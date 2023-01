Les produits chocolatés de Trader Joe’s accusés d’avoir du plomb et du cadmium

Pour déterminer quels chocolats présentaient le plus de risques, CR a utilisé la dose maximale autorisée (MADL) de la Californie pour le plomb et le cadmium comme base. Tout produit avec un pourcentage supérieur à 100 % pour l’un ou l’autre des produits chimiques dépasse la MADL.

Pour l’étude, CR a testé 28 barres de chocolat noir, qui sont généralement suggérées pour leur avantages pour la santé cardiaque , pour mesurer les niveaux de métaux lourds. Du plomb et du cadmium ont été détectés dans tous les produits.

Et tandis que vous pensez peut-être saisir une barre de chocolat noir prêt à l’emploi est l’option la plus saine, un récent Les rapports des consommateurs (CR) montre que ces barres de chocolat peuvent en fait vous exposer à des produits chimiques nocifs comme le plomb et le cadmium.

Des milliers de clients affluent vers Trader Joe’s, en grande partie en raison de sa large gamme d’options d’épicerie, de prix abordables et de la sélection presque infinie de collations.

Trader Joe’s : Chocolat noir 72 % de cacao (192 % de la MADL en plomb) et The Dark Chocolate Lover’s Chocolate 85 % Cacao (127 % de la MADL en plomb, 229 % de la MADL en cadmium) Hershey : Chocolat noir doux doux spécial (265% du plomb MADL) Lindt : Chocolat noir Excellence

85% Cacao (166% de la MADL plomb) et Chocolat Noir Excellence 70% Cacao (116% de la MADL cadmium) Godiva : Chocolat Noir Signature 72% Cacao (146% de la MADL en plomb) Colombe: Promises Deeper Dark Chocolate 70% Cacao (112% du cadmium MADL)

Alter Eco, Endangered Species, Theo et Trader Joe’s n’ont pas répondu au rapport de Consumer Reports

Voici ce que vous devez savoir d’autre

Selon le Dr Fred Henretig, toxicologue principal à l’hôpital pour enfants de Philadelphie, une faible exposition au plomb peut avoir de graves répercussions sur les capacités cognitives des enfants.

Et être exposé à des niveaux élevés de plomb peut entraîner une faiblesse, une anémie et des lésions rénales ou cérébrales, affectant davantage les enfants que les adultes, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

De plus, “lorsqu’elles sont consommées, de grandes quantités de cadmium peuvent gravement irriter l’estomac et provoquer des vomissements et de la diarrhée”, l’agence dit.

Plusieurs poursuites ont été intentées contre quelques-unes des marques, notamment Trader Joe’s et Hershey’s – avec des consommateurs affirmant avoir été induits en erreur et mis en danger en raison de la teneur en métaux lourds des produits.

