Les produits chimiques dans les plastiques ménagers peuvent augmenter le risque de fibromes

MARDI 15 novembre 2022 (HealthDay News) — Les fibromes utérins peuvent provoquer des saignements incontrôlés et l’infertilité chez les femmes, et maintenant une nouvelle étude trouve un coupable inattendu : les produits chimiques toxiques appelés phtalates qui sont présents dans tout, des emballages de restauration rapide au plastique bouteilles d’eau.

«Nous avons détecté le phtalate DEHP et ses produits de dégradation en quantités beaucoup plus élevées dans l’urine de femmes qui ont également des fibromes utérins symptomatiques. Ensuite, nous avons posé la question de savoir si cette association était causale. Et la réponse était oui », a déclaré l’auteur de l’étude correspondante, le Dr Serdar Bulun. Il est directeur du département d’obstétrique et de gynécologie de la Feinberg School of Medicine de la Northwestern University, à Chicago.

Jusqu’à 80 % des femmes développeront un ou plusieurs fibromes au cours de leur vie, certaines souffrant de saignements, d’anémie, de fausses couches et d’infertilité. La plupart sont non cancéreuses.

Dans l’étude, les chercheurs ont testé des cellules primaires isolées de fibromes féminins. Les chercheurs ont découvert que quelque chose connu sous le nom de MEHHP, un produit de dégradation du DEHP, activait une voie cellulaire particulière qui déclenchait la croissance tumorale.