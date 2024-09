Les produits chimiques sont omniprésents. Ces copeaux de bois brûlés pourraient contribuer à changer la donne

Les produits chimiques sont omniprésents : des ustensiles de cuisine aux cosmétiques, en passant par les vêtements et les tapis. Depuis des décennies, ils s’accumulent dans l’environnement, dans notre eau et dans notre corps.

Des chercheurs canadiens affirment désormais avoir mis au point une méthode pratique pour éliminer les composés toxiques de notre eau potable.

« Il n’existe aucun moyen naturel pour que cette chose se décompose », a déclaré Johan Foster, professeur associé de génie chimique et biologique à la Faculté des sciences appliquées de l’Université de la Colombie-Britannique et chercheur principal de l’équipe qui a développé la technologie.

« Ils ont trouvé [forever chemicals] dans tout, des glaciers aux lacs de montagne en passant par les orques.

Mais en trempant des copeaux de bois dans une solution de chlorure de fer, puis en les brûlant à haute température, l’équipe de Foster a pu produire un nouveau type de charbon actif capable de capturer et de détruire définitivement les produits chimiques.

« Nous purifions l’eau », explique Pani Rostami, un étudiant à la maîtrise de l’UBC qui travaille sur le projet. « Nous transformons un polluant, un produit très nocif pour l’environnement, en quelque chose qui ne cause aucun dommage. »

Le les résultats des chercheurs de l’UBC ont été récemment publiés dans un article évalué par des pairs dans Ingénierie des communications naturelles.

Utilisation généralisée, problème généralisé

Depuis les années 1950, les produits chimiques sont utilisés dans une grande variété de produits ménagers et de processus industriels pour leurs qualités hydrofuges et antitaches.

Le terme « produits chimiques éternels » fait référence à un groupe de plus de 10 000 composés synthétiques distincts, formellement classés comme substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS).

Les chercheurs affirment que ces copeaux de bois brûlés pourraient aider à éliminer définitivement les produits chimiques présents dans l’eau potable contaminée. (Hunter Soo/CBC)

Ils sont presque impossibles à décomposer par les méthodes conventionnelles et s’accumulent dans l’environnement depuis des décennies.

« Le mercure ne se décompose pas dans le corps, tout comme la lumière du soleil, » explique Foster. « Il s’accumule donc dans l’environnement, dans l’eau ou dans le corps humain. »

Malgré l’interdiction d’une poignée de produits chimiques spécifiques au Canada, de nombreux produits courants contiennent encore des PFAS. (CBC)

Les PFAS sont bioaccumulables, ce qui signifie qu’ils sont absorbés par les organismes vivants plus rapidement que le corps ne peut les décomposer et les excréter.

« Nous sommes tous concernés par ce virus », explique Jane Fowler, professeure adjointe de microbiologie environnementale à l’université Simon Fraser. « Nous pouvons le détecter dans tous nos échantillons de sang, dans le lait maternel et dans ce genre de choses. »

Le dilemme chimique éternel

Foster affirme que les produits chimiques Forever ont une composition chimique unique et extrêmement stable.

« Il devient très, très difficile de le dégrader à cause de cette liaison carbone-fluor », a déclaré Foster. « C’est une liaison fantastique et solide, ce qui en fait un produit chimique formidable, mais aussi un produit chimique éternel. »

Les liaisons carbone-fluor comptent parmi les plus fortes que l’on connaisse en chimie. Les PFAS peuvent en contenir des dizaines. Cela les rend extrêmement difficiles à décomposer.

Dans des conditions normales, briser les liaisons fortes au sein d’une molécule de PFAS nécessite beaucoup d’énergie, ce qui rend la destruction impraticable.

» Tu chauffes [PFAS-contaminated water] « Si nous les mettons à 370 °C sous une forte pression, elles commenceront à se dégrader », a déclaré Foster. « Mais le problème de l’eau potable en particulier, [PFAS are] en si petites quantités que chauffer toute votre eau potable à cette température est tout simplement irréaliste.

