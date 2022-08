Les produits chimiques pour toujours peuvent être détruits avec une méthode simple : étude

Dans une nouvelle étude, des scientifiques ont mis au point une méthode simple et rentable pour détruire une classe de produits chimiques synthétiques présents dans de nombreux articles de consommation et qui durent dans notre eau, notre sol et notre air pendant des milliers d’années lorsqu’ils sont laissés seuls.

Les PFAS, communément appelés «produits chimiques éternels», tirent leur nom de leur extraordinaire résistance à la plupart des mécanismes de dégradation, probablement en raison de la présence de liaisons carbone et fluor, deux des liaisons les plus fortes de la chimie organique.

Considérés comme très dangereux pour l’homme, les PFAS se retrouvent dans la plupart des produits du quotidien tels que les poêles à frire, les produits de nettoyage et même le maquillage. Et la dépendance accrue des humains aux PFAS a conduit à la contamination de presque chaque goutte d’eau, ce qui rend même l’eau de pluie dangereuse pour la consommation.

Pendant des années, les scientifiques ont essayé de trouver de meilleures façons de les éliminer, qui n’impliquent pas d’exposition à des niveaux élevés d’énergie, y compris des températures supérieures à 1 000 degrés Celsius.

Mais, de nouvelles recherches publiées jeudi par la Northwestern University et l’Université de Californie à Los Angeles ont révélé que les PFAS peuvent être éliminés en les mélangeant avec deux produits chimiques relativement sûrs et peu coûteux.

Les humains sont facilement exposés à des «produits chimiques éternels», par le biais de la nourriture, de l’eau potable et de la poussière domestique, des recherches montrant qu’ils peuvent causer des problèmes hépatiques, rénaux et immunologiques, ainsi que certains cancers.

Pour ces raisons, les chercheurs du journal affirment que trouver des solutions plus simples pour éliminer les PFAS de l’eau est devenu “particulièrement urgent”.

Publiée dans le Journal Science, l’étude a révélé que lorsque les PFAS étaient mélangés à une solution de diméthylsulfoxyde et d’hydroxyde de sodium et chauffés à un maximum de 120 degrés Celsius, cela entraînait une réaction chimique qui ” grignotait progressivement la molécule ” jusqu’à ce que le Les produits chimiques PFAS ont disparu, a déclaré l’auteur co-correspondant basé à UCLA, Kendall Houk, dans un communiqué.

Il n’y a pas de limite à la quantité d’eau qui peut être traitée en une fois avec la technologie simple car elle utilise des températures relativement basses sans provoquer de sous-produits dangereux, selon Houk.

À l’avenir, la technologie pourrait permettre aux installations de traitement de l’eau d’éliminer plus facilement les PFAS de l’eau potable, ont déclaré les chercheurs de l’étude.

Les PFAS peuvent actuellement être trouvés autour de la planète, des chercheurs européens concluant qu’ils pourraient même trouver les produits chimiques dans les gouttes de pluie des régions les plus reculées du monde.

En juin, l’Environmental Protection Agency, basée aux États-Unis, a révisé les niveaux de concentration acceptables de PFAS dans l’eau potable pour les agences et les entreprises, dans un avis sanitaire visant à “réduire l’exposition” des civils.