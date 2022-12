Les produits de bureau et électroniques Amazon Basics sont désormais réduits jusqu’à 38%

Si vous cherchez indispensables pour le bureau à domicile, cartes microSD et d’autres appareils de tous les jours pour la maison, les semaines précédant Noël regorgent de bonnes affaires. À l’heure actuelle, certains produits d’Amazon Basics sont y compris les batteries, les parasurtenseurs, les cartes mémoire et les lecteurs flash, ce qui en fait le moment idéal pour faire le plein ou en prendre options économiques mettre sous le sapin.

Vous pouvez économiser 25 % sur un pack de 16 en ce moment, portant le prix à 21 $. Ils sont préchargés, vous serez donc prêt à partir lorsque tous ces jouets et appareils électroniques seront déballés le matin de Noël. Il y a aussi un pack de 12 en vente pour 12 $.

Et si vous cherchez du stockage, vous pouvez accrocher un de cartes mémoire microSD de 64 Go pour 12 $. Vous pouvez également obtenir 38 % de réduction sur un si vous avez besoin, eh bien, d’un téraoctet de stockage, ce qui ramène le prix de 158 $ à 98 $. (Il existe également toutes sortes de tailles disponibles entre les deux.) Les cartes MicroSD font d’excellents cadeaux, en particulier lorsqu’elles sont associées à d’autres appareils électroniques qui les utilisent.

Toutefois, si vous préférez une clé USB pour une sauvegarde rapide des documents lorsque vous êtes en déplacement ou si vous souhaitez un bas de Noël peu coûteux que la plupart des gens apprécieront, prenez un . Il est livré avec 128 Go de stockage et est réduit à seulement 11 $, soit une économie de 35 %. Ou saisir le pour 8 $ de plus.

Vous pouvez également trouver des économies sur un 400VA 255W protecteur de surtension. Il dispose de six prises protégées contre les surtensions, dont trois fournissent également une batterie de secours pour une alimentation électrique ininterrompue. Cela signifie qu’en cas de coupure de courant inattendue, cet appareil peut fournir un peu de temps supplémentaire pour enregistrer les données et éteindre votre équipement en toute sécurité. Il dispose également d’alertes intégrées pour un niveau de batterie faible et d’autres indications dont vous pourriez avoir besoin – et il est réduit de 20 %.

Il y a aussi des réductions sur un , et plus encore, alors assurez-vous de magasiner avant l’expiration de ces offres.