Johan Foster, à droite, explique comment la nouvelle méthode de destruction définitive des produits chimiques pourrait un jour aider à éliminer les substances toxiques des réserves d’eau potable. (Hunter Soo/CBC)

Actuellement, la seule option dont disposent les installations de traitement pour éliminer les PFAS de l’eau potable est de les capturer à l’aide des technologies comme le charbon actif ou l’échange d’ions .

« Ces technologies éliminent les PFAS et les piègent de l’approvisionnement en eau potable, mais n’éliminent pas le problème », a déclaré Inder Singh, directeur du contrôle de la qualité des services d’eau du Grand Vancouver.

« En raison de la nature insidieuse des composés PFAS, ils sont ensuite simplement rejetés dans l’environnement. »

Piéger et détruire

La nouvelle méthode développée à l’UBC vise à capturer et à éliminer les PFAS sans nécessiter d’apport énergétique majeur.

« Cela implique deux technologies », a déclaré Upal Ghosh, professeur au département de génie chimique de l’Université du Maryland, dans le comté de Baltimore.

« Je suis ravi de voir ces efforts se poursuivre… nous voulons avoir la capacité de décomposer ces composés à long terme. »

En fait, les copeaux de bois brûlés imprégnés de fer – ou « biochar » – agissent comme une forme plus efficace de charbon actif, capturant les molécules de PFAS de l’eau. Le fer agit alors comme un catalyseur, facilitant la rupture de ces fortes liaisons carbone-fluor.

« Le composé PFAS se fixe au catalyseur, puis une réaction le dégrade en composés inoffensifs de plus en plus petits qui n’affectent pas le corps humain », a déclaré Foster.

Les PFAS peuvent contenir des dizaines de liaisons carbone-fluor (CF) fortes. Le PFOA, qui est depuis longtemps l’une des molécules de PFAS les plus utilisées, est désormais strictement réglementé au Canada. (CBC)

Une fois réduit en poudre, le matériau a pu détruire plus de 85 % de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), un type courant de PFAS, en trois heures. Ces résultats ont été recueillis sous de faibles niveaux de lumière ultraviolette pour simuler la lumière ambiante du soleil, mais la réaction n’est que légèrement moins efficace dans l’obscurité.

« Je pense que c’est prometteur », a déclaré Fowler. « Non seulement ils peuvent le retirer de l’eau, mais ils peuvent aussi commencer à dégrader ces molécules de PFAS pour qu’elles ne créent pas simplement un nouveau déchet. »

L’équipe cherche maintenant à étendre ses activités. Elle a trouvé un partenaire industriel dans la région de l’intérieur de la Colombie-Britannique pour l’aider à produire du biochar, a déclaré Foster.

Santé Canada prend une mesure « rare » pour lutter contre les PFAS

Dans un geste rare, Santé Canada a publié le mois dernier de nouveaux objectifs plus stricts pour les niveaux de PFAS dans l’eau potable Bien que non contraignante, elle marque un changement de politique, passant d’une réglementation individuelle de chaque type de PFAS à une prise en compte de ces derniers en tant que groupe.

Cela fait suite à la publication de réglementations strictes dans des endroits comme le États-Unis et Union européenne .

Ces nouveaux objectifs visent à compléter les lignes directrices officielles de Santé Canada, publiées en 2018 et 2019, qui se concentrent uniquement sur une poignée de molécules PFAS individuelles.

Ces directives demandent aux provinces et aux territoires, qui réglementent la qualité de l’eau potable, de limiter les niveaux de PFOS – un type courant de PFAS – à 600 nanogrammes par litre. C’est 150 fois plus que la nouvelle réglementation américaine qui prévoit seulement quatre nanogrammes par litre.

« Dans de rares cas, et les PFAS en faisaient partie, la science évolue très, très rapidement », a déclaré Stephanie McFadyen, gestionnaire de recherche du programme sur la qualité de l’eau à Santé Canada.

VIDÉO | Que fait le Canada au sujet des « produits chimiques éternels » ? Que fait le Canada à propos des « produits chimiques éternels » ? | À propos Pour la première fois, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a mis en place des normes visant à limiter la présence de PFAS, ou « produits chimiques éternels », dans l’eau potable. Andrew Chang examine la prévalence de ces produits chimiques dans notre vie quotidienne, les raisons pour lesquelles ils sont si dangereux et les mesures prises par le Canada pour les éliminer.

McFadyen a déclaré que les objectifs visent à communiquer ces nouvelles données probantes aux provinces et aux territoires pendant que Santé Canada continue d’élaborer de nouvelles lignes directrices – un processus qui prend généralement de quatre à sept ans.

« Donc, ne pas agir, du moins donner l’impression de ne pas agir… ne semblait pas être une approche raisonnable. »

Mme McFadyen a souligné que le problème résidait en partie dans le manque de données. Peu de municipalités effectuent régulièrement des tests de détection des PFAS dans l’eau potable, mais elle a indiqué que la situation commençait à changer. Entre-temps, Santé Canada s’est appuyé sur des études universitaires.

Par exemple, une étude sur l’eau du robinet au Québec ont trouvé des PFAS dans 99,3 pour cent des échantillons.

« Je pense que cela a pris tout le monde par surprise », a déclaré McFadyen. « On le trouve partout et partout… Je pense que seuls les plastiques peuvent être à la hauteur du problème. »

Des dizaines de points chauds à travers le Canada

Au Canada, la plupart Points chauds des PFAS se trouvent soit dans des zones industrielles, où ils ont été largement utilisés, soit à proximité des aéroports et des bases des Forces armées canadiennes.

« Partout où il y a eu une formation à la lutte contre les incendies, on a utilisé ces mousses anti-incendie », a expliqué Fowler. « On les utilisait à des concentrations très élevées dans ce type de mousse jusqu’à assez récemment. »

Une carte montrant les points chauds des PFAS au Canada. (CBC) La légende de la carte montrant les points chauds des PFAS au Canada. (CBC)

Beaucoup de ces points chauds étaient mis en lumière dans une enquête de la CBC en 2020.

Plusieurs villes canadiennes ont également fait les manchettes ces dernières années en raison des niveaux élevés de PFAS dans leur eau potable.

McFadyen, de Santé Canada, a déclaré que les sources d’eau potable touchent presque toutes les collectivités. Les eaux souterraines sont généralement les plus sensibles, mais les eaux de surface peuvent également être contaminées.

L’eau potable « unique » du Grand Vancouver

Dans la région métropolitaine de Vancouver, cependant, l’eau potable provient de réservoirs de montagne protégés.

« L’eau potable du Grand Vancouver est assez unique… il n’y a pas d’industrie, pas d’activité commerciale », a déclaré Singh de l’usine de traitement des eaux Seymour-Capilano à North Vancouver. « La seule source de contaminants PFAS serait donc le transport aérien. Et à moins qu’une industrie spécifique ne les rejette dans l’atmosphère, le risque est minime. »

Inder Singh est le directeur du contrôle qualité des services d’eau du Grand Vancouver. (Martin Diotte/CBC)

Depuis que Metro Vancouver a commencé à effectuer des tests semestriels pour les PFAS, les niveaux ont toujours été inférieurs aux limites de détection .

Singh a déclaré que tant que ces niveaux restent aussi bas, il y a peu de raisons pour que Metro Vancouver mette en œuvre ce type de technologie d’élimination des PFAS – mais il a également reconnu que la science évolue rapidement et que le district doit être prêt à s’y adapter.

« Il s’agit d’une question de sécurité publique et de santé publique, et tout service public prudent sera attentif à ces réglementations et répondra à ces exigences. »