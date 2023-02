Les produits chimiques potentiellement toxiques libérés lors du déraillement d’un train dans l’Ohio et leurs effets sur la santé humaine

Certains des produits chimiques libérés lors du déraillement du train de l’Ohio sont liés au cancer et à d’autres problèmes de santé.

Cinq voitures contenaient du chlorure de vinyle, un produit chimique utilisé pour fabriquer des produits en plastique et un cancérogène humain connu.

Mais l’EPA évalue toujours si suffisamment de produits chimiques ont été rejetés pour présenter des risques pour la santé des résidents.

Un train qui déraillé dans l’Ohio contenait plusieurs produits chimiques liés au cancer, selon l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA).

Dimanche, l’EPA a mis à jour sa liste de produits chimiques contenus dans le déraillement de train enflammé, qui s’est produit à East Palestine, dans l’Ohio, le 3 février. Les produits chimiques comprennent des gaz liés au cancer chez les travailleurs de la fabrication dans plusieurs étudeset l’exposition à ces produits chimiques peut également causer des problèmes à court terme comme des étourdissements, des nausées et une irritation des yeux et de la bouche.

Mais l’EPA ne sait pas encore si la quantité de produits chimiques rejetés lors du déraillement était suffisante pour poser des risques pour la santé, selon Karen Dannemiller, professeur agrégé de sciences de la santé environnementale à l’Ohio State University. L’EPA a déclaré sur son site Web qu’elle avait niveaux dangereux non encore détectés de ces produits chimiques dans les maisons voisines, bien que certains résidents aient signalé animaux de la région mourant et présentant des signes potentiels d’exposition à des produits chimiques.

Dannemiller a déclaré que l’agence en était encore à la “première partie” de l’évaluation des risques à long terme de ce déraillement, qui comprend la mesure du nombre de produits chimiques entrés dans le sol et l’eau à proximité. L’EPA n’a pas répondu à l’enquête d’Insider sur la durée de l’évaluation.

Voici tous les risques pour la santé associés aux produits chimiques contenus dans le déraillement du train de l’Ohio :

Chlorure de vinyle

Parmi les voitures qui se sont retournées, cinq contenaient du chlorure de vinyle, un produit chimique artificiel utilisé pour fabriquer des produits en plastique. Les fabricants convertissent le chlorure de vinyle en chlorure de polyvinyle, également appelé PVC ou simplement vinyle, une résine plastique dure utilisée pour fabriquer des choses comme des tuyaux, des matériaux d’emballage et des revêtements de fil, selon le Instituts nationaux de la santé.

L’EPA classe le chlorure de vinyle comme un cancérogène humain connu. Il a été démontré que l’inhalation du produit chimique augmenter le risque d’angiosarcome, une forme rare de cancer du foie, chez l’homme et dans les études animales, selon l’EPA.

Le chlorure de vinyle est un gaz incolore hautement inflammable avec une odeur douce et sucrée, ce qui signifie que les personnes qui respirent le gaz ne seront pas conscientes de sa toxicité.

Une exposition à court terme au chlorure de vinyle peut provoquer des étourdissements, de la somnolence, une perte de coordination, des nausées et une sensation de brûlure dans les bras et les jambes, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. Une exposition à long terme à des concentrations plus élevées de gaz peut être mortelle, car les fumées peuvent altérer le système nerveux central et provoquer une dépression respiratoire, a déclaré le CDC.

Lorsque le chlorure de vinyle brûle ou se décompose dans l’air, il crée acide hydrochloriquequi peut provoquer de la toux, une inflammation des voies respiratoires, des douleurs thoraciques et une accumulation de liquide dans les poumons en cas d’inhalation.

Benzène

Deux wagons qui ont déraillé contenaient benzène, un produit chimique industriel naturellement présent dans le pétrole brut, l’essence et la fumée de cigarette. Les fabricants l’utilisent fréquemment pour fabriquer du plastique, des fibres synthétiques, des caoutchoucs, des détergents et des colorants, D’après le CDC.

Comme le chlorure de vinyle, l’EPA classe le benzène comme cancérogène humain connu. Le benzène a récemment fait la une des journaux après plusieurs grandes entreprises de cosmétiques shampooings secs rappelés contaminé par le produit chimique.

Plusieurs études ont établi un lien entre une exposition prolongée au benzène et des taux plus élevés de lymphome non hodgkinienun cancer qui prend naissance dans les globules blancs, et leucémie, cancer dans les cellules sanguines. Le cancer par exposition au benzène survient principalement chez les travailleurs exposés à de grandes quantités de fumées au fil du temps, souvent liées au raffinage du pétrole, à la production de produits chimiques ou à la fabrication de chaussures.

Respirer de fortes doses de benzène peut également provoquer des effets secondaires à court terme comme des étourdissements et de la confusion, Rapports de la ligne de santé.

Éther monobutylique d’éthylène glycol (EGBE)

L’EGBE, également connu sous le nom de 2-butoxyéthanol, est un liquide incolore présent dans les décapants de peinture, les diluants et les nettoyants ménagers, selon le CDC. La plupart des gens sont exposés au produit chimique en respirant des vapeurs et en touchant le liquide.

Le CDC indique qu’une exposition continue au produit chimique pendant plusieurs heures peut provoquer une irritation du nez et des yeux, des maux de tête, un goût métallique ou des vomissements.

Acrylate de butyle

L’acrylate de butyle est un liquide clair et incolore utilisé dans les peintures, les revêtements, les calfeutrants, les mastics, les adhésifs, selon le Bibliothèque nationale de médecine.

Le CDC une exposition aiguë aux vapeurs d’acrylate de butyle peut provoquer des rougeurs, des larmoiements et une irritation des yeux, un écoulement nasal, des difficultés respiratoires et des rougeurs de la peau. Une exposition cutanée chronique peut provoquer un gonflement, des démangeaisons et un suintement dans les zones touchées.

Acrylate d’éthylhexyle

Les fabricants utilisent l’acrylate d’éthylhexyle, un liquide incolore, pour fabriquer du latex, des peintures, des finitions en cuir et des revêtements pour papier, conformément à la NIH.

Une surexposition au produit chimique peut provoquer une irritation et une somnolence en cas d’inhalation, et une irritation de la gorge et de la bouche en cas d’ingestion, selon la société de distribution de produits chimiques. ThermoFisher Scientifique.

Quelques nouvelles rapports ont confondu l’acrylate d’éthylhexyle avec le composé acrylate d’éthyle, qui est un cancérogène probable. Dannemiller a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucune donnée reliant le cancer à l’éthylehexyle acrylate, et le NIH ne fait pas classer le produit chimique comme cancérogène.

Isobutylène

L’isobutylène est un gaz incolore avec une légère odeur de pétrole utilisé dans la fabrication de pneus, de chewing-gum, de joints de fenêtre et d’emballage alimentaire, université McGill.

L’isobutylène est hautement inflammable, selon McGill : si une source d’inflammation est présente et que la température est supérieure à 80 degrés Celsius, le gaz peut déclencher des flammes. L’isobutylène était la source d’un incendie majeur dans une usine chimique en 2019 qui a tué un employé.

L’inhalation d’isobutylène peut provoquer des étourdissements, de la somnolence et une perte de conscience, selon le NIH.