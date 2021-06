Les produits chimiques industriels peuvent réduire le nombre d’œufs dans les ovaires : experts

Karolinska Institutet, Pauliina Damdimopoulou, Karolinska Institutet et Richelle Duque Bjrvang, Karolinska Institutet Solnavagen (Suède) (La conversation) Les taux de natalité diminuent dans le monde. Dans tous les pays européens, ils tombent même en dessous des niveaux de remplacement de la population, qui font référence au nombre d’enfants nécessaires par femme pour maintenir une population stable. Bien que ces diminutions puissent être dues au fait que de nombreux adultes retardent intentionnellement le moment où ils ont leur premier enfant ou choisissent activement de ne pas avoir d’enfants, un nombre croissant d’études suggèrent que cela n’explique pas entièrement la baisse des taux de natalité. Certaines recherches indiquent également que la baisse de la fécondité est un facteur majeur contribuant à ce déclin. Un facteur lié à la diminution de la fertilité est la présence de produits chimiques industriels présents dans notre environnement. On en sait beaucoup sur l’impact de ces produits chimiques sur la fertilité masculine, mais peu de recherches se sont penchées sur la façon dont ils affectent les femmes. C’est ce que notre récente étude a cherché à faire.

Nous avons constaté que l’exposition à des contaminants chimiques courants était associée à une réduction du nombre d’ovules dans les ovaires des femmes en âge de procréer. Bien que ces produits chimiques aient depuis été interdits, ils étaient autrefois utilisés dans des produits ménagers comme les retardateurs de flamme et les sprays anti-moustiques, et sont toujours présents dans l’environnement et dans les aliments comme les poissons gras. Moins d’œufs Nous avons mesuré les niveaux de 31 produits chimiques industriels courants, tels que le HCB (un fongicide agricole) et le DDT (un insecticide), dans le sang de 60 femmes. Pour évaluer leur fertilité, nous avons mesuré le nombre d’ovules immatures qu’ils avaient dans leurs ovaires en les comptant dans des échantillons de tissu ovarien à l’aide d’un microscope. Étant donné que les ovaires sont situés à l’intérieur du corps et nécessiteraient une intervention chirurgicale pour y accéder, nous avons choisi des femmes enceintes qui subissaient une césarienne, car cela permettait d’accéder à des échantillons de tissus sans chirurgie supplémentaire.

Nous avons constaté que les femmes ayant des niveaux plus élevés de produits chimiques dans leur échantillon de sang avaient également moins d’ovules immatures dans leurs ovaires. Nous avons trouvé des liens significatifs entre la réduction du nombre d’œufs et certains produits chimiques, notamment les PCB (utilisés dans les liquides de refroidissement), le DDE (un sous-produit du DDT) et le PBDE (un retardateur de flamme). La fécondité féminine étant dépendante de l’âge, nous avons veillé à ajuster nos calculs en conséquence en fonction de l’âge de la femme considérée. Cela nous a montré que l’exposition à ces produits chimiques a entraîné moins d’œufs pour les femmes de tous âges. Nous avons également constaté que les femmes ayant des taux de produits chimiques plus élevés dans leur sang devaient essayer plus longtemps de tomber enceintes. Pour les femmes ayant les niveaux les plus élevés de produits chimiques dans le sang, cela a pris plus d’un an.

Contrairement aux hommes, les femmes ne naissent qu’avec un ensemble fixe d’ovules immatures dans leurs ovaires et ne peuvent pas en produire de nouveaux après la naissance. La réserve d’une femme (le nombre d’ovules dans ses ovaires) diminue naturellement par les ovulations mensuelles, ainsi que par la mort folliculaire normale. Lorsqu’elle est épuisée en dessous d’un niveau critique, la fertilité naturelle se termine et la ménopause commence. Nos résultats impliquent que les produits chimiques toxiques peuvent accélérer la disparition des follicules ovariens, ce qui pourrait entraîner une réduction de la fertilité et une ménopause plus précoce. Soupe chimique Nous sommes exposés aux produits chimiques industriels par le biais de notre alimentation, des produits que nous mettons sur notre peau et même par le biais de nos mères lors de notre développement dans l’utérus.

Le nombre de produits chimiques industriels, ainsi que leur abondance dans l’environnement, n’a cessé d’augmenter depuis les années 1940 avec des effets dévastateurs sur les écosystèmes, la faune et même la fertilité humaine. De nombreux produits chimiques ont été introduits sur le marché avec peu de tests de sécurité. Cela a conduit à une situation où les humains et l’environnement sont exposés à une vaste soupe de produits chimiques industriels. Jusqu’à présent, plusieurs produits chimiques se sont avérés nocifs pour la reproduction après seulement des décennies d’utilisation par les consommateurs. Ceux-ci incluent le PFAS (le produit chimique utilisé dans le téflon, le Scotch Guard et la mousse anti-incendie), les phtalates (utilisés dans les emballages en plastique, les équipements médicaux et les savons et shampoings), ainsi que les pesticides et autres produits chimiques industriels comme les PCB.

Les effets négatifs incluent une réduction du nombre de spermatozoïdes chez les hommes et potentiellement la capacité des femmes à devenir enceintes. Notre étude est la première à étudier le lien entre l’exposition chimique et le nombre d’ovules d’une femme. Les produits chimiques que nous avons étudiés étaient tous persistants, ce qui signifie qu’ils s’accumulent dans le corps au fil du temps. Étonnamment, les produits chimiques que nous avons trouvés associés à une baisse du nombre d’œufs ont été restreints par un traité international il y a des décennies. Pourtant, en raison de leur persistance, ils contaminent toujours l’écosystème et notre alimentation.

Fait intéressant, les PCB (l'un des produits chimiques que nous avons étudiés) ont également été associés à une diminution du nombre de spermatozoïdes et à l'infertilité chez les hommes. Des baisses simultanées de la fertilité masculine et féminine pourraient rendre plus difficile pour les couples de tomber enceintes. À l'avenir, les chercheurs devraient déterminer si la fertilité de toutes les femmes, par opposition aux femmes enceintes, est affectée de la même manière par ces produits chimiques. Mais ces résultats peuvent nous inciter à repenser la sécurité chimique pour prendre en compte la fertilité lors des évaluations de sécurité. Éviter certains aliments (comme les fruits de mer) et certains produits (comme ceux que nous mettons sur notre peau et nos cheveux) peut également aider à minimiser les effets négatifs des produits chimiques sur nos chances d'avoir un bébé. (La conversation)

