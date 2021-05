Les «  produits comestibles  » de Сannabis débarquent des enfants à l’hôpital après des vomissements «  incontrôlables  », une perte de conscience – Police – RT USA News

La police de Surrey a exhorté les parents à garder un œil sur ce que mangent leurs enfants, après que quatre jeunes qui ont grignoté des bonbons soupçonnés de contenir du cannabis ont été emmenés à l’hôpital.

Une ambulance a été appelée après le début du groupe d’enfants «Vomissements incontrôlables et perte de conscience et de conscience»Dans une rue d’Epsom. Ils ont été transportés à l’hôpital où ils ont été gardés toute la nuit pour observation. Un quatrième enfant, un garçon de 12 ans, a également été emmené à l’hôpital par sa famille par mesure de précaution car il aurait également grignoté les bonbons contenant de la drogue.

On ne sait toujours pas quel type de « comestible » les enfants ont consommé, mais un incident similaire de la nuit précédente dans la zone concernée «Jelly apple rings.» L’individu qui a mangé le « anneaux » n’a cependant pas été aussi affectée que les enfants. Les enfants ont peut-être reçu les bonbons gélifiés dans un parc local, a déclaré la police de Surrey.

«Nous essayons, bien sûr, de comprendre ce que sont ces bonbons, d’où ils viennent et ce qu’ils contiennent. Cependant, notre priorité immédiate est d’avertir les parents; et de dire aux enfants de la région de ne pas être tentés de les essayer car ils causent manifestement un préjudice substantiel », Le sergent-détective Lee Marks a déclaré dans un communiqué. L’agent a ajouté que les produits infusés au cannabis peuvent avoir «Emballage professionnel» mais que les gens doivent comprendre qu’ils sont toujours illégaux et non réglementés au Royaume-Uni.





Aussi sur rt.com

« Seul un dope voterait pour Sadiq Khan »: le maire de Londres se fait mettre au pilori pour avoir, semble-t-il, envisagé la décriminalisation du cannabis







Toute personne ayant des informations sur les bonbons illicites a été instamment priée de contacter les autorités.

L’incident s’est produit un mois après que 13 jeunes de Camden ont été transportés d’urgence à l’hôpital après avoir mangé des bonbons au cannabis. L’épisode a conduit les autorités à publier un «Alerte aux produits comestibles» dans les environs. Le Met a également exhorté les parents à surveiller les emballages et emballages alimentaires afin de garder leurs enfants à l’écart de tout ce qui pourrait contenir du cannabis.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!