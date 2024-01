Les produits comestibles au cannabis sont-ils plus sûrs que de fumer ?

Les produits comestibles sont plus difficiles à doser

Quand quelqu’un fume un joint, l’effet survient presque immédiatement, puis disparaît en quelques heures. Mais les cannabinoïdes contenus dans les produits comestibles mettent du temps à voyager dans le tractus gastro-intestinal. Cela peut prendre entre 30 minutes et plusieurs heures pour que les utilisateurs ressentent les effets, a déclaré Daniel Barrus, pharmacologue à l’organisation de recherche à but non lucratif RTI International. Ce timing peut varier même pour les consommateurs de cannabis expérimentés, car le contenu de votre estomac affecte la rapidité avec laquelle un produit comestible entre en jeu, a déclaré le Dr Collin Reiff, professeur adjoint clinique de psychiatrie à la NYU Grossman School of Medicine.

En conséquence, les consommateurs peuvent finir par grignoter une bouchée supplémentaire d’un brownie au pot ou manger un autre bonbon pour ressentir davantage d’effet – et se retrouver bien trop défoncés lorsque la drogue finit par agir, provoquant parfois de la paranoïa, des délires et des crises de panique. Ces effets disparaissent généralement en quelques heures, mais les gens peuvent avoir un rythme cardiaque rapide et rapide, ce qui conduit certains à consulter un médecin.

“Je constate des résultats bien plus indésirables chez les personnes qui consomment des produits comestibles”, a déclaré le Dr Reiff.

Une étude des visites aux urgences liées à la marijuana dans un grand hôpital du Colorado ont révélé que les personnes qui prenaient des produits comestibles étaient plus susceptibles de se retrouver aux urgences. (Le nombre total d’admissions était plus élevé pour les fumeurs, probablement parce que beaucoup plus de personnes fumaient que de produits comestibles, selon les données de l’État sur les ventes de cannabis.) Les personnes qui prenaient des produits comestibles étaient également plus susceptibles de présenter des symptômes cardiovasculaires ou psychiatriques aigus que celles qui fumaient.

Beaucoup plus de personnes consomment des produits comestibles chaque jour en toute sécurité que de se retrouver à l’hôpital, a noté le Dr Andrew Monte, professeur de médecine d’urgence et de toxicologie médicale à la faculté de médecine de l’Université du Colorado et auteur principal de l’étude.

Les produits comestibles peuvent conduire à des effets plus intenses

Les produits comestibles peuvent parfois provoquer un effet plus intense et enivrant que le fait de fumer, en raison de la façon dont le corps métabolise le THC, le principal composé du cannabis, a déclaré James MacKillop, directeur du Centre Michael G. DeGroote de recherche sur le cannabis médicinal à l’Université McMaster.