans un pays qui n’a aucun lien avec le navire.

L’année dernière, l’Associated Press a enquêté sur 14 navires immatriculés au Cameroun qui avaient été accusés de pêche illégale et non réglementée et a découvert qu’ils appartenaient ou étaient gérés par des sociétés basées dans les États membres de l’UE.

La Commission européenne a déclaré que la pêche illégale, non réglementée et non déclarée est “l’une des menaces les plus graves pour l’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes”.

“Nous avons une tolérance zéro pour la pêche INN et la Commission a donc agi avec force aujourd’hui en donnant un carton rouge au Cameroun”, a déclaré le commissaire européen à l’environnement, aux océans et à la pêche, Virginijus Sinkevičius.

Un porte-parole du ministère camerounais de l’élevage, de la pêche et des industries animales n’a pas pu être joint jeudi pour commenter.

L’interdiction de jeudi par la commission intervient près de deux ans après avoir exhorté les autorités camerounaises à intensifier leur action contre la pêche illégale.